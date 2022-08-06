RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Що за тема з "Охоронцем обручки"?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31900
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7564 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:21

Ну, тут рієлтори працюють цікаво - можливо і в Україні так (не знаю):
1. Продавець квартири або орендодавець звертається до більш-менш солідних рієлторських контор, які мають ліцензію.
2. Ті заносять варіанти до себе в Базу даних, роблять фото, виставляють на сайті sahibinden. Я такого і назвав "Охоронець обручки".
3. Вони можуть самі чекати на клієнта, але залюбки віддають дані із своєї бази даних нашим українським "Чорним рієлторам", які працюють нелегально.
4. Головне - знайти клієнта та забезпечити продаж квартири або здачу в оренду.
5. "Чорні рієлтори" дзвонять офіційним рієлторам, питають, чи актуальним є варіант, на якого вони знайшли клієнта, і відразу задають питання: "Ви ділетеся?" [комісійними]. В більшості випадків відповідають "Так", і в більшості випадків ділять на три, бо за статистикою в ланцюжку задіяні не менше трьох рієлторів, які шукають клієнтів. Треба ж водити на "перегляди", і інколи один не може, задіяний іншим клієнтом, то поведе/поїде інший.
6. Тут цікаво, що самі "чорні рієлтори" нікого не обманюють і головна мета - отримати можливо не великі, але надійні і швидкі комісійні ("fast money").
Наприклад, вчора виставили - я бачив - квартиру в оренду за 7 500 лір - тобто, якщо клієнт буде, то отримають по 7500/3=2 500 лір - досить непогані для Туреччини гроші.
7. Якщо і хоче обманути (більше заробити), то це - офіційний рієлтор під час визначення ціни продажу квартири. Мені розказали, що вібувається це так: реально клієнта в нову квартиру водили "Чорні рієлтори" з наших. Там назвають тільки орієнтир ціни. Вони знають, що орієнтир ціни 3 000 000 лір і можна заробити частку з 2%, яку заплатить Покупець від суми в 3 000 000 лір (ще 2% заплатить офіційному рієлтору Продавець - тобто 60 000 лір, але "Чорні рієлтори" до цієї суми не мають відношення). Якщо кілєнту сподобалося - вони дзвонять офіційному рієлтору і питають, якою може бути остаточна ціна. Далі майже цитита (ціна продавця була 3 000 000 лір): "Скажіть, що ціна 3 400 000 лір - в Покупця є гроші, я це відчуваю!"
"Чорні рієлтори" повідомляють цифру 3 400 000 лір, передзвонюють із словами, що Покупець плюється і лається, але готовоий купити за 3 300 000 лір. Отримують команду везти в офіс - ціну в 3 300 000 погоджено.
Таким чином:
- Продавець отримує 3 000 000-(2%х3000000)=2 940 000 лір.
- Покупець заплатить 3300000+2%х3300000)=3 366 000 лір (плюс державі податок на нерухомість 4% від ціни в Акті екпертизи).
- "Чорні рієлтори" отримають 2%х3000000=60 000 лір (можливо, поділять на трьох, зазвичай саме так). Тобто, отримають 20 000 лір (більше 1000 доларів) і будуть стрибати від задоволення! Це логічно: фактично вони заробили не на своєму товарі, а на чужому.
- ліцензований рієлтор - ось його я й назвав - мені так сподобалося - "Охоронець обручки" отримає: з Продавця 60 000 лір+ з Покупця [(300 000+66000)+(60000/3)]=446 000 лір.
З них 300 000 лір (близько 17 000 доларів) - доплата "за майстерність".

Ну справжній же "Охоронець обручки!"
Чорні рієлтори сказали, що їздить на Мерседесі класу Е, має синочка, якого возить в приватну школу.

Як бачите, від наших людей можна отримати багато цікавої інформації.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6932
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2716 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 602603604605
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kuzmich і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2298, 2299, 2300
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22990 12134397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 14:48
airmax78
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 943, 944, 945
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9446 3502843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2022 17:40
privet_vam
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.