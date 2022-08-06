Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:21

Ну, тут рієлтори працюють цікаво - можливо і в Україні так (не знаю):

1. Продавець квартири або орендодавець звертається до більш-менш солідних рієлторських контор, які мають ліцензію.

2. Ті заносять варіанти до себе в Базу даних, роблять фото, виставляють на сайті sahibinden. Я такого і назвав "Охоронець обручки".

3. Вони можуть самі чекати на клієнта, але залюбки віддають дані із своєї бази даних нашим українським "Чорним рієлторам", які працюють нелегально.

4. Головне - знайти клієнта та забезпечити продаж квартири або здачу в оренду.

5. "Чорні рієлтори" дзвонять офіційним рієлторам, питають, чи актуальним є варіант, на якого вони знайшли клієнта, і відразу задають питання: "Ви ділетеся?" [комісійними]. В більшості випадків відповідають "Так", і в більшості випадків ділять на три, бо за статистикою в ланцюжку задіяні не менше трьох рієлторів, які шукають клієнтів. Треба ж водити на "перегляди", і інколи один не може, задіяний іншим клієнтом, то поведе/поїде інший.

6. Тут цікаво, що самі "чорні рієлтори" нікого не обманюють і головна мета - отримати можливо не великі, але надійні і швидкі комісійні ("fast money").

Наприклад, вчора виставили - я бачив - квартиру в оренду за 7 500 лір - тобто, якщо клієнт буде, то отримають по 7500/3=2 500 лір - досить непогані для Туреччини гроші.

7. Якщо і хоче обманути (більше заробити), то це - офіційний рієлтор під час визначення ціни продажу квартири. Мені розказали, що вібувається це так: реально клієнта в нову квартиру водили "Чорні рієлтори" з наших. Там назвають тільки орієнтир ціни. Вони знають, що орієнтир ціни 3 000 000 лір і можна заробити частку з 2%, яку заплатить Покупець від суми в 3 000 000 лір (ще 2% заплатить офіційному рієлтору Продавець - тобто 60 000 лір, але "Чорні рієлтори" до цієї суми не мають відношення). Якщо кілєнту сподобалося - вони дзвонять офіційному рієлтору і питають, якою може бути остаточна ціна. Далі майже цитита (ціна продавця була 3 000 000 лір): "Скажіть, що ціна 3 400 000 лір - в Покупця є гроші, я це відчуваю !"

"Чорні рієлтори" повідомляють цифру 3 400 000 лір, передзвонюють із словами, що Покупець плюється і лається, але готовоий купити за 3 300 000 лір. Отримують команду везти в офіс - ціну в 3 300 000 погоджено.

Таким чином:

- Продавець отримує 3 000 000-(2%х3000000)=2 940 000 лір.

- Покупець заплатить 3300000+2%х3300000)=3 366 000 лір (плюс державі податок на нерухомість 4% від ціни в Акті екпертизи).

- "Чорні рієлтори" отримають 2%х3000000=60 000 лір (можливо, поділять на трьох, зазвичай саме так). Тобто, отримають 20 000 лір (більше 1000 доларів) і будуть стрибати від задоволення! Це логічно: фактично вони заробили не на своєму товарі, а на чужому.

- ліцензований рієлтор - ось його я й назвав - мені так сподобалося - "Охоронець обручки" отримає: з Продавця 60 000 лір+ з Покупця [(300 000+66000)+(60000/3)]=446 000 лір.

З них 300 000 лір (близько 17 000 доларів) - доплата "за майстерність".



Ну справжній же "Охоронець обручки!"

Чорні рієлтори сказали, що їздить на Мерседесі класу Е, має синочка, якого возить в приватну школу.



Як бачите, від наших людей можна отримати багато цікавої інформації.