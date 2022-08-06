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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Що за тема з "Охоронцем обручки"?
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:21
Ну, тут рієлтори працюють цікаво - можливо і в Україні так (не знаю):
1. Продавець квартири або орендодавець звертається до більш-менш солідних рієлторських контор, які мають ліцензію.
2. Ті заносять варіанти до себе в Базу даних, роблять фото, виставляють на сайті sahibinden. Я такого і назвав "Охоронець обручки".
3. Вони можуть самі чекати на клієнта, але залюбки віддають дані із своєї бази даних нашим українським "Чорним рієлторам", які працюють нелегально.
4. Головне - знайти клієнта та забезпечити продаж квартири або здачу в оренду.
5. "Чорні рієлтори" дзвонять офіційним рієлторам, питають, чи актуальним є варіант, на якого вони знайшли клієнта, і відразу задають питання: "Ви ділетеся?" [комісійними]. В більшості випадків відповідають "Так", і в більшості випадків ділять на три, бо за статистикою в ланцюжку задіяні не менше трьох рієлторів, які шукають клієнтів. Треба ж водити на "перегляди", і інколи один не може, задіяний іншим клієнтом, то поведе/поїде інший.
6. Тут цікаво, що самі "чорні рієлтори" нікого не обманюють і головна мета - отримати можливо не великі, але надійні і швидкі комісійні ("fast money").
Наприклад, вчора виставили - я бачив - квартиру в оренду за 7 500 лір - тобто, якщо клієнт буде, то отримають по 7500/3=2 500 лір - досить непогані для Туреччини гроші.
7. Якщо і хоче обманути (більше заробити), то це - офіційний рієлтор під час визначення ціни продажу квартири. Мені розказали, що вібувається це так: реально клієнта в нову квартиру водили "Чорні рієлтори" з наших. Там назвають тільки орієнтир ціни. Вони знають, що орієнтир ціни 3 000 000 лір і можна заробити частку з 2%, яку заплатить Покупець від суми в 3 000 000 лір (ще 2% заплатить офіційному рієлтору Продавець - тобто 60 000 лір, але "Чорні рієлтори" до цієї суми не мають відношення). Якщо кілєнту сподобалося - вони дзвонять офіційному рієлтору і питають, якою може бути остаточна ціна. Далі майже цитита (ціна продавця була 3 000 000 лір): "Скажіть, що ціна 3 400 000 лір - в Покупця є гроші, я це відчуваю!"
"Чорні рієлтори" повідомляють цифру 3 400 000 лір, передзвонюють із словами, що Покупець плюється і лається, але готовоий купити за 3 300 000 лір. Отримують команду везти в офіс - ціну в 3 300 000 погоджено.
Таким чином:
- Продавець отримує 3 000 000-(2%х3000000)=2 940 000 лір.
- Покупець заплатить 3300000+2%х3300000)=3 366 000 лір (плюс державі податок на нерухомість 4% від ціни в Акті екпертизи).
- "Чорні рієлтори" отримають 2%х3000000=60 000 лір (можливо, поділять на трьох, зазвичай саме так). Тобто, отримають 20 000 лір (більше 1000 доларів) і будуть стрибати від задоволення! Це логічно: фактично вони заробили не на своєму товарі, а на чужому.
- ліцензований рієлтор - ось його я й назвав - мені так сподобалося - "Охоронець обручки" отримає: з Продавця 60 000 лір+ з Покупця [(300 000+66000)+(60000/3)]=446 000 лір.
З них 300 000 лір (близько 17 000 доларів) - доплата "за майстерність".
Ну справжній же "Охоронець обручки!"
Чорні рієлтори сказали, що їздить на Мерседесі класу Е, має синочка, якого возить в приватну школу.
Як бачите, від наших людей можна отримати багато цікавої інформації.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:55
Дуже цікава інфа.
Мені особисто цікаво наступне - і навіть думки не виникне в "охоронця" що щось не по совісті робиться)))
А чо, релігія дозволяє, особливо коли з гяура
Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:58
Які там срави на марвуровому морі?
як там хікналі? з правильним ягнятком?
в тому році на мармуровому морі була якась піна від спеки і недостатка кісня - сподіваюсь нашому херою вона, піна, не завадить окунути своє волохате тіло в благі води )))
а то срачу буде.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:10
Ну, не треба на людину ображатися: Без лохА и жизнь плохА...
Я вже писав, яку помилку роблять покупці нерухомості за кордоном:
- ось вчора зустрів на парковці ТЦ МЕТРО нашу людину - на Фольксваген Таурег ЗОЛОТИСТОГО кольору, номери реєстрації українські 8888 або 7777, а на шиї - не жартую - золотий ланцюг в палець (не жартую) товщиною. З Херсона.
- поки ми спілкувалися, під"їхав легінь на Ягуарі - я такого і на картинках не бачив - позашляховик - не можу навіть марку сказати, бо бачив таке чудо автотехніки вперше в житті - здоровкався з першим.
То як діяти рієлтору, який їздить на жалюгідному Мерседесі, яка думка виникне?
Нормальна думка...
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:15
Яка тутай думка? Та драть такий як сідорових кіз )))
300 тис то ще по божескі - ті на модних авто драли б 3 млн і не парілісь би!
Тому мало їх дєруть - треба жорсткіше
Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:18
Які там справи на Мармуровому морі - не знаю, я живу на березі Середземного моря.
Як правило, о 08-00 вже на пляжі. В суботу о 8-00 точно буду на пляжі.
Вода прозора до самого дна, плаваю завжди з ластами та маскою, інколи плавають рибки (мало).
Спека страшенна: вдень від +29 до +32.
Вночі +24.
Фото в п"ятницю зранку, орієнтовно о 9-00...
Температура води в морі +30, трохи вище середньої для цієї пори року (+28.8 ). Саме цікаве - просто лежиш на воді обличчям вниз - і зовсім не тонеш - завдячуючи ластам та масці.
Основний контингент на пляжі - турки. Як правило, або родинами з дітьми, або купка хлопців років 20-25.
Хінкалі в Туреччині жодного разу не зустрічав: є ресторація азербайджанської кухні, японської кухні, а ось грузинської - жодного разу не зустрічав. Останній раз скоштував Хінкалі в ресторації в Батумі в минулу суботу: 1,3 ларі штука або за 1 євро - майже 3 штуки. Смачні.
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