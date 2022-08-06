Додано: Суб 27 сер, 2022 09:22

Що ваші дівчата роблять?”- “Шиють та співають”. – “А мати?”- “Порють та плачуть!

(Українська приказка)



Чотири історії про відсутність стратегічного мислення в нерухомості.

Наведені тільки для того, щоби форумчани не робили помилок.



Історія 1. Рік приблизно 2013. Родина приятелів робить цінну інвестицію: придбали 40 соток землі поблизу віеликого обласного центра. Не зупинялися на досягнутому та в 2015 придбали за порадою НЕ автора рядків (я б таку дурню ніколи не придумав би) дачу в гарному місці - неподалік очисних споруд обласного центра. За 18 000$.

Дача - штука корисна! - сказав чоловік співвласниці, запрошуючи молодих дівчат на пару чашок чаю на дачу.

Жінка вислідила - розлучення - майно поділили по-чесному: чоловіку нове авто та готівкові долари, скількість там пачок в купюрах по 100$, також частка в ВАТ. Жінці - чудова дача за 18000$ та чудова земля на 40 соток. Фактично колишня жінка вигнала чоловіка голим та босим, ще й без житла, хіба зігріється там з якоюсь кобітою якось в гаражі для авто.

Правда, згодом виявилося, що 40 соток складаються з 15 під будівництво та 25 - під вирощування амброзії - і продати ту біду не вдалося. Єдина втіха: поселили в якусь там хатку з червоної цегли на тій ділянці квартирантів, ті вдало прожили рік, приносячи власниці хоч якийсь прибуток. Після виселення прийшла комісія МіськГаз та з’ясувала, що газовий лічильник було знято, чому і наклали штраф у розмірі приблизно як виручка від квартирантів за 10 років.

Біда не приходить одна: виявилося, що спробу продати дачу за 18000$ блокує колишній чоловік, прийшлося понести витрати на «дарування» дачі дочці, а потім - знову переоформити на себе.

Мою пораду продати незай і зі збитками, але зоч ща щось, відбивали розповідями про те, що там ж одне дерево персиків, і - якщо вгадати той день та час, коли вони вродять - то можна назбирати відро смачних персиків.

Щоби клятий чоловік не мав до того відношення. Тут і з‘ясувалося, що на ті 40 соток немає ні документів, ні кадастрового номера, і куплена тая біда за Генеральним дорученням, і строго кажучі, Покупці типу власники є ніхто і звуть іх «Ніяк».

Мої поради продати те лайно за що дадуть натикалися на слова, що все це є дорогим, як пам‘ять і є великою надією на забезпечене майбутнє, а єхидні зауваження колишнього чоловіка про те, що дача без авто нагадує власність ґрунту на Марсі, розбивалися про тверду обіцянку колишньої жінки купити ровера та їздити за огірками 28 км з вітерцем. Правда, ровера купити не вдалося, бр пані зроду на ровері не їздила і вибрати правильний - під огірки - не змогла.

Проблем додав і зять дочки, коли виявився наркоманом, який вдало працював на мийці авто можливо форумчан.

Після чого колишня дружина колишнього зятя разом з дитиною перейшла жити до мами.

Перший тиждень мама була щасливою.

Навіть витратили на життя Доні та онуки гроші, отримані в якості дивідендів від ОАО.

Радість була недовгою: чоловік через суд відсудив частку в ВАТ та почав блокувати виплату дивідендів. «Так нє діставайся ж ти нікому!» (класик).

Але коли доня залишала дитину на цілий день та десь танцювала до трьох ночі, мама таки думала, що варто було б продати ВЧАСНО і оті 40 соток, і отую дачу, і оту трикімнатну квартиру, і жити зараз за неодноразовою порадою автора рядків в Анталії.

Але пізно… дача на сьогодні коштує нуль, хоча і має підвал під бомбосховище, та про 40 соток землі вже ніхто не питає останні 2 чи 3 роки.

А життя здавалося таким прекрасним…



(Написано на шезлонзі на пляжі з надією, зо форумчани не будуть робити помилок в інвестиціях).