Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
privet_vam написав:Мені особисто цікаво наступне - і навіть думки не виникне в "охоронця" що щось не по совісті робиться)))
Ну, не треба на людину ображатися: Без лохА и жизнь плохА... Я вже писав, яку помилку роблять покупці нерухомості за кордоном: - ось вчора зустрів на парковці ТЦ МЕТРО нашу людину - на Фольксваген Таурег ЗОЛОТИСТОГО кольору, номери реєстрації українські 8888 або 7777, а на шиї - не жартую - золотий ланцюг в палець (не жартую) товщиною. З Херсона. - поки ми спілкувалися, під"їхав легінь на авто - я такого і на картинках не бачив - не можу навіть марку сказати, бо бачив таке чудо автотехніки вперше в житті - здоровкався з першим. То як діяти рієлтору, який їздить на жалюгідному Мерседесі, яка думка виникне? Нормальна думка...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 27 сер, 2022 05:51, всього редагувалось 1 раз.
Які там справи на Мармуровому морі - не знаю, я живу на березі Середземного моря. Спека страшенна: вдень від +29 до +32. Вночі +24. Фото в п"ятницю зранку, орієнтовно о 9-00... Температура води в морі +30, трохи вище середньої для цієї пори року (+28.8 ). Хінкалі в Туреччині жодного разу не зустрічав: є ресторація азербайджанської кухні, японської кухні, а ось грузинської - жодного разу не зустрічав. Останній раз скоштував Хінкалі в ресторації в Батумі в минулу суботу: 1,3 ларі штука або за 1 євро - майже 3 штуки. Смачні.
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира? (З кінофильма «Бережись автомобіля» (1966))
Ринок є ринком: ціну визначає попит. Комусь достатьо для щастя синтетичну курточку, а комусь - тільки норкову шубку з Тисмениці... Відвідали одного з найпотужніших Забудовників Анталії - офіс продажу OzPinarLar - на два його останніх комплекса - про них тут говорили часто - як говориться у відомому українському прислів"ї - "Стоіть у кожній хаті". Але Забудовник дуже не простий - офіс продажу очолює пан Cuma-bey (читається як "Джума-бей) - що цікаво, в перекладі з турецької "чоловік-п"ятниця". Непростий Забудовник багатьма рисами і окремо тим, що зараз будують аж 3 (три) нових ЖК, але "світять" тільки один з трьох. Про інші - жодної інформації. Хіба що подивитися на хід будівництва - я часто проїжджаю мимо. Так ось який цікавий комплекс: - суперове розташування - між територією Середземноморського університету (площа 350 га) та морем. Ділянку землі куплено на аукціоні - аукціон проходив в Стамбулі. - на території ЖК - три будинка. Тому зрозумієте назву: CasaTrio. - в кожному будинку - 16 квартир. - кожна квартира - двоповерхова, площею 175 кв.м.
Стадія готовності: вже готовий другий поверх, ідуть інтенсивні роботи. Забудовник традиційно не працює з рієлторами або посередниками. Ціна вчора озвучена: 12 000 000 лір або 670 000$. Перший внесок - 50%. Термін здачі - літо 2023. Чесно кажучі, ціна мене збентежила, більше за 10 000 000 я ще не чув. Я так думав, що десь 7 000 000 лір. Але це дає нам інфу про перспективи падіння цін на нерухомість на березі Середземного моря. Дивимося. Не лайтеся: Комусь достатьо для щастя синтетичну курточку, а комусь - тільки норкову шубку з Тисмениці... https://ozpinarlar.com.tr/en/portfolio/casatrio-2/
Що ваші дівчата роблять?”- “Шиють та співають”. – “А мати?”- “Порють та плачуть! (Українська приказка)
Чотири історії про відсутність стратегічного мислення в нерухомості. Наведені тільки для того, щоби форумчани не робили помилок.
Історія 1. Рік приблизно 2013. Родина приятелів робить цінну інвестицію: придбали 40 соток землі поблизу віеликого обласного центра. Не зупинялися на досягнутому та в 2015 придбали за порадою НЕ автора рядків (я б таку дурню ніколи не придумав би) дачу в гарному місці - неподалік очисних споруд обласного центра. За 18 000$. Дача - штука корисна! - сказав чоловік співвласниці, запрошуючи молодих дівчат на пару чашок чаю на дачу. Жінка вислідила - розлучення - майно поділили по-чесному: чоловіку нове авто та готівкові долари, скількість там пачок в купюрах по 100$, також частка в ВАТ. Жінці - чудова дача за 18000$ та чудова земля на 40 соток. Фактично колишня жінка вигнала чоловіка голим та босим, ще й без житла, хіба зігріється там з якоюсь кобітою якось в гаражі для авто. Правда, згодом виявилося, що 40 соток складаються з 15 під будівництво та 25 - під вирощування амброзії - і продати ту біду не вдалося. Єдина втіха: поселили в якусь там хатку з червоної цегли на тій ділянці квартирантів, ті вдало прожили рік, приносячи власниці хоч якийсь прибуток. Після виселення прийшла комісія МіськГаз та з’ясувала, що газовий лічильник було знято, чому і наклали штраф у розмірі приблизно як виручка від квартирантів за 10 років. Біда не приходить одна: виявилося, що спробу продати дачу за 18000$ блокує колишній чоловік, прийшлося понести витрати на «дарування» дачі дочці, а потім - знову переоформити на себе. Мою пораду продати незай і зі збитками, але зоч ща щось, відбивали розповідями про те, що там ж одне дерево персиків, і - якщо вгадати той день та час, коли вони вродять - то можна назбирати відро смачних персиків. Щоби клятий чоловік не мав до того відношення. Тут і з‘ясувалося, що на ті 40 соток немає ні документів, ні кадастрового номера, і куплена тая біда за Генеральним дорученням, і строго кажучі, Покупці типу власники є ніхто і звуть іх «Ніяк». Мої поради продати те лайно за що дадуть натикалися на слова, що все це є дорогим, як пам‘ять і є великою надією на забезпечене майбутнє, а єхидні зауваження колишнього чоловіка про те, що дача без авто нагадує власність ґрунту на Марсі, розбивалися про тверду обіцянку колишньої жінки купити ровера та їздити за огірками 28 км з вітерцем. Правда, ровера купити не вдалося, бр пані зроду на ровері не їздила і вибрати правильний - під огірки - не змогла. Проблем додав і зять дочки, коли виявився наркоманом, який вдало працював на мийці авто можливо форумчан. Після чого колишня дружина колишнього зятя разом з дитиною перейшла жити до мами. Перший тиждень мама була щасливою. Навіть витратили на життя Доні та онуки гроші, отримані в якості дивідендів від ОАО. Радість була недовгою: чоловік через суд відсудив частку в ВАТ та почав блокувати виплату дивідендів. «Так нє діставайся ж ти нікому!» (класик). Але коли доня залишала дитину на цілий день та десь танцювала до трьох ночі, мама таки думала, що варто було б продати ВЧАСНО і оті 40 соток, і отую дачу, і оту трикімнатну квартиру, і жити зараз за неодноразовою порадою автора рядків в Анталії. Але пізно… дача на сьогодні коштує нуль, хоча і має підвал під бомбосховище, та про 40 соток землі вже ніхто не питає останні 2 чи 3 роки. А життя здавалося таким прекрасним…
(Написано на шезлонзі на пляжі з надією, зо форумчани не будуть робити помилок в інвестиціях).