Додано: Нед 28 сер, 2022 08:26

Що ваші дівчата роблять?”- “Шиють та співають”. – “А мати?”- “Порють та плачуть!

(Українська приказка)



Історія про інвестиції номер 2.

Давно це було: в тому році було зафіксовано траурну дату в історії футболу РФ. Під час матчу з Україною збірна Росії навіть очолювала таблицю четвертої відбіркової групи Євро-2000. А в результаті фінішувала лише третьою, за Францією та Україною. Драматизм ситуації посилив той факт, що вирішальний м'яч у свої ворота господарі закинули по суті самі собі – руками бідолахи Філімонова. Мабуть, глибших потрясінь футбольна Росія ні до, ні після того року не переживала.



В цей час шукали притулку нахом"ячені під час "купі-продай" 10 000$. Тоді ще ніхто і не мріяв вкладатися в закордонну нерухомість, тим більше в турецьку.

Вирішили вкластися в АР Крим - проїхали все узбережжя АР Крим - ніде нічого не було в продажу - ажіотаж скажений - під Алуштою якісь хлопці з Донецька купили за 5 000 доларів 1-к квартиру і то було останнє, що взагалі продавалося в Криму... Сум був у організаторів схеми "купі-продай" і повезло тільки поряд з Алупкою: вдалося купити за 9600 доларів США гараж 6х3 м на березі моря.

Гараж в Києві - річ гарна, може коштувати легко і 50 000 доларів. Поняття "Гараж" взагалі НЕ існувало і НЕ існує в Анталії - таку дурню тут не видумували взагалі: всі паркуються на території свого ЖК або в підземних паркінгах, місце в яких додається до кожної квартири безкоштовно.



А ось гараж, від якого до Чорного моря 3000...4000 см - то справжній діамант.

Було надбудовано над гаражем другий поверх і гараж перетворився в те, що є в Енциклопедії називається приємним словом Е́лінг (нід. helling) — споруда, призначена для побудови, зберігання та ремонту: дирижаблів і аеростатів (повітропла́вня). Такі елінги будували з металу, дерева чи інших будівельних матеріалів. Найбільший елінг для дирижаблів звели 1929 року в м. Акрон (штат Огайо, США); у суднобудуванні — суден малого та середнього розміру.

Судно, правда, використовувалося інше: какали на газетку, пісяли у відерце і все те вночі виносили до стін сусідського гаража. Зміст відерця виливали у моря навпроти гаража сусіда.

Якось непомітно виник і третій поверх.

Непомітно також прийшов і рік, в якому відбувся Газовий конфлікт між Росією та Україною, який був викликаний наміром російського концерну «Газпром» підвищити ціни на природний газ, який постачається в Україну: за тую споруду давали 96000$. 100 000$ не давали, бо пісяти та какати треба було в газетку та відерце. Але віртуальні 96000$ вже зігрівали душу і серце.



Навіть вирішили на зборах власників гаражів прокласти лайнопровід і зробити так, щоби залишки життєдіяльності виливалися у море не на очах і дітей, і покупців.

Моя порада була приємною та солодкою, як турецький інжир (зараз продається по 20 лір або 1,2$ за кіло): вхопити 96000 та кланятися в ноги Покупцеві. Признаюсь: моя порада була хибною, бо кількість гаражів на ПБК не збільшувалася, а після надбудови на гаражем чергового поверху (вже було разом 4) та збільшенням площі до 115 кв. м вже можливо майоріли інші ціни.



Максимум припав на ті роки, коли двічі – 1 січня 2006 та 1 січня 2009 року – РФ повністю припиняла подачу палива для українського ринку через несплату боргу за попередні поставки.

Було встановлено власниками нову ціну в 220 000 доларів США. На моє запитання, чому саме 220 000 доларів (люблю точні цифри і в мене якось погано ділилася цифра в 220000 на 115), я отримав відповідь: "А нам для повного щастя треба саме 220 000 доларів".

Колега по "купі-продай" запропонував за тую споруду - вже з туалетом та душом на кожному поверсі - 190 000 нахом"ячених, прихованих від Податкової, доларів - колезі в обличчя сміялися. Поїхав посоромлений та пригнічений...



Прийшов рік 2013, який видався досить дивним: на оголошення про продаж за 190 000 ніхто ніяк не реагував... Дивні люди: туалет же вже є, то що не так? І власний пляж довжиною в 3000 см є, то що не так? Вирішили продавати за 165 000 доларів...

Тут прийшов рік 2014... Досить дивний рік і досить дивні ціни: 150 000 - нєт ніхто, 140 000 - нєт ніхто, нарешті - чисто для приколу - поставили ціну в 99 999,99$ - нєт ніхто... "Не панимаю..."



Тую споруду вдалося продати легіню з Ялти за 65 000 доларів тільки в 2019 році...

Тут стало питання: "Куди подіти 65 000 доларів" та як компенсувати недоотриману вигоду.



Моя порада була проста, як турецький виноград, який в ці дні продається по 0,8$ кіло, або як турецький кавун, який продається в ці дні по 1,9 ліри (4 гривні) кіло: вкласти, як і я - в чудову квартирку на березі Середземного моря. Пропозицію було відкинуто, бо виноград люди не люблять і - крім того - не буде кому возити онука в ліцей, бо дочка дуже зайнята на роботі, а хитрий зять кинув і дочку і сина.

Чоловік пропонував прогуляти-прокутити-промандрувати ті 65 000 доларів: чи то з горя, чи то того, що живемо тільки один раз на світі...

Я особисто водив їх в 2-к непогану квартиру в Анталії - площа в 60 кв. м. вторинний ринок - з гарними новими меблями (!!!), Продавець - іноземець - ціна продажу 37 000 доларів була.

Вирішили прогуляти частково та купити квартиру під оренду в обласному центрі - сказано-зроблено: за 50 000 доларів купили непоганого 2-к хрущика в одному з обласних центрів.

Тиждень експозиції - і ось вже повновісні 11 000 гривень - в кишені щомісяця!



Тут прийшов буревій 2022 року - квартиранти виїхали, а 11 000 гривень перетворилися майже на пшик.

Доня з сином виїхали в Прагу, хлопець вчиться в чеській школі, в "ПОНТОВИЙ" ДОРОГИЙ ліцей возити не треба...

Та й взагалі вже пріоритети стали іншими...



P.S. Не куплена в 2020 році квартира 1+1 за 37 000 доларів зараз коштує не менше 137 000 доларів.