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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:35

  hulko написав: Гарна історія але з нестиковками :)

Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки". Так навіть краще...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:40

  akurt написав:
  hulko написав: Гарна історія але з нестиковками :)

Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки". Так навіть краще...

як у героя Рудольфа Еріха Распе та Ґотфріда Августа Бюргера
Мизантрóп
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