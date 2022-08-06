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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:35
hulko написав:
Гарна історія але з нестиковками
Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки
". Так навіть краще...
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Додано: Нед 28 сер, 2022 10:40
akurt написав: hulko написав:
Гарна історія але з нестиковками
Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки
". Так навіть краще...
як у героя Рудольфа Еріха Распе та Ґотфріда Августа Бюргера
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