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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:35
hulko написав:
Гарна історія але з нестиковками
Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки
". Так навіть краще...
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Додано: Нед 28 сер, 2022 10:40
akurt написав: hulko написав:
Гарна історія але з нестиковками
Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки
". Так навіть краще...
як у героя Рудольфа Еріха Распе та Ґотфріда Августа Бюргера
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Додано: Нед 28 сер, 2022 11:54
akurt написав: Molotov написав:
Скажіть, закінчую виплату за турецькі апартаменти. Чи треба робити ТАПУ, чи достатньо договору інвестування.
Я вважаю що ОБОВ"ЯЗКОВО оформлювати право власності - TAPU - якщо Забудовник на це погоджується.
Зазвичай, Забудовник погоджуєтьься в таких випадках:
- сплачено 100% ціни.
- сплачено не менше 60% ціни - в такому випадку може бути оформлено Право власності із накладенням обтяження у вигляді заборони продажу до повної виплати. В цому випадку Покупець отримує право оформити ВНП в Туреччині на всю родину.
Ну і взагалі ніхто не відміняв фразу "Без бумажки я какашка
".
Вчора на сайті Кадастрового центра допомагав нашим людям отримувати прямо в он-лайн режимі ТАPU (витрати 40 лір або 80 гривень) та витяг з Державного реєстру нерухомості (витрати 20 лір або 40 гривень). Люди побачили на екрані свого ноутбука кольоровий красивий бланк нового зразка
та були дуже задоволені: МОЄ!
Роздрукують самі: має статус оригіналу (там є QR-code).
ПОПЕРЕДЖЕНЯ: в Туреччині є податок на прибуток
, отриманий в разі продажу нерухомості раніше 5-ти років володіння.
Может человек интересовался, а что же с налогами при продаже в двух случаях: 1) переоформление лишь права на апарты у застройщика 2) продажа от владельца новому владельцу
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Додано: Нед 28 сер, 2022 12:51
У мене 2 об‘єкти в стадії будівництва.
На зараз планую 1 продати, один залишити собі.
Той що собі тапу точно роблю, не знаю як бути зі скажімо так інвестиційним обєктом - ризикнути і залишитися тільки з доками про інвестування, чи теж тапу зробити.
Взагалі, чи бували тут подвійні продажі чи інші способи кидалова?
Дякую всім небайдужим
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