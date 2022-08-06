Додано: Нед 28 сер, 2022 13:40

Пан Молотов!

Про кидалово або подвійні продажі в Анталії не чув.

Всі Забудовники пристойні і за останні 5 років точно не було проблем. Але можуть затягувати терміни здачі на 2- 3 - 4 місяця.

В турецькій пресі була якось стаття про те, що десь в Стамбулі когось та якось кинули на нерухомості. На скільки я пам‘ятаю там роззява Покупець думав що купує одне, а виявилося щось інше. Щоби такого не було з іноземцями, під час підписання Угоди обов‘язково присутній повірений перекладач, який повинен все розтлумачити і тикати пальцем. А чиновник після цього ретельно розпитує, чи іноземець точно купує саме це.

Більше нічого не чув.

Оформите ви право власності чи ні залежить від забудовника та Акту оцінки нерухомості.

Це тому, що до цієї справи реально не мають ніякого відношення ні адвокати, ні юристи, ні нотаріуси, і я так гадаю, що ви і рієлторів можливо обійшли: все в Державному кадастровому центрі і все - справа декількох годин (беруть рандеву в он-лайн режимі).

Я в одному Акті читав такий абзац, що будинок побудований на 95%, і тому продаж/купівля є можливими.



P.S. Той один об‘єкт що ви хочете продати, мабуть раціонально зробити до оформлення ТАPU - пои цьому Покупець не буде платити податок на нерухомість в 4%. А вам головне взяти певну суму грошей.