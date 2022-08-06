Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки". Так навіть краще...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:35
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:40
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:54
Может человек интересовался, а что же с налогами при продаже в двух случаях: 1) переоформление лишь права на апарты у застройщика 2) продажа от владельца новому владельцу
Додано: Нед 28 сер, 2022 12:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
У мене 2 об‘єкти в стадії будівництва.
На зараз планую 1 продати, один залишити собі.
Той що собі тапу точно роблю, не знаю як бути зі скажімо так інвестиційним обєктом - ризикнути і залишитися тільки з доками про інвестування, чи теж тапу зробити.
Взагалі, чи бували тут подвійні продажі чи інші способи кидалова?
Дякую всім небайдужим
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:27
Поки панове висловлюють, я гадаю, розумні думки з інвестицій, ми з киянином Артемом вивчаємо нову для українців тему:
- карколомне різноманіття готових «дачних» будиночків, інколи з неймовірно цікавим дизайном. Я передивився по дорозі штук 20, але ціни ще не дізнавався.
- Артем вже десь винюзав, що можна купити невеличку ділянку землі в горах та поставити там такий готовий будиночок. Там будуть певні проблеми: вода та електрика, треба вивчати.
- зараз ми піднялися на плато Feskukan (близько 30 км від Анталії) надвисокий в 1900 м та вивчаємо ситуацію. На плато досить прохолодно : +23.
Коротко так:
- на висоті в 1900 м досить сумно: жодних дерев, дерева та кущі тільки на території приватних вілл, деякі справляють дуже гарне воаження. На цьому плато щорічно проводять змагання з деяких видів спорту, є стадіон навіть.
Зараз спустилися на висоту 1400 м над рівнем моря: тут хвойні ліси та мождевельник заввишки в 3 м.
Ось це вже цікаво.
На цій висоті під мождевельником розташувалися на пікнік та вивчаємо далі: мух немає, комарів немає, мурахи не повзають. Дуже багато кольорових метеликів - літають зграями по 5-10 метеликів. Десь дуже далеко чути голос цикади. Цікаво, що сонячно, але термометр так в показує +23.
Вивчаємо, розпиваючи чай, який я купив тиждень тому на чайній фабриці в місті Різе на узбережжі Чорного моря.
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:40
Пан Молотов!
Про кидалово або подвійні продажі в Анталії не чув.
Всі Забудовники пристойні і за останні 5 років точно не було проблем. Але можуть затягувати терміни здачі на 2- 3 - 4 місяця.
В турецькій пресі була якось стаття про те, що десь в Стамбулі когось та якось кинули на нерухомості. На скільки я пам‘ятаю там роззява Покупець думав що купує одне, а виявилося щось інше. Щоби такого не було з іноземцями, під час підписання Угоди обов‘язково присутній повірений перекладач, який повинен все розтлумачити і тикати пальцем. А чиновник після цього ретельно розпитує, чи іноземець точно купує саме це.
Більше нічого не чув.
Оформите ви право власності чи ні залежить від забудовника та Акту оцінки нерухомості.
Це тому, що до цієї справи реально не мають ніякого відношення ні адвокати, ні юристи, ні нотаріуси, і я так гадаю, що ви і рієлторів можливо обійшли: все в Державному кадастровому центрі і все - справа декількох годин (беруть рандеву в он-лайн режимі).
Я в одному Акті читав такий абзац, що будинок побудований на 95%, і тому продаж/купівля є можливими.
P.S. Той один об‘єкт що ви хочете продати, мабуть раціонально зробити до оформлення ТАPU - пои цьому Покупець не буде платити податок на нерухомість в 4%. А вам головне взяти певну суму грошей.
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