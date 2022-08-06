Ну я ж не повинен розказувати всі подробиці приватного життя...
То нехай будуть "нестиковки". Так навіть краще...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:35
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:40
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:54
Может человек интересовался, а что же с налогами при продаже в двух случаях: 1) переоформление лишь права на апарты у застройщика 2) продажа от владельца новому владельцу
Додано: Нед 28 сер, 2022 12:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
У мене 2 об‘єкти в стадії будівництва.
На зараз планую 1 продати, один залишити собі.
Той що собі тапу точно роблю, не знаю як бути зі скажімо так інвестиційним обєктом - ризикнути і залишитися тільки з доками про інвестування, чи теж тапу зробити.
Взагалі, чи бували тут подвійні продажі чи інші способи кидалова?
Дякую всім небайдужим
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:27
Поки панове висловлюють, я гадаю, розумні думки з інвестицій, ми з киянином Артемом вивчаємо нову для українців тему:
- карколомне різноманіття готових «дачних» будиночків, інколи з неймовірно цікавим дизайном. Я передивився по дорозі штук 20, але ціни ще не дізнавався.
- Артем вже десь винюзав, що можна купити невеличку ділянку землі в горах та поставити там такий готовий будиночок. Там будуть певні проблеми: вода та електрика, треба вивчати.
- зараз ми піднялися на плато Feskukan (близько 30 км від Анталії) надвисокий в 1900 м та вивчаємо ситуацію. На плато досить прохолодно : +23.
Коротко так:
- на висоті в 1900 м досить сумно: жодних дерев, дерева та кущі тільки на території приватних вілл, деякі справляють дуже гарне воаження. На цьому плато щорічно проводять змагання з деяких видів спорту, є стадіон навіть.
Зараз спустилися на висоту 1400 м над рівнем моря: тут хвойні ліси та мождевельник заввишки в 3 м.
Ось це вже цікаво.
На цій висоті під мождевельником розташувалися на пікнік та вивчаємо далі: мух немає, комарів немає, мурахи не повзають. Дуже багато кольорових метеликів - літають зграями по 5-10 метеликів. Десь дуже далеко чути голос цикади. Цікаво, що сонячно, але термометр так в показує +23.
Вивчаємо, розпиваючи чай, який я купив тиждень тому на чайній фабриці в місті Різе на узбережжі Чорного моря.
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:40
Пан Молотов!
Про кидалово або подвійні продажі в Анталії не чув.
Всі Забудовники пристойні і за останні 5 років точно не було проблем. Але можуть затягувати терміни здачі на 2 - 3 - 4 місяця.
В турецькій пресі була якось стаття про те, що десь в Стамбулі когось та якось кинули на нерухомості. На скільки я пам‘ятаю, там роззява Покупець думав, що купує одне, а виявилося щось інше. Щоби такого не було з іноземцями, під час підписання Угоди обов‘язково присутній повірений перекладач, який повинен все розтлумачити і тикати пальцем. Ви самі можете привести такого для надійності.
А чиновник після цього ретельно розпитує, чи іноземець точно купує саме це.
Більше нічого не чув.
Оформите ви право власності, чи ні - залежить від Забудовника та Акту оцінки нерухомості.
Це тому, що до цієї справи реально не мають ніякого відношення ні адвокати, ні юристи, ні нотаріуси, і я так гадаю, що ви і рієлторів - можливо - обійшли: все в Державному кадастровому центрі і все - справа декількох годин (беруть рандеву в он-лайн режимі).
Я в одному Акті читав такий абзац, що будинок побудований на 95%, і тому продаж/купівля є можливими.
P.S. Той один об‘єкт що ви хочете продати, мабуть раціонально зробити до оформлення ТАPU - пои цьому Покупець не буде платити податок на нерухомість в 4%. А вам головне взяти певну суму грошей.
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:35
Роздуми вірні. І мають сенс.
На скільки я знаю, інвестори роблять так:
- укладають з Забудовником попередню угоду на умовах Забудовника.
- Забудовнику зовсім не важливо, з ким він або його представник за дорученням зустрінеться в Державному кадастровому центрі для оформлення Права власності. Забудовник діє за старим українським висловом: "Нам аби гроші та харчі хороші".
- тоді наступає час інвестора, який замислив перепроадти: шукає покупця, вирішується питання розрухунків (як правило за 100% домовленої ціни), приводить за руку Покупця до Забудовника - повідомляє НА СЛОВАХ про переуступку прав - домовляються про день оформлення Права власності - оформляють Право власності на нового/реального власника.
Тут всі три сторони у виграші:
- Посередник-інвестор вклав гроші витримав час - знайшов покупця - отримує профіт. До цих подій 2021/2022 року - як правило - зверху набавляли 10 000 євро на квартирі 2+1. Крім того, Посередник-інвестор ніде ніяк "не світиться" з видатками/прибутками та ніяких податків не платить взагалі.
Все тут "законно": він же ризикував своїми грошами на етапі фундаменту.
- Продавець як хотів продати так і продав, більше того, якщо Посередник-інвестор не виплатив все за Попереднім договором, то ось питання оплати і закривається. Фактично Посередник-інвестор міг спрацювати на чужих грошах.
- Покупець виконує свою роль та нічого не втрачає: він заплатить Республіці Туреччина передбачене а) 4% від ціни, зазначеній в Акті експертизи квартири. б) за послуги Державного кадастрвого центра близько 100 доларів, в) перекладачу - за домовленістю - зазвичай 20$ за візит. г) за виготволення Акта експертизи квартири - близько 150$.
Всі у виграші.
Якщо говорити більш точно, то Покупець міг би виграти, якщо інвестував би в той же час, як і Посередник-інвестор та не зв"язувася з останнім.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 28 сер, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 сер, 2022 17:36
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Дякую. Ну мабуть так і зроблю як пише Akurt
Додано: Нед 28 сер, 2022 18:04
Додано: Нед 28 сер, 2022 18:16
Да, лучше открыть депозит в гривнах, тут и спору нет.
Или как ваш лучший друг - вложить все заработанное за последние 5 лет - все 49 500 гривен - в ОВГЗ.
|