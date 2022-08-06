Додано: Нед 28 сер, 2022 13:40

Пан Молотов!

Про кидалово або подвійні продажі в Анталії не чув.

Всі Забудовники пристойні і за останні 5 років точно не було проблем. Але можуть затягувати терміни здачі на 2 - 3 - 4 місяця.

В турецькій пресі була якось стаття про те, що десь в Стамбулі когось та якось кинули на нерухомості. На скільки я пам‘ятаю, там роззява Покупець думав, що купує одне, а виявилося щось інше. Щоби такого не було з іноземцями, під час підписання Угоди обов‘язково присутній повірений перекладач, який повинен все розтлумачити і тикати пальцем. Ви самі можете привести такого для надійності.

А чиновник після цього ретельно розпитує, чи іноземець точно купує саме це.

Більше нічого не чув.

Оформите ви право власності, чи ні - залежить від Забудовника та Акту оцінки нерухомості.

Це тому, що до цієї справи реально не мають ніякого відношення ні адвокати, ні юристи, ні нотаріуси, і я так гадаю, що ви і рієлторів - можливо - обійшли: все в Державному кадастровому центрі і все - справа декількох годин (беруть рандеву в он-лайн режимі).

Я в одному Акті читав такий абзац, що будинок побудований на 95%, і тому продаж/купівля є можливими.



P.S. Той один об‘єкт що ви хочете продати, мабуть раціонально зробити до оформлення ТАPU - пои цьому Покупець не буде платити податок на нерухомість в 4%. А вам головне взяти певну суму грошей.