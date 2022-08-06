akurt написав:
Да, лучше открыть депозит в гривнах, тут и спору нет.
Или как ваш лучший друг - вложить все заработанное за последние 5 лет - все 49 500 гривен - в ОВГЗ.
Брокер много берет, ниже 100тыс.лот ведёт к потерям
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Додано: Нед 28 сер, 2022 19:06
Брокер много берет, ниже 100тыс.лот ведёт к потерям
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:08
Все таки кумедні знання з історії та географії у наших людей: інвестувати заборонила висока - за даними одного небіжчика, який останні 1/2 століття не був в Туреччині - температура.
Так і писали: +32 це дуже не комфортно інвесторам. Тільки будуть інвестувати в краіни ЄС.
«А на меньшее я не согласен»!
Оскільки я 1 вересня виїжджаю в невеличку подорож в Європу, подивився на наступний тиждень:
- в Стамбулі +32
- в Русе на кордоні з Румунією +36
- в Бухаресті +36
- поруч - в Кишиневі +38 (!).
- Бєлград - сьогодні +34…
Да, реб‘ята, демократи… далеко пойдьотє…
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:25
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Місцевість сонячна,можна використати сонячні панелі,воду знайти теж просто,важливим чинником в таких чудових місцях як то у нас кажуть "рівна ділянка",бо є такі дива,як наприклад з 10 кутами паркану
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