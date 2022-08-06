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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:06

  akurt написав:
  stm написав:
  Molotov написав:Дякую. Ну мабуть так і зроблю як пише Akurt

Только потом депо в тур.лирах не открывайте, даже с расчетом на коммуналку )))

Да, лучше открыть депозит в гривнах, тут и спору нет.
Или как ваш лучший друг - вложить все заработанное за последние 5 лет - все 49 500 гривен - в ОВГЗ.

Брокер много берет, ниже 100тыс.лот ведёт к потерям :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:08

Все таки кумедні знання з історії та географії у наших людей: інвестувати заборонила висока - за даними одного небіжчика, який останні 1/2 століття не був в Туреччині - температура.
Так і писали: +32 це дуже не комфортно інвесторам. Тільки будуть інвестувати в краіни ЄС.
«А на меньшее я не согласен»!
Оскільки я 1 вересня виїжджаю в невеличку подорож в Європу, подивився на наступний тиждень:
- в Стамбулі +32
- в Русе на кордоні з Румунією +36
- в Бухаресті +36
- поруч - в Кишиневі +38 (!).
- Бєлград - сьогодні +34…
Да, реб‘ята, демократи… далеко пойдьотє…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Поки панове висловлюють, я гадаю, розумні думки з інвестицій, ми з киянином Артемом вивчаємо нову для українців тему:
- карколомне різноманіття готових «дачних» будиночків, інколи з неймовірно цікавим дизайном. Я передивився по дорозі штук 20, але ціни ще не дізнавався.
- Артем вже десь винюзав, що можна купити невеличку ділянку землі в горах та поставити там такий готовий будиночок. Там будуть певні проблеми: вода та електрика, треба вивчати
Місцевість сонячна,можна використати сонячні панелі,воду знайти теж просто,важливим чинником в таких чудових місцях як то у нас кажуть "рівна ділянка",бо є такі дива,як наприклад з 10 кутами паркану :roll:
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Мизантрóп
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