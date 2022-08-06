akurt написав:
Да, лучше открыть депозит в гривнах, тут и спору нет.
Или как ваш лучший друг - вложить все заработанное за последние 5 лет - все 49 500 гривен - в ОВГЗ.
Брокер много берет, ниже 100тыс.лот ведёт к потерям
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Додано: Нед 28 сер, 2022 19:06
Брокер много берет, ниже 100тыс.лот ведёт к потерям
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:08
Все таки кумедні знання з історії та географії у наших людей: інвестувати заборонила висока - за даними одного небіжчика, який останні 1/2 століття не був в Туреччині - температура.
Так і писали: +32 це дуже не комфортно інвесторам. Тільки будуть інвестувати в краіни ЄС.
«А на меньшее я не согласен»!
Оскільки я 1 вересня виїжджаю в невеличку подорож в Європу, подивився на наступний тиждень:
- в Стамбулі +32
- в Русе на кордоні з Румунією +36
- в Бухаресті +36
- поруч - в Кишиневі +38 (!).
- Бєлград - сьогодні +34…
Да, реб‘ята, демократи… далеко пойдьотє…
Додано: Нед 28 сер, 2022 19:25
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Місцевість сонячна,можна використати сонячні панелі,воду знайти теж просто,важливим чинником в таких чудових місцях як то у нас кажуть "рівна ділянка",бо є такі дива,як наприклад з 10 кутами паркану
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:22
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
мопед не мой - я просто шарю з людями
студия в Стамбуле - 243 куе шки!
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:43
Так, майже дешево. Якщо почитати "київську" гілку на цьому форумі, то там у 2/3 саме квартири в Києві за ціною від 243 куе шки...
Я з місяць тому викладував тут інсайдерську інфу про новий дуже цікавий об"єкт в Стамбулі - там з боєм Забудовник - дуже потужна фірма - "вибила" частину хвойного лісу - з обіцянкою зберегти близько 23 000 дерев - під будівництво вілл/будинків з поверхами НЕ більше двох. Так ось, в тій інформації вдалося виловити загальні інвестиційні витрати Забудовника - в перерахунку на долари получалося, що собівартість однієї вілли/квартири буде близько 80 000 доларів.
Так що 243 000 - правильна ціна.
Тут один легінь в Анталії сказав, шо його приятель в Києві продав квартиру на Липках - ту, що до війни коштувла 450 000 доларів - за 150 000 доларів.
Можливо, змінить на таку, як написано вище.
Раніше був знаменитим вираз "Ташкент- город хлебный!" часи зміюються - зараз:
"Стамбул - місто хлібне!"
- щомісяця НОМЕР ОДИН в ТОП-3 серед закордонних інвесторів (місце 2 - Анталія, місце 3 - Мерсін).
Вважається, що житло в місті, яке є НОМЕР ОДИН ЗА НАСЕЛЕННЯМ В ЄВРОПІ - близько 20 000 000 постійних мешканців - купують люди, які займаються бізнесом.
Ну і для роздумів - дуже специфічне місто - уявіть собі населеня близько 20 000 000 людей - з дуже різними - інколи жахливими районами.
Ну і клімат майже як в Україні...
Зараз в Стамбулі +30, а в Анталії +29 (!). Трохи прохолодніше Одеси, де зараз +32...
Але є райони в Стамбулі просто "канхвєтка"... В листопаді відкривають побудовану з нуля (!!!) лінію метро від нового аеропорта Стамбула в центр міста - лінія метро - зовсім нова - майже в 40 км.
Зараз йде тестування та перевірки... Недолугі, мабуть, не слухали хВахівців з цього фоуму, які писали "Шєф - ус"ьо проПалО": цементу немА, арматура іржава і долар росте щодня...
Розумні - аж страшно!
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:33
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
О! Оце якраз про неньку (((
цемент є, але мало.
гіпсу нема - бо нема - відно в понедельнік їх мама раділа (((
ну про арматуру також можна помовчати (((
і про доляр також (((
чесно? просто жопець якийсь!
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