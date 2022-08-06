Додано: Пон 29 сер, 2022 10:43

privet_vam написав: мопед не мой - я просто шарю з людями

студия в Стамбуле - 243 куе шки! мопед не мой - я просто шарю з людямистудия в Стамбуле - 243 куе шки!

Трохи прохолодніше Одеси, де зараз +32...

Так, майже дешево. Якщо почитати "київську" гілку на цьому форумі, то там у 2/3 саме квартири в Києві за ціною від 243 куе шки...Я з місяць тому викладував тут інсайдерську інфу про новий дуже цікавий об"єкт в Стамбулі - там з боєм Забудовник - дуже потужна фірма - "вибила" частину хвойного лісу - з обіцянкою зберегти близько 23 000 дерев - під будівництво вілл/будинків з поверхами НЕ більше двох. Так ось, в тій інформації вдалося виловити загальні інвестиційні витрати Забудовника - в перерахунку на долари получалося, що собівартість однієї вілли/квартири буде близько 80 000 доларів.Так що 243 000 - правильна ціна.Тут один легінь в Анталії сказав, шо його приятель в Києві продав квартиру на Липках - ту, що до війни коштувла 450 000 доларів - за 150 000 доларів.Можливо, змінить на таку, як написано вище.Раніше був знаменитим вираз "Ташкент- город хлебный!" часи зміюються - зараз:"Стамбул - місто хлібне!"- щомісяця НОМЕР ОДИН в ТОП-3 серед закордонних інвесторів (місце 2 - Анталія, місце 3 - Мерсін).Вважається, що житло в місті, яке є НОМЕР ОДИН ЗА НАСЕЛЕННЯМ В ЄВРОПІ - близько 20 000 000 постійних мешканців - купують люди, які займаються бізнесом.Ну і для роздумів - дуже специфічне місто - уявіть собі населеня близько 20 000 000 людей - з дуже різними - інколи жахливими районами.Ну і клімат майже як в Україні...Зараз в Стамбулі +30,Але є райони в Стамбулі просто "канхвєтка"... В листопаді відкривають побудовану з нуля (!!!) лінію метро від нового аеропорта Стамбула в центр міста - лінія метро - зовсім нова - майже в 40 км.Зараз йде тестування та перевірки... Недолугі, мабуть, не слухали хВахівців з цього фоуму, які писали "Шєф - ус"ьо проПалО": цементу немА, арматура іржава і долар росте щодня...Розумні - аж страшно!