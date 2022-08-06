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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:06

  akurt написав:
  stm написав:
  Molotov написав:Дякую. Ну мабуть так і зроблю як пише Akurt

Только потом депо в тур.лирах не открывайте, даже с расчетом на коммуналку )))

Да, лучше открыть депозит в гривнах, тут и спору нет.
Или как ваш лучший друг - вложить все заработанное за последние 5 лет - все 49 500 гривен - в ОВГЗ.

Брокер много берет, ниже 100тыс.лот ведёт к потерям :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:08

Все таки кумедні знання з історії та географії у наших людей: інвестувати заборонила висока - за даними одного небіжчика, який останні 1/2 століття не був в Туреччині - температура.
Так і писали: +32 це дуже не комфортно інвесторам. Тільки будуть інвестувати в краіни ЄС.
«А на меньшее я не согласен»!
Оскільки я 1 вересня виїжджаю в невеличку подорож в Європу, подивився на наступний тиждень:
- в Стамбулі +32
- в Русе на кордоні з Румунією +36
- в Бухаресті +36
- поруч - в Кишиневі +38 (!).
- Бєлград - сьогодні +34…
Да, реб‘ята, демократи… далеко пойдьотє…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Поки панове висловлюють, я гадаю, розумні думки з інвестицій, ми з киянином Артемом вивчаємо нову для українців тему:
- карколомне різноманіття готових «дачних» будиночків, інколи з неймовірно цікавим дизайном. Я передивився по дорозі штук 20, але ціни ще не дізнавався.
- Артем вже десь винюзав, що можна купити невеличку ділянку землі в горах та поставити там такий готовий будиночок. Там будуть певні проблеми: вода та електрика, треба вивчати
Місцевість сонячна,можна використати сонячні панелі,воду знайти теж просто,важливим чинником в таких чудових місцях як то у нас кажуть "рівна ділянка",бо є такі дива,як наприклад з 10 кутами паркану :roll:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Being one of the top 20 visited cities in the World, Istanbul is a popular choice with investors far and wide. Real estate prices in the city have doubled over the last ten years and with its young rental population makes for an excellent place to invest for consistent income and capital growth.

Comprising of 128 fully furnished apartments, Colony Istanbul offers hotel-style facilities as part of a fully managed studio apartment community with all bills included. Owners can live in their apartment or put it into the rental program to deliver a fully managed, year round rental returns.

The location of Colony cannot be beaten being on the European side of the city in a central, vibrant and modern area. Central Kagithane is attracting huge investment right now due to its transport links and proximity to shopping malls, hospitals and international schooling (there are 38 university institutions in the city).

The project is well under construction being ready Q4 2023. Owners own the freehold interest of their apartment along with a relative share of the 5500sqm of communal space, which is an asset in itself.

Fully furnished studio apartments start at only 243,000 usd.

мопед не мой - я просто шарю з людями

студия в Стамбуле - 243 куе шки!
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:43

  privet_vam написав:мопед не мой - я просто шарю з людями
студия в Стамбуле - 243 куе шки!

Так, майже дешево. Якщо почитати "київську" гілку на цьому форумі, то там у 2/3 саме квартири в Києві за ціною від 243 куе шки...

Я з місяць тому викладував тут інсайдерську інфу про новий дуже цікавий об"єкт в Стамбулі - там з боєм Забудовник - дуже потужна фірма - "вибила" частину хвойного лісу - з обіцянкою зберегти близько 23 000 дерев - під будівництво вілл/будинків з поверхами НЕ більше двох. Так ось, в тій інформації вдалося виловити загальні інвестиційні витрати Забудовника - в перерахунку на долари получалося, що собівартість однієї вілли/квартири буде близько 80 000 доларів.
Так що 243 000 - правильна ціна.
Тут один легінь в Анталії сказав, шо його приятель в Києві продав квартиру на Липках - ту, що до війни коштувла 450 000 доларів - за 150 000 доларів.
Можливо, змінить на таку, як написано вище.

Раніше був знаменитим вираз "Ташкент- город хлебный!" часи зміюються - зараз:
"Стамбул - місто хлібне!"
- щомісяця НОМЕР ОДИН в ТОП-3 серед закордонних інвесторів (місце 2 - Анталія, місце 3 - Мерсін).
Вважається, що житло в місті, яке є НОМЕР ОДИН ЗА НАСЕЛЕННЯМ В ЄВРОПІ - близько 20 000 000 постійних мешканців - купують люди, які займаються бізнесом.
Ну і для роздумів - дуже специфічне місто - уявіть собі населеня близько 20 000 000 людей - з дуже різними - інколи жахливими районами.
Ну і клімат майже як в Україні...
Зараз в Стамбулі +30, а в Анталії +29 (!). Трохи прохолодніше Одеси, де зараз +32...

Але є райони в Стамбулі просто "канхвєтка"... В листопаді відкривають побудовану з нуля (!!!) лінію метро від нового аеропорта Стамбула в центр міста - лінія метро - зовсім нова - майже в 40 км.
Зараз йде тестування та перевірки... Недолугі, мабуть, не слухали хВахівців з цього фоуму, які писали "Шєф - ус"ьо проПалО": цементу немА, арматура іржава і долар росте щодня...
Розумні - аж страшно!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:мабуть, не слухали хВахівців з цього фоуму, які писали "Шєф - ус"ьо проПалО": цементу немА, арматура іржава і долар росте щодня...

О! Оце якраз про неньку (((

цемент є, але мало.
гіпсу нема - бо нема - відно в понедельнік їх мама раділа (((
ну про арматуру також можна помовчати (((

і про доляр також (((

чесно? просто жопець якийсь!
privet_vam
 
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