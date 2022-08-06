Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Поки панове висловлюють, я гадаю, розумні думки з інвестицій, ми з киянином Артемом вивчаємо нову для українців тему: - карколомне різноманіття готових «дачних» будиночків, інколи з неймовірно цікавим дизайном. Я передивився по дорозі штук 20, але ціни ще не дізнавався. - Артем вже десь винюзав, що можна купити невеличку ділянку землі в горах та поставити там такий готовий будиночок. Там будуть певні проблеми: вода та електрика, треба вивчати
Місцевість сонячна,можна використати сонячні панелі,воду знайти теж просто,важливим чинником в таких чудових місцях як то у нас кажуть "рівна ділянка",бо є такі дива,як наприклад з 10 кутами паркану
Being one of the top 20 visited cities in the World, Istanbul is a popular choice with investors far and wide. Real estate prices in the city have doubled over the last ten years and with its young rental population makes for an excellent place to invest for consistent income and capital growth.
Comprising of 128 fully furnished apartments, Colony Istanbul offers hotel-style facilities as part of a fully managed studio apartment community with all bills included. Owners can live in their apartment or put it into the rental program to deliver a fully managed, year round rental returns.
The location of Colony cannot be beaten being on the European side of the city in a central, vibrant and modern area. Central Kagithane is attracting huge investment right now due to its transport links and proximity to shopping malls, hospitals and international schooling (there are 38 university institutions in the city).
The project is well under construction being ready Q4 2023. Owners own the freehold interest of their apartment along with a relative share of the 5500sqm of communal space, which is an asset in itself.
Fully furnished studio apartments start at only 243,000 usd.
privet_vam написав:мопед не мой - я просто шарю з людями студия в Стамбуле - 243 куе шки!
Так, майже дешево. Якщо почитати "київську" гілку на цьому форумі, то там у 2/3 саме квартири в Києві за ціною від 243 куе шки...
Я з місяць тому викладував тут інсайдерську інфу про новий дуже цікавий об"єкт в Стамбулі - там з боєм Забудовник - дуже потужна фірма - "вибила" частину хвойного лісу - з обіцянкою зберегти близько 23 000 дерев - під будівництво вілл/будинків з поверхами НЕ більше двох. Так ось, в тій інформації вдалося виловити загальні інвестиційні витрати Забудовника - в перерахунку на долари получалося, що собівартість однієї вілли/квартири буде близько 80 000 доларів. Так що 243 000 - правильна ціна. Тут один легінь в Анталії сказав, шо його приятель в Києві продав квартиру на Липках - ту, що до війни коштувла 450 000 доларів - за 150 000 доларів. Можливо, змінить на таку, як написано вище.
Раніше був знаменитим вираз "Ташкент- город хлебный!" часи зміюються - зараз: "Стамбул - місто хлібне!" - щомісяця НОМЕР ОДИН в ТОП-3 серед закордонних інвесторів (місце 2 - Анталія, місце 3 - Мерсін). Вважається, що житло в місті, яке є НОМЕР ОДИН ЗА НАСЕЛЕННЯМ В ЄВРОПІ - близько 20 000 000 постійних мешканців - купують люди, які займаються бізнесом. Ну і для роздумів - дуже специфічне місто - уявіть собі населеня близько 20 000 000 людей - з дуже різними - інколи жахливими районами. Ну і клімат майже як в Україні... Зараз в Стамбулі +30, а в Анталії +29 (!).Трохи прохолодніше Одеси, де зараз +32...
Але є райони в Стамбулі просто "канхвєтка"... В листопаді відкривають побудовану з нуля (!!!) лінію метро від нового аеропорта Стамбула в центр міста - лінія метро - зовсім нова - майже в 40 км. Зараз йде тестування та перевірки... Недолугі, мабуть, не слухали хВахівців з цього фоуму, які писали "Шєф - ус"ьо проПалО": цементу немА, арматура іржава і долар росте щодня... Розумні - аж страшно!
Подія 1. В Туреччині існує та працює програма підтримкі родин, яких треба забезпечити житлом - державна програма TOKI. Ціни довгоочікуваних 150 тисяч житлових проєктів TOKİ були визначені як 800-900 тисяч TL в середньому за квартиру в 3 кімнати та 1 вітальню по всій Туреччині. На ринку такі квартири продаються не менше, ніж за 2 000 000 лір. В програмі та в участі в розиграшу права отримати таку квартир можуть приймати родини, в яких за даними Державного реєстру нерухомості немає житла, які є громадянами Туреччини та яким виповнилося 18 років. Умови дуже пільгові: квартири (будинки) будує держава, розцінки державні, розтермінування платежів на 15 років. Очікується, що TOKİ побудує близько 1350 квартир в Анталії. На вересень анонсовано оголошення про суттєву активізацію цього процесу та нові ЖК у всіх 81 провінціях Туреччини. За задумом держави, це зіб"є ажіотаж на ринку та вплине на ціни на нерухомість. В бесіді зі мною один киянин вже сказав, що почекає до осені та купить собі квратиру, сподіваючись на охолодження ажіотажу.
Подія 2. За критерій цін на ринку нерухомості я завжди брав ціни на квартири в оптимальному за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура мікрорайоні Hurma району Konyaalti Анталії: відстань до моря 1200-1800 м, але і ціни на квартири завжди були вдвічі менші за приморський район Liman. Так ось: мерія Анталії досить несподівано виіршила роздати земельні ділянки лісу на схилах Таврських гір, які обмежуть кордони мікрорайону, людям - та в ці дні вже всі ділянки розмічені, огороджені та починається забудова приватними будинками. На мапі я показав розташування цих ділянок червоним кольором. Синім кольором показано автотрасу в гірськолижний центр Saklikent, розташований на висоті 1900-2400 м над рівнем моря, відстань до нього 43 км, час в дорозі по чудовій гірьскій дорозі - 1 година 15 хвилин. В сезон з Автовокзалу ходить автобус маршруту 500. Зеленим кільцем показано новинку року - місце будівництва нового ЖК - дуже солодке місце - подробиць ще не знаю, але вже все огородили будівельним парканом. Реально щось буде смачне та солодке... Дуже смачне та дуже солодке. Зауважу, що майже поруч знаходиться один з найгучніших ЖК останніх років - ЖК Casa Grande (між ним та цією новинкою розташований приватний сад помаранчових дерев) - в 2019 році я розмістив інфу про нього на цьому форумі - двоє форумчан послухали мою пораду на цьому форумі та купили тут квартири - тоді за 60 000 євро. Нові готові "під ключ" - з літніми та зимовими плавальними басейнами. Поруч з ЖК - дитячий футбольний клуб із штучним покриттям, який працює цілий рік. Зараз ринкова ціна тих квартир гадаю не менше 200 000 євро. Ось справжнє місце для інвестицій!
Помітною є останнім часом робота по приведенню форуму Фінансового порталу України до стандартів спілкування нормальних людей за нормальними темами. Тому пропоную розблокуати одного з найяскравіших учасників форуму - пана з ніком change_pm. По-перше, цей учасник форуму реальний, а не віртуальний інвестор в закордонну нерухомість та давав раніше і може дати нашим людям цікаві поради та висловити цікаві думки. По-друге, цей учасник форуму не втік з України та не ховається за 74 км від Києва від призову в ЗСУ, не розміщував відосики ворога на цьому порталі, не цькував на цьому форумі реальних захисників України - форумчан, які саме в ці хвилини на фронті, а є реальним волонтером в Києві. По-третє, після того, як одному з фахівців з виготовлення самогону надано статус "Наставник", це було б просто справедливо, якщо не сказати більше...