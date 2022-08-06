Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Поки панове висловлюють, я гадаю, розумні думки з інвестицій, ми з киянином Артемом вивчаємо нову для українців тему: - карколомне різноманіття готових «дачних» будиночків, інколи з неймовірно цікавим дизайном. Я передивився по дорозі штук 20, але ціни ще не дізнавався. - Артем вже десь винюзав, що можна купити невеличку ділянку землі в горах та поставити там такий готовий будиночок. Там будуть певні проблеми: вода та електрика, треба вивчати
Місцевість сонячна,можна використати сонячні панелі,воду знайти теж просто,важливим чинником в таких чудових місцях як то у нас кажуть "рівна ділянка",бо є такі дива,як наприклад з 10 кутами паркану
Being one of the top 20 visited cities in the World, Istanbul is a popular choice with investors far and wide. Real estate prices in the city have doubled over the last ten years and with its young rental population makes for an excellent place to invest for consistent income and capital growth.
Comprising of 128 fully furnished apartments, Colony Istanbul offers hotel-style facilities as part of a fully managed studio apartment community with all bills included. Owners can live in their apartment or put it into the rental program to deliver a fully managed, year round rental returns.
The location of Colony cannot be beaten being on the European side of the city in a central, vibrant and modern area. Central Kagithane is attracting huge investment right now due to its transport links and proximity to shopping malls, hospitals and international schooling (there are 38 university institutions in the city).
The project is well under construction being ready Q4 2023. Owners own the freehold interest of their apartment along with a relative share of the 5500sqm of communal space, which is an asset in itself.
Fully furnished studio apartments start at only 243,000 usd.
privet_vam написав:мопед не мой - я просто шарю з людями студия в Стамбуле - 243 куе шки!
Так, майже дешево. Якщо почитати "київську" гілку на цьому форумі, то там у 2/3 саме квартири в Києві за ціною від 243 куе шки...
Я з місяць тому викладував тут інсайдерську інфу про новий дуже цікавий об"єкт в Стамбулі - там з боєм Забудовник - дуже потужна фірма - "вибила" частину хвойного лісу - з обіцянкою зберегти близько 23 000 дерев - під будівництво вілл/будинків з поверхами НЕ більше двох. Так ось, в тій інформації вдалося виловити загальні інвестиційні витрати Забудовника - в перерахунку на долари получалося, що собівартість однієї вілли/квартири буде близько 80 000 доларів. Так що 243 000 - правильна ціна. Тут один легінь в Анталії сказав, шо його приятель в Києві продав квартиру на Липках - ту, що до війни коштувла 450 000 доларів - за 150 000 доларів. Можливо, змінить на таку, як написано вище.
Раніше був знаменитим вираз "Ташкент- город хлебный!" часи зміюються - зараз: "Стамбул - місто хлібне!" - щомісяця НОМЕР ОДИН в ТОП-3 серед закордонних інвесторів (місце 2 - Анталія, місце 3 - Мерсін). Вважається, що житло в місті, яке є НОМЕР ОДИН ЗА НАСЕЛЕННЯМ В ЄВРОПІ - близько 20 000 000 постійних мешканців - купують люди, які займаються бізнесом. Ну і для роздумів - дуже специфічне місто - уявіть собі населеня близько 20 000 000 людей - з дуже різними - інколи жахливими районами. Ну і клімат майже як в Україні... Зараз в Стамбулі +30, а в Анталії +29 (!).Трохи прохолодніше Одеси, де зараз +32...
Але є райони в Стамбулі просто "канхвєтка"... В листопаді відкривають побудовану з нуля (!!!) лінію метро від нового аеропорта Стамбула в центр міста - лінія метро - зовсім нова - майже в 40 км. Зараз йде тестування та перевірки... Недолугі, мабуть, не слухали хВахівців з цього фоуму, які писали "Шєф - ус"ьо проПалО": цементу немА, арматура іржава і долар росте щодня... Розумні - аж страшно!
Подія 1. В Туреччині існує та працює програма підтримкі родин, яких треба забезпечити житлом - державна програма TOKI. Ціни довгоочікуваних 150 тисяч житлових проєктів TOKİ були визначені як 800-900 тисяч TL в середньому за квартиру в 3 кімнати та 1 вітальню по всій Туреччині. На ринку такі квартири продаються не менше, ніж за 2 000 000 лір. В програмі та в участі в розиграшу права отримати таку квартир можуть приймати родини, в яких за даними Державного реєстру нерухомості немає житла, які є громадянами Туреччини та яким виповнилося 18 років. Умови дуже пільгові: квартири (будинки) будує держава, розцінки державні, розтермінування платежів на 15 років. Очікується, що TOKİ побудує близько 1350 квартир в Анталії. На вересень анонсовано оголошення про суттєву активізацію цього процесу та нові ЖК у всіх 81 провінціях Туреччини. За задумом держави, це зіб"є ажіотаж на ринку та вплине на ціни на нерухомість. В бесіді зі мною один киянин вже сказав, що почекає до осені та купить собі квратиру, сподіваючись на охолодження ажіотажу.
Подія 2. За критерій цін на ринку нерухомості я завжди брав ціни на квартири в оптимальному за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура мікрорайоні Hurma району Konyaalti Анталії: відстань до моря 1200-1800 м, але і ціни на квартири завжди були вдвічі менші за приморський район Liman. Так ось: мерія Анталії досить несподівано виіршила роздати земельні ділянки лісу на схилах Таврських гір, які обмежуть кордони мікрорайону, людям - та в ці дні вже всі ділянки розмічені, огороджені та починається забудова приватними будинками. На мапі я показав розташування цих ділянок червоним кольором. Синім кольором показано автотрасу в гірськолижний центр Saklikent, розташований на висоті 1900-2400 м над рівнем моря, відстань до нього 43 км, час в дорозі по чудовій гірьскій дорозі - 1 година 15 хвилин. В сезон з Автовокзалу ходить автобус маршруту 500. Зеленим кільцем показано новинку року - місце будівництва нового ЖК - дуже солодке місце - подробиць ще не знаю, але вже все огородили будівельним парканом. Реально щось буде смачне та солодке... Дуже смачне та дуже солодке. Зауважу, що майже поруч знаходиться один з найгучніших ЖК останніх років - ЖК Casa Grande (між ним та цією новинкою розташований приватний сад помаранчових дерев) - в 2019 році я розмістив інфу про нього на цьому форумі - двоє форумчан послухали мою пораду на цьому форумі та купили тут квартири - тоді за 60 000 євро. Нові готові "під ключ" - з літніми та зимовими плавальними басейнами. Поруч з ЖК - дитячий футбольний клуб із штучним покриттям, який працює цілий рік. Зараз ринкова ціна тих квартир гадаю не менше 200 000 євро. Ось справжнє місце для інвестицій!
akurt написав:Цікаві події на ринку нерухомості Туреччини
Зауважу, що майже поруч знаходиться один з найгучніших ЖК останніх років - ЖК Casa Grande (між ним та цією новинкою розташований приватний сад помаранчових дерев) - в 2019 році я розмістив інфу про нього на цьому форумі - двоє форумчан послухали мою пораду на цьому форумі та купили тут квартири - тоді за 60 000 євро. Нові готові "під ключ" - з літніми та зимовими плавальними басейнами. Поруч з ЖК - дитячий футбольний клуб із штучним покриттям, який працює цілий рік. Зараз ринкова ціна тих квартир гадаю не менше 200 000 євро. Ось справжнє місце для інвестицій!
смотрел рекламу на ютюбе - последняя квартира 1+1 в 520 метрах от пляжа Клеопатра или в 7 минутах: - сейчас 119 000 евро, - через месяц что ли? не понял - 139 тыс, - окончание строительства весна 23 годна = прогноз цены 160-180 тыс евро.
privet_vam написав:Каса Гранде за 200 тыс = бесплатно
Если бы вы знали, сколько ведер помоев и гноя из своего мозга вылила когорта горе-специалистов за информацию про инвестиции именно в этот комплекс... Ну а вообще прикольно: не встречал ни одного объявления по продаже (перепродаже) там квартир... ОДНОЗНАЧНО ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ С ПОДАЧИ ЭТОГО ФОРУМА.
Огляд цін на квартири на березі Середземного моря - станом на 30 серпня 2022 року
Критерій пошуку: мікрорайон, оптимальний за співвідношенням: ціна/якість/інфрастуртура/близкість до моря/транспорт. Про це свідчить і те, що з 1 липня цей мікрорайон та ще 2 поруч були визнані Урядом Туреччини "закритими" для поселення іноземців - точніше поселитися можна, але ВНП отримати неможливо. А ось за фактом володіння нерухомістю - можливо.
Ціни у віддаленому спальному районі - ділити на 2, у будинках першої лінії - множити на 2-5 (не вгадаєш). Зазвичай ціни на квартири 2+1 завжди мають дуже велику "маржу" за рахунок дуже різних проєктів, площ та роташування будинка. Для квартир 1+1 це не так помітно.
За даними з сайту оголошень про продаж квартир: квартира 2+1 в новому будинку. Не "нульовий" поверх (по-нашому "перший"). Пропозицій: 30 (не густо). Мінімальна ціна: 2 450 000 лір (144 000 доларів); Максимальна ціна: 5 750 000 лір (320 000 доларів).
Дивимося одну з найдешевших квартир - за 2 600 000 лір: обманюють, будинок не новий, вторинний ринок, будинку років 5 не менше. За 2 450 000 лір - цікавий варіант, але будинок розташований прямо на швидкісній трасі на Кемер. Треба думати... Не все однозначно. Правда, там щойно завершено новий будинок дуже незвичної - наче скандинавської - архітектури - спочатку всі плювалися - а зараз як окраса в ряду будинків... Правда: поруч з будинком - АЗС... Дешевенька рибка - не даремно погана юшка... Ха! 2 800 000 лір - знову вторинний ринок...
3 850 000 лір - 215 000 доларів - як би цікавий варіант - майже вгадав, де цей будинок, не близько до моря... Цю квартиру та будинок я би помацав руками...
4 000 000 - реально класний варіант, все нове та сучасне... 222 000 доларів... Реально класний варіант та реально новий будинок - з недоліків - на самому краю мікрорайона, правда близько на виїзд в гірськолижний центр Саклікент. Теж я би це помацав... Я знаю цей будинок... Є ще недолік - через дорогу невелике кладовище...
Ну ось, далі дивитися не буду: щось пристойне з числа 2+1 - ціна більше за 200 000 доларів. Для довідки: коли я в вересні 2017 року купував собі 1+1 за 49 500 доларів, в моєму будинку були квартири 2+1 на 20 000 дорожчі.