Додано: Вів 30 сер, 2022 06:51

Подія 1.

800-900 тисяч TL

Подія 2.

дуже солодке місце

Реально щось буде смачне та солодке

В Туреччині існує та працює програма підтримкі родин, яких треба забезпечити житлом - державна програма TOKI. Ціни довгоочікуваних 150 тисяч житлових проєктів TOKİ були визначені якв середньому за квартиру в 3 кімнати та 1 вітальню по всій Туреччині. На ринку такі квартири продаються не менше, ніж за 2 000 000 лір.В програмі та в участі в розиграшу права отримати таку квартир можуть приймати родини, в яких за даними Державного реєстру нерухомості немає житла, які є громадянами Туреччини та яким виповнилося 18 років.Умови дуже пільгові: квартири (будинки) будує держава, розцінки державні, розтермінування платежів на 15 років. Очікується, що TOKİ побудує близько 1350 квартир в Анталії.На вересень анонсовано оголошення про суттєву активізацію цього процесу та нові ЖК у всіх 81 провінціях Туреччини.За задумом держави, це зіб"є ажіотаж на ринку та вплине на ціни на нерухомість.В бесіді зі мною один киянин вже сказав, що почекає до осені та купить собі квратиру, сподіваючись на охолодження ажіотажу.За критерій цін на ринку нерухомості я завжди брав ціни на квартири в оптимальному за співвідношенням ціна/якість/інфраструктура мікрорайоні Hurma району Konyaalti Анталії: відстань до моря 1200-1800 м, але і ціни на квартири завжди були вдвічі менші за приморський район Liman.Так ось: мерія Анталії досить несподівано виіршила роздати земельні ділянки лісу на схилах Таврських гір, які обмежуть кордони мікрорайону, людям - та в ці дні вже всі ділянки розмічені, огороджені та починається забудова приватними будинками.На мапі я показав розташування цих ділянок червоним кольором.Синім кольором показано автотрасу в гірськолижний центр Saklikent, розташований на висоті 1900-2400 м над рівнем моря, відстань до нього 43 км, час в дорозі по чудовій гірьскій дорозі - 1 година 15 хвилин. В сезон з Автовокзалу ходить автобус маршруту 500.Зеленим кільцем показано новинку року - місце будівництва нового ЖК -- подробиць ще не знаю, але вже все огородили будівельним парканом.... Дуже смачне та дуже солодке. Зауважу, що майже поруч знаходиться один з найгучніших ЖК останніх років - ЖК Casa Grande (між ним та цією новинкою розташований приватний сад помаранчових дерев) - в 2019 році я розмістив інфу про нього на цьому форумі - двоє форумчан послухали мою пораду на цьому форумі та купили тут квартири - тоді за 60 000 євро. Нові готові "під ключ" - з літніми та зимовими плавальними басейнами. Поруч з ЖК - дитячий футбольний клуб із штучним покриттям, який працює цілий рік.Зараз ринкова ціна тих квартир гадаю не менше 200 000 євро.