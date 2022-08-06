Материал в помощь jump, которого очень волнует цена на газ и электроэнергию для промышленный предприятий в Турции.
«Германия приняла ряд мер по снижению своей зависимости от газа, импортируемого из России. Освещение общественных зданий, статуй, памятников и вывесок было выключено с 22:00 по местному времени. Было решено не отапливать общественные здания, кроме больниц, выше 19 градусов.»
Есть теперь чем ему заняться.
Объективности ради:
- вчера оплатил счёт за газ за август 25 лир или 25/18,2=1,374$.
- с 1 сентября цены на газ и электрическую энергию для населения повышены на 20%.
Наверное, в сентябре заплачу 1,374+1,374*20%=1,924$.
Ужас ужасный.
Прикольно, какие вопросы человека волнуют.
Интересно даже: по улицам ходит, в супермаркеты заходит, что-то покупает?