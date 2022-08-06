RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:21

Материал в помощь jump, которого очень волнует цена на газ и электроэнергию для промышленный предприятий в Турции.
«Германия приняла ряд мер по снижению своей зависимости от газа, импортируемого из России. Освещение общественных зданий, статуй, памятников и вывесок было выключено с 22:00 по местному времени. Было решено не отапливать общественные здания, кроме больниц, выше 19 градусов.»
Есть теперь чем ему заняться.

Объективности ради:
- вчера оплатил счёт за газ за август 25 лир или 25/18,2=1,374$.
- с 1 сентября цены на газ и электрическую энергию для населения повышены на 20%.
Наверное, в сентябре заплачу 1,374+1,374*20%=1,924$.
Ужас ужасный.

Прикольно, какие вопросы человека волнуют.
Интересно даже: по улицам ходит, в супермаркеты заходит, что-то покупает?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2714 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 605606607608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2305, 2306, 2307
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23068 12824276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 18:10
zerocool
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 944, 945, 946
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9451 3851661
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 09:23
anduzenko
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.