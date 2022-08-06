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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:21

Материал в помощь jump, которого очень волнует цена на газ и электроэнергию для промышленный предприятий в Турции.
«Германия приняла ряд мер по снижению своей зависимости от газа, импортируемого из России. Освещение общественных зданий, статуй, памятников и вывесок было выключено с 22:00 по местному времени. Было решено не отапливать общественные здания, кроме больниц, выше 19 градусов.»
Есть теперь чем ему заняться.

Объективности ради:
- вчера оплатил счёт за газ за август 25 лир или 25/18,2=1,374$.
- с 1 сентября цены на газ и электрическую энергию для населения повышены на 20%.
Наверное, в сентябре заплачу 1,374+1,374*20%=1,924$.
Ужас ужасный.

Прикольно, какие вопросы человека волнуют.
Интересно даже: по улицам ходит, в супермаркеты заходит, что-то покупает?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:04

Зараз на авто по Болгарії: після Туреччина наче попав в Середні віки: одноголосні дороги, салонні фури (в тому числі українські), вже 4 засади поліції проїхав і пальне по 1,77$ літр.
Чомусь jump за бідних Болгарії не переживає.
Чого б це воно?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:00

  akurt написав:Зараз на авто по Болгарії: після Туреччина наче попав в Середні віки: одноголосні дороги, салонні фури (в тому числі українські), вже 4 засади поліції проїхав і пальне по 1,77$ літр.
Чомусь jump за бідних Болгарії не переживає.
Чого б це воно?

Хорошо Вам, всё прям знаете, а как не знали что сибас по 125лир вот уж год, теперь про по 169лир не будете знать )))))
PS: и вот что я поняла, что у такого гуру инвестиций интернет в роуминге пропадает...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:37

stm!
Видите, как здорово: благодаря Финансовому порталу Украины Вы узнали, что есть среди пищевых продуктов рыба. Это отлично! Растёте!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 вер, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:04

  akurt написав:stm!
Видите, как здорово: благодаря Финансовому порталу Украины Вы узнали, что есть среди пищевых продуктов рыба. Это отлично! Растёте!
Про рыбу Сибас (в Турции называют Levrek) цена в самом деле примерно 125 лир кг или примерно 6,86$.
По-вашему должна стоить 0,000686$?
Успехов. Будут деньги проведайте ближайший супермаркет купите - хоть попробуйте что это такое.
Для справки:: Сибас и Дорадо относятся к элитным сортам рыбы. Жизнь прошла уже, а так и не попробовали.
Вдруг будут случайно деньги на Дорадо - рекомендую брать не крупную - мясо сочнее.
Запекайте в духовом шкафу в рукаве. Если вдруг будут деньги на лимон: выдавливайте сок лимона на готовую рыбку.
Когда то же надо начать жить по-человечески.

Вайфай дали в отеле, поздравляю )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:16

Реально прикольно: так вы знаете, что такое Wi-Fi?
Реально круто! Поздравляю! Растёте!
akurt
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  #<1 ... 605606607608
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