Поняли,что Хурма гиблое место
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 вер, 2022 18:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:58
У Болгарії все норм із цінами (особисто оцінював протягом 6р.), а щодо Туреччини...
Споживчі ціни у Туреччині зросли на понад 80% у серпні – інфляція пришвидшується на тлі сподівань турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватися після піку восени.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на статистичне агентство Туреччини.
Так, у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі — це найвищий показник за майже два десятиліття правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Оскільки турецький президент наполягав на підтримці найнижчих у світі відсоткових ставок у реальному вираженні, країна постраждала від стрімкого зростання інфляції та падіння вартості ліри, що призвело до погіршення рівня життя та розпалювання невдоволення його керівництвом.
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