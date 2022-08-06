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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 18:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  stm написав:5 лет назад было модно покупать в Хурме, а сегодня в Кепезе )))
Поняли,что Хурма гиблое место
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:58

У Болгарії все норм із цінами (особисто оцінював протягом 6р.), а щодо Туреччини... :shock:

Споживчі ціни у Туреччині зросли на понад 80% у серпні – інфляція пришвидшується на тлі сподівань турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватися після піку восени.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на статистичне агентство Туреччини.

Так, у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі — це найвищий показник за майже два десятиліття правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Оскільки турецький президент наполягав на підтримці найнижчих у світі відсоткових ставок у реальному вираженні, країна постраждала від стрімкого зростання інфляції та падіння вартості ліри, що призвело до погіршення рівня життя та розпалювання невдоволення його керівництвом.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/5/691122/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  jump написав:у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі
Це в лірах чи долярах вони так зросли?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:23

  akurt написав:Подвижки на рынке недвижимости всегда интересны.

Вниз чи уверх??
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Инвестировать ли в Турцию,к примеру? Не жить же там постоянно как бедолаге, сдать в аренду на время отъезда во время пекла в лучшие места? :roll: Рисково всё и дорожает.
ТОНКОСТИ АРЕНДЫ КВАРТИРЫ В ТУРЦИИ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:34

у житті, найголовніше — вчасно діяти

Цікаво, акурт пише для криптобірж огляди, щось багато знайомих висловів:

Оце двіж! Стрімке піке донизу, потім різке зростання — період пожвавлення крипторинку.


Скористайтеся моментом та заробіть гроші на русі!


Відкривайте короткі та довгі позиції на маржинальній платформі для швидкого заробітку на коливаннях ціни 💰


В трейдингу, як і у житті, найголовніше — вчасно діяти 😉

то що пане акурте, пора витягувати свого турецького бетонопеніса і перевкладати в інше місце?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:щось багато знайомих висловів:
думай головОМ #какакурт
Мизантрóп
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