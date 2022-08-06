Поняли,что Хурма гиблое место
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 вер, 2022 18:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:58
У Болгарії все норм із цінами (особисто оцінював протягом 6р.), а щодо Туреччини...
Споживчі ціни у Туреччині зросли на понад 80% у серпні – інфляція пришвидшується на тлі сподівань турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватися після піку восени.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на статистичне агентство Туреччини.
Так, у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі — це найвищий показник за майже два десятиліття правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Оскільки турецький президент наполягав на підтримці найнижчих у світі відсоткових ставок у реальному вираженні, країна постраждала від стрімкого зростання інфляції та падіння вартості ліри, що призвело до погіршення рівня життя та розпалювання невдоволення його керівництвом.
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 06 вер, 2022 16:23
Додано: Сер 07 вер, 2022 16:14
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Инвестировать ли в Турцию,к примеру? Не жить же там постоянно как бедолаге, сдать в аренду на время отъезда во время пекла в лучшие места? Рисково всё и дорожает.
ТОНКОСТИ АРЕНДЫ КВАРТИРЫ В ТУРЦИИ
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:34
у житті, найголовніше — вчасно діяти
Цікаво, акурт пише для криптобірж огляди, щось багато знайомих висловів:
Оце двіж! Стрімке піке донизу, потім різке зростання — період пожвавлення крипторинку.
Скористайтеся моментом та заробіть гроші на русі!
Відкривайте короткі та довгі позиції на маржинальній платформі для швидкого заробітку на коливаннях ціни 💰
В трейдингу, як і у житті, найголовніше — вчасно діяти 😉
то що пане акурте, пора витягувати свого турецького бетонопеніса і перевкладати в інше місце?
Додано: Суб 10 вер, 2022 19:13
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
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