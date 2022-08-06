RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 18:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  stm написав:5 лет назад было модно покупать в Хурме, а сегодня в Кепезе )))
Поняли,что Хурма гиблое место
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:58

У Болгарії все норм із цінами (особисто оцінював протягом 6р.), а щодо Туреччини... :shock:

Споживчі ціни у Туреччині зросли на понад 80% у серпні – інфляція пришвидшується на тлі сподівань турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватися після піку восени.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на статистичне агентство Туреччини.

Так, у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі — це найвищий показник за майже два десятиліття правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Оскільки турецький президент наполягав на підтримці найнижчих у світі відсоткових ставок у реальному вираженні, країна постраждала від стрімкого зростання інфляції та падіння вартості ліри, що призвело до погіршення рівня життя та розпалювання невдоволення його керівництвом.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/5/691122/
jump
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  jump написав:у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі
Це в лірах чи долярах вони так зросли?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 05.05.21
Подякував: 192 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:23

  akurt написав:Подвижки на рынке недвижимости всегда интересны.

Вниз чи уверх??
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22977
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Инвестировать ли в Турцию,к примеру? Не жить же там постоянно как бедолаге, сдать в аренду на время отъезда во время пекла в лучшие места? :roll: Рисково всё и дорожает.
ТОНКОСТИ АРЕНДЫ КВАРТИРЫ В ТУРЦИИ
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:34

у житті, найголовніше — вчасно діяти

Цікаво, акурт пише для криптобірж огляди, щось багато знайомих висловів:

Оце двіж! Стрімке піке донизу, потім різке зростання — період пожвавлення крипторинку.


Скористайтеся моментом та заробіть гроші на русі!


Відкривайте короткі та довгі позиції на маржинальній платформі для швидкого заробітку на коливаннях ціни 💰


В трейдингу, як і у житті, найголовніше — вчасно діяти 😉

то що пане акурте, пора витягувати свого турецького бетонопеніса і перевкладати в інше місце?
flyman
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 29633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:08

11:30 В Швейцарії можуть посадити в буцегарню, якщо +19

11:30
В Швейцарії можуть посадити в буцегарню, якщо прогрівати будинок вище +19

flyman
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 29633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:43

Неймовірно прикольно: на гілку про інвестиції за кордон сповзлася вся братія, яка в останні 50 років нічого ніде НЕ інвестувала та в найближчі 50 років нічого ніде ніяк інвестувати НЕ зможе.
Грошви нема... Не заробили...
Гарна селекціна робота нак форумі!
Мені подобається. Реально прикольно.
Правда, думаєш: це форум Фінансовий чи десь на лавці біля хрущика з доміно...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2717 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 18:37

  Amethyst написав:
  jump написав:у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі
Це в лірах чи долярах вони так зросли?


Урок банальної арифметики для пана jump.
Нагадаю: Аритме́тика, (дав.-гр. ἀριϑμητική — мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός — число) — наука про числа, їхні властивості й операції над ними.

1. Хоч раз в житті відвідати сусідній магазин та скупитися для родини. Бажано купити пару-трійку арбузів гривень на 400, кіло картоплі, літр олії та пачку вершкового масла.
2. Взяти голову в руки та натискати кнопки калькулятора.
3. Курс долар/ліра:
- 12 вересня 2021 8,63 ліри за 1 долар.
- 13 вересня 2022 18,24 ліри за 1 долар.
Ліра впала в 18,24/8,63=в 2,11 рази.

Рік 2021: мінімалка в Туреччині 2 500 лір.
Рік 2022: мінімалка в Туреччині 5 500 лір.
Мінімалку підвищено в 2,20 рази
4. Ціна в магазині:
- пляшка води 1,5 літра 1,5 ліри зараз 3 ліри (6,75 гривні).
- батон білого хліба коштував 1,5 ліри зараз 3 ліри (6,75 гривні).
- 1 літр молока (не купую молоко) здається 13 лір - 29,25 гривні).
- баранина коштувала 50 лір - зараз 95 лір (передня нога) та 115 лір задня нога.
- яйця курячі коштували 2 ліри зараз 2-2,2 ліри.
- пачка масла вершкового, зробленого з молока, а не з хімікатів - 0,5 кг вартує 53 ліри або або 106 лір кг, або 220 гривень кіло.
- проізд в міському транспорті (жалюгідних з паличками Коха "маршруток" тут немає) коштував 4 ліри зараз 7 лір (входить у вартість 1 пересадка - безкоштовно на протязі 1 години).
- 1 літр бензина А95 коштує зараз 19,2 ліри або 19,2/18,24=1,05 долара США за 1 літр.
- 13 вересня 2021 року я витрачав на ринку 125 лір - вчора витратив 250 лір.
На 250 лір (приблизно 520 гривень) мною куплено: два види сиру (1 - з молока кози) десь по 0,5 кг (на ваги навіть не дивлюся), оливки, диня, виноград, інжир (кіло 20 лір - приблизно 40 гривень кіло), персики, картопля, помідори, огірки, домашня яйця (2 десятки), зелень (в минулом році коштували 1,5 ліри зараз 3 ліри), ще що - навіть не пам"ятаю що - притаскав з авто 3 торби).
- квартплата в мене була 150 лір або 150/8,63=17$. Зараз 150/18,24=8,22$.

Зарплатня мого приятеля - працює в готелі: влітку 2021 - 5000 лір на руки, зараз 12 500 лір на руки.

Я розумію, що вам погано, але прочитайте у дитини у підручнику математики, що таке цифри, дріб, калькулятор і таке інше.
В наш час бути такому "дрємучему" дуже невигідно: вас одурить будь-яка циганка на залізничному вокзалі. Це буде погано.

Єдине що ЗНАЧНО подорожчало - так хто вам доХтур - це нерухомість:
- у вересні 2021 року квартиру 1+1 можна було купити приблизно за 60 000 доларів (підкреслюю: готову "під ключ" квартиру, а не паралелепіпед з двох залізобетонних перекрить та цегляних стін по боках).
- в версені 2022 року таку ж квартиру - все "під ключ" можна купити приблизно за 150 000 доларів.
Так хто ж Вам доХтур?
Я "доХтуром" був з квітня 2018 року - розказував куди треба інвестувати нахом"ячене: в "запасний аеродром" для батьків та дітей.
Досить. Мені не треба. А у вас нічого вже інвестувати.
"Забили баки" безробітні вище.

P.S. За останніми даними TURKSTAT, індекс вартості будівництва побив новий рекорд у липні 2022 року, збільшившись на 6,46 відсотка порівняно з попереднім місяцем і на 114,74 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року.
Ну а панове слухають безробітних вище та на їх дурницях роблять ставки на життя своє, батьків та своїх дітей...
Ну-ну... Успіхів...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6952
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2717 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 605606607608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 945, 946, 947
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9461 4021877
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 14:48
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13061792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371441
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1191)
13.09.2022 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.