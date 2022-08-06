Додано: Вів 13 вер, 2022 18:37

Amethyst написав: jump написав: у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі Це в лірах чи долярах вони так зросли? Це в лірах чи долярах вони так зросли?

операції над ними.

влітку 2021 - 5000 лір на руки, зараз 12 500 лір на руки.

Так хто ж Вам доХтур?

Урок банальної арифметики для панаНагадаю: Аритме́тика, (дав.-гр. ἀριϑμητική —лічби,, від дав.-гр. αριθμός — число) —, їхні властивості й1. Хоч раз в житті відвідати сусідній магазин та скупитися для родини. Бажано купити пару-трійку арбузів гривень на 400, кіло картоплі, літр олії та пачку вершкового масла.2. Взяти голову в руки та натискати кнопки калькулятора.3. Курс долар/ліра:- 12 вересня 2021 8,63 ліри за 1 долар.- 13 вересня 2022 18,24 ліри за 1 долар.Ліра впала в 18,24/8,63=Рік 2021: мінімалка в Туреччині 2 500 лір.Рік 2022: мінімалка в Туреччині 5 500 лір.Мінімалку підвищено4. Ціна в магазині:- пляшка води 1,5 літра 1,5 ліри зараз 3 ліри (6,75 гривні).- батон білого хліба коштував 1,5 ліри зараз 3 ліри (6,75 гривні).- 1 літр молока (не купую молоко) здається 13 лір - 29,25 гривні).- баранина коштувала 50 лір - зараз 95 лір (передня нога) та 115 лір задня нога.- яйця курячі коштували 2 ліри зараз 2-2,2 ліри.- пачка масла вершкового, зробленого з молока, а не з хімікатів - 0,5 кг вартує 53 ліри або або 106 лір кг, або 220 гривень кіло.- проізд в міському транспорті () коштував 4 ліри зараз 7 лір (входить у вартість 1 пересадка - безкоштовно на протязі 1 години).- 1 літр бензина А95 коштує зараз 19,2 ліри або 19,2/18,24=1,05 долара США за 1 літр.- 13 вересня 2021 року я витрачав на ринку 125 лір - вчора витратив 250 лір.На 250 лір (приблизно 520 гривень) мною куплено: два види сиру (1 - з молока кози) десь по 0,5 кг (на ваги навіть не дивлюся), оливки, диня, виноград, інжир (кіло 20 лір - приблизно 40 гривень кіло), персики, картопля, помідори, огірки, домашня яйця (2 десятки), зелень (в минулом році коштували 1,5 ліри зараз 3 ліри), ще що - навіть не пам"ятаю що - притаскав з авто 3 торби).- квартплата в мене була 150 лір або 150/8,63=17$. Зараз 150/18,24=8,22$.Зарплатня мого приятеля - працює в готелі:Я розумію, що вам погано, але прочитайте у дитини у підручнику математики, що таке цифри, дріб, калькулятор і таке інше.В наш час бути такому "дрємучему" дуже невигідно: вас одурить будь-яка циганка на залізничному вокзалі. Це буде погано.- так хто вам доХтур -- у вересні 2021 року квартиру 1+1 можна було купити приблизно за 60 000 доларів (підкреслюю: готову "під ключ" квартиру, а не паралелепіпед з двох залізобетонних перекрить та цегляних стін по боках).- в версені 2022 року таку ж квартиру -можна купити приблизно за 150 000 доларів.Я "доХтуром" був з квітня 2018 року - розказувавДосить. Мені не треба. А у вас нічого вже інвестувати."Забили баки" безробітні вище.За останніми даними TURKSTAT, індекс вартості будівництва побив новий рекорд у липні 2022 року, збільшившись на 6,46 відсотка порівняно з попереднім місяцем і на 114,74 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року.Ну а панове слухають безробітних вище та на їх дурницях роблять ставки на життя своє, батьків та своїх дітей...Ну-ну... Успіхів...