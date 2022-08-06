Поняли,что Хурма гиблое место
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 вер, 2022 18:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:58
У Болгарії все норм із цінами (особисто оцінював протягом 6р.), а щодо Туреччини...
Споживчі ціни у Туреччині зросли на понад 80% у серпні – інфляція пришвидшується на тлі сподівань турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватися після піку восени.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на статистичне агентство Туреччини.
Так, у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі — це найвищий показник за майже два десятиліття правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Оскільки турецький президент наполягав на підтримці найнижчих у світі відсоткових ставок у реальному вираженні, країна постраждала від стрімкого зростання інфляції та падіння вартості ліри, що призвело до погіршення рівня життя та розпалювання невдоволення його керівництвом.
Додано: Вів 06 вер, 2022 15:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 06 вер, 2022 16:23
Додано: Сер 07 вер, 2022 16:14
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Инвестировать ли в Турцию,к примеру? Не жить же там постоянно как бедолаге, сдать в аренду на время отъезда во время пекла в лучшие места? Рисково всё и дорожает.
ТОНКОСТИ АРЕНДЫ КВАРТИРЫ В ТУРЦИИ
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:34
у житті, найголовніше — вчасно діяти
Цікаво, акурт пише для криптобірж огляди, щось багато знайомих висловів:
Оце двіж! Стрімке піке донизу, потім різке зростання — період пожвавлення крипторинку.
Скористайтеся моментом та заробіть гроші на русі!
Відкривайте короткі та довгі позиції на маржинальній платформі для швидкого заробітку на коливаннях ціни 💰
В трейдингу, як і у житті, найголовніше — вчасно діяти 😉
то що пане акурте, пора витягувати свого турецького бетонопеніса і перевкладати в інше місце?
Додано: Нед 11 вер, 2022 09:08
11:30 В Швейцарії можуть посадити в буцегарню, якщо +19
11:30
В Швейцарії можуть посадити в буцегарню, якщо прогрівати будинок вище +19
Додано: Вів 13 вер, 2022 17:43
Неймовірно прикольно: на гілку про інвестиції за кордон сповзлася вся братія, яка в останні 50 років нічого ніде НЕ інвестувала та в найближчі 50 років нічого ніде ніяк інвестувати НЕ зможе.
Грошви нема... Не заробили...
Гарна селекціна робота нак форумі!
Мені подобається. Реально прикольно.
Правда, думаєш: це форум Фінансовий чи десь на лавці біля хрущика з доміно...
Додано: Вів 13 вер, 2022 18:37
Урок банальної арифметики для пана jump.
Нагадаю: Аритме́тика, (дав.-гр. ἀριϑμητική — мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός — число) — наука про числа, їхні властивості й операції над ними.
Єдине що ЗНАЧНО подорожчало - так хто вам доХтур - це нерухомість:
- у вересні 2021 року квартиру 1+1 можна було купити приблизно за 60 000 доларів (підкреслюю: готову "під ключ" квартиру, а не паралелепіпед з двох залізобетонних перекрить та цегляних стін по боках).
- в версені 2022 року таку ж квартиру - все "під ключ" можна купити приблизно за 150 000 доларів.
Так хто ж Вам доХтур?
Я "доХтуром" був з квітня 2018 року - розказував куди треба інвестувати нахом"ячене: в "запасний аеродром" для батьків та дітей.
Досить. Мені не треба. А у вас нічого вже інвестувати.
"Забили баки" безробітні вище.
P.S. За останніми даними TURKSTAT, індекс вартості будівництва побив новий рекорд у липні 2022 року, збільшившись на 6,46 відсотка порівняно з попереднім місяцем і на 114,74 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року.
Ну а панове слухають безробітних вище та на їх дурницях роблять ставки на життя своє, батьків та своїх дітей...
Ну-ну... Успіхів...
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:15
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
что купить для перепродажи? кавалерку 34 м в мокотове - среди офисов, прикольный район. или двуху 42 м2 в тархомин но прямо возле ТРЦ. цена одинакова 100 куе
(Варшава)
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