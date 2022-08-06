Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
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Додано: Чет 15 вер, 2022 00:02
Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
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