Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
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Додано: Чет 15 вер, 2022 00:02
Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:09
По Польше у нас было 2 реальных специалиста:
- одного заблокировали навечно - думаю никто и не знает за что. Реально разбирался в польской недвиге и даже кажется прикупил там пару квартир.
- BIGor - сейчас пишет на киевской ветке.
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