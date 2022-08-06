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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 вер, 2022 19:57
stm написав: beee написав:
что купить для перепродажи? кавалерку 34 м в мокотове - среди офисов, прикольный район. или двуху 42 м2 в тархомин но прямо возле ТРЦ. цена одинакова 100 куе
(Варшава)
Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе
Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
мне тоже. просто страшно деньги в стране держать. купить - лишь бы было. для перепродажи с ремонтом.
выбрал 35 м2 в мокотове - среди офисов. фонтанчики, спортзал в доме. кароч прикольно. ключи в феврале. буду сдавать её. а что делать
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