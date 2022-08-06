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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:57

  stm написав:
  beee написав:что купить для перепродажи? кавалерку 34 м в мокотове - среди офисов, прикольный район. или двуху 42 м2 в тархомин но прямо возле ТРЦ. цена одинакова 100 куе
(Варшава)

Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе :) Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав :)

мне тоже. просто страшно деньги в стране держать. купить - лишь бы было. для перепродажи с ремонтом.
выбрал 35 м2 в мокотове - среди офисов. фонтанчики, спортзал в доме. кароч прикольно. ключи в феврале. буду сдавать её. а что делать
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:54

Як вкладають гроші іноземці в нерухомість Туреччини
(Звіт Інституту статистики Туреччини за підсуками серпня 2022 року)

1. Загальна кількість продажів квартир за серпень 2022 року по країні склала 123 491 квартир/будинків, що нижче, ніж в такий самий місяць двох попредніх років.
Дивуватися зменшенню не треба: ціни на нерухомість при обчисленні доларах США зросли в 2-3 рази.
Зображення

2. У серпні 2022 іноземцям продали 5 273 квартир/будинків. Це трохи нижче, ніж у серпні 2021 року, але значно вище, ніж в серпні 2020 року.
У серпні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,3% (відсоток стабільний).
Анталія посіла перше місце з продажу житла іноземцям з продажем 1814 квартир/будинків за місяць.
Це вперше (!!!) за всю історію продажу квартир іноземцям.
Згадую прислів"я "А кішка слухає та їсть" - тут на Фінансовому форумі України колотяться та підплигуть від невдалих життєвих рішень деякі персонажі, а люди роблять свою справу...
За Анталією йдуть Стамбул з 1750 продажами будинків/квартир і місто Мерсін з 317 продажами відповідно.
Зображення
Продажі житла іноземцям у січні-серпні зросли на 44,6% (!!!) порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 44 595 квартир.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Приємно відмітити, що всі українці, які купили квартири в Туреччині, та в основному в Анталії, НЕ ЧИТАЮТЬ отой весь потік інсинуацій, які розміщені на цьому форумі на цій та попередніх трьох сторінках цього розділу.
Зображення
Незважаючи на кілограми домислів, які викладують деякі персонажі на цьому форумі, українці-інвестори вперше за весь час (!!!) вийшли на місце 6 в ТОП-20 інвесторів.
Слава Богу - як я розумію - не читають домислів горе-хВахівців з інвестицій на цьому форумі.

P.S. За даними https://www.tuik.gov.tr/
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 вер, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:українці-інвестори вперше за весь час (!!!) вийшли на місце 6 в ТОП-20 інвесторів.
Сил їм та терпіння.Поруч інвештори з Іраку,Ірану,Кувейту та Афганці з Саудітами.Брати мусульмани та роzіяни)) Вони зробили свій вибір.Мабуть визнають, що всі їхні благословення приходять від Аллаха, і дякують йому протягом усього дня і ночі всього їхнього життя.Машалла
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:16

Перший горе-спеціалст вже відгукнувся.
Знаний експерт з того, де та що воняє, бо мешкає між Моргом та Сміттєспалювальним заводом.
Окраса Фінансового форуму України.
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