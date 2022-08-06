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beee написав:что купить для перепродажи? кавалерку 34 м в мокотове - среди офисов, прикольный район. или двуху 42 м2 в тархомин но прямо возле ТРЦ. цена одинакова 100 куе (Варшава)
Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
мне тоже. просто страшно деньги в стране держать. купить - лишь бы было. для перепродажи с ремонтом. выбрал 35 м2 в мокотове - среди офисов. фонтанчики, спортзал в доме. кароч прикольно. ключи в феврале. буду сдавать её. а что делать
Як вкладають гроші іноземці в нерухомість Туреччини (Звіт Інституту статистики Туреччини за підсуками серпня 2022 року)
1. Загальна кількість продажів квартир за серпень 2022 року по країні склала 123 491 квартир/будинків, що нижче, ніж в такий самий місяць двох попредніх років. Дивуватися зменшенню не треба: ціни на нерухомість при обчисленні доларах США зросли в 2-3 рази.
2. У серпні 2022 іноземцям продали 5 273 квартир/будинків. Це трохи нижче, ніж у серпні 2021 року, але значно вище, ніж в серпні 2020 року. У серпні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,3% (відсоток стабільний). Анталія посіла перше місце з продажу житла іноземцям з продажем 1814 квартир/будинків за місяць. Це вперше (!!!) за всю історію продажу квартир іноземцям. Згадую прислів"я "А кішка слухає та їсть" - тут на Фінансовому форумі України колотяться та підплигуть від невдалих життєвих рішень деякі персонажі, а люди роблять свою справу... За Анталією йдуть Стамбул з 1750 продажами будинків/квартир і місто Мерсін з 317 продажами відповідно. Продажі житла іноземцям у січні-серпні зросли на 44,6% (!!!) порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 44 595 квартир.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Приємно відмітити, що всі українці, які купили квартири в Туреччині, та в основному в Анталії, НЕ ЧИТАЮТЬ отой весь потік інсинуацій, які розміщені на цьому форумі на цій та попередніх трьох сторінках цього розділу. Незважаючи на кілограми домислів, які викладують деякі персонажі на цьому форумі, українці-інвестори вперше за весь час (!!!) вийшли на місце 6 в ТОП-20 інвесторів. Слава Богу - як я розумію - не читають домислів горе-хВахівців з інвестицій на цьому форумі.
beee написав:что купить для перепродажи? кавалерку 34 м в мокотове - среди офисов, прикольный район. или двуху 42 м2 в тархомин но прямо возле ТРЦ. цена одинакова 100 куе (Варшава)
Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
мне тоже. просто страшно деньги в стране держать. купить - лишь бы было. для перепродажи с ремонтом. выбрал 35 м2 в мокотове - среди офисов. фонтанчики, спортзал в доме. кароч прикольно. ключи в феврале. буду сдавать её. а что делать
Диверсификация да в белом свете мной абсолютно приветствуется из таких активов можно и выходить, и не выходить и быть белым человеком для всего развитого мира