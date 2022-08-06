Додано: Суб 17 вер, 2022 10:03

Цікава новина для інвесторів з України



Як відомо, ціни на нерухомість в Туреччині за останній рік за даними Євростат зросли у валютному обчисленні на 110%.

Якщо подивитися ретроспективно - то за 4 останніх роки ціни зросли - якщо рахувати в доларах США - в 2,5-3 рази.

Чинників такого зростання три:

1) Існували неймовірно низькі ціни на ГОТОВІ "під ключ" (!!!) квартири - з повним ремонтом, сантехнікою, частково з меблями (кухня+прихожа) та частково з побутовою технікою (варочна поверхня+витяжка+духова шафа). В ціну квратир входили також парковка (в половині випадків підземна) та плавальний басейн для мешканців будинка. Орієнтир ціни був 1000 доларів за 1 кв. м.

Дійсно гріх було не вкладатися.



2) В червні 2020 року почала працювати Державна програма кредитування купівлі житла населення Туреччини, яке зростає суттєвими темпами - приріст населення складає приблизно 1 500 000 громадян щорічно. З червня 2020 року надавалися кредити під 0,64% на місяць терміном 15 років з відтермінуванням платежів на 1 рік. Я писав на цьому форумі, що на час відкриття офісів продажу Забудовників вже вставали в чергу бажаючі купити собі квартиру. Проста арифметика показувала, що виплата за таким кредитом тоді дорівнювала ціні оренди квартири в місяць (!!!).

Гріх було не купувати власне житло замість того, щоби кормити родину орендодавця.



3) Останні події в Європі спонукали інвесторів шукати місце безпроблемних інвестицій:

- ніяких питань "звідки дровішки";

- неймовірна простота інвестицій - ніяких посередників у вигляді адвокатів, юристів, і навіть рієлторів (в половині випадків можна було - побачивши нову забудову - звернутися в Офіс продажу та за 1-2 дня отримати Право власності на квартиру). 100% надійність та відсутність обману інвесторів. Право власності на квартиру надавало безпроблемну можливість отримати ВНП в країні (загальні витрати сміхотворні - близько 150$). До цих витрат треба було додати зовсім приємну річ - Поліс медичного страхування іноземця, який при витратах близько 100 доларів на рік відкривав двері якісного медичного обслуговування в приватних лікарнях країни.

- одна з найнижчих в Європі "планка" витрат на проживання в Європі. Наприклад, в ці дні мої респонденти в Австрії повідомляють про те, що в Австрії на родину з 2-х осіб необхідно мати не менше 2000 євро на місяць. В Туреччині на родину з двох осіб достатньо витрачати 500 - максимум 1000 євро на місяць.

- Середземноморський клімат: наприклад сьогодні в Анталії вдень максимум +30, на тиждень наперед +28...+25. Температура води в Середземному морі сьогодні +28,6 градуси.



Суттєве зростання цін на нерухомість б’є по кишенях громадян.

З метою знизити ціни на нерухомість - а це цікаво для українських інвесторів (!!!) - в вересні 2022 року оголошено про початок нової державної (!!!) програми забезпечення житлом громадян.

Згідно з оприлюдненою Програмою:

1) У всіх провінціях країни (а їх 81) починається будівництво 250 000 квартир за державний кошт.

Ці квартири будуть мати право отримати родини, які за даними Державного реєстру нерухомості не мають власного житла.

2) Для тих, хто має бажання та можливість побудувати собі будинок, виділяється в ці дні 100 000 земельних ділянок.

Цікаво, що земельні ділянки під будівництво будуть видаватися з інфраструктурою, побудованою за кошт держави: лінії електропередач, газогони, лінії водопостачання та дороги.



Є обґрунтована надія на те, що такі суттєві зміни на ринку нерухомості призведуть до зменшення цін на нерухомість та відповідно - до збільшення можливості для інвестицій українців , які вперше за останнє десятиріччя вийшли на місце 6 в ТОП-20 інвесторів.