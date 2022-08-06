Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:что купить для перепродажи? кавалерку 34 м в мокотове - среди офисов, прикольный район. или двуху 42 м2 в тархомин но прямо возле ТРЦ. цена одинакова 100 куе (Варшава)
Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
мне тоже. просто страшно деньги в стране держать. купить - лишь бы было. для перепродажи с ремонтом. выбрал 35 м2 в мокотове - среди офисов. фонтанчики, спортзал в доме. кароч прикольно. ключи в феврале. буду сдавать её. а что делать
Як вкладають гроші іноземці в нерухомість Туреччини (Звіт Інституту статистики Туреччини за підсуками серпня 2022 року)
1. Загальна кількість продажів квартир за серпень 2022 року по країні склала 123 491 квартир/будинків, що нижче, ніж в такий самий місяць двох попередніх років. Дивуватися зменшенню не треба: ціни на нерухомість при обчисленні доларах США зросли в 2-3 рази.
2. У серпні 2022 іноземцям продали 5 273 квартир/будинків. Це трохи нижче, ніж у серпні 2021 року, але значно вище, ніж в серпні 2020 року. У серпні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,3% (відсоток стабільний). Анталія посіла перше місце з продажу житла іноземцям з продажем 1814 квартир/будинків за місяць. Це вперше (!!!) за всю історію продажу квартир іноземцям. За Анталією йдуть Стамбул з 1750 продажами будинків/квартир і місто Мерсін з 317 продажами відповідно. Продажі житла іноземцям у січні-серпні зросли на 44,6% (!!!) порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 44 595 квартир.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Нікого не повинні дивувати дані про купівлю квартир іноземцями з країн-сусідів Туреччини. Це цілком логічно. Не дивують же вас цифри купівлі квартир іноземцями в Польщі: на першому місці саме сусіди цієї країни. Те саме і в Австрії. Як говорять мої приятелі: українців у Відні дуже багато. Українці-інвестори вперше за весь час (!!!) вийшли на місце 6 в ТОП-20 інвесторів. Особисто я очікував, що в ТОП-20 інвестоірв в цьому місяці попадуть громадни Нідерландів - ну реально на дорогах багато авто з номерами реєстрації саме цієї країни.
beee написав:что купить для перепродажи? кавалерку 34 м в мокотове - среди офисов, прикольный район. или двуху 42 м2 в тархомин но прямо возле ТРЦ. цена одинакова 100 куе (Варшава)
Если надо оценить за сколько можно будет сдавать, открывайте airbnb и смотрите аналоги. Если для жизни, я бы распрашивала местных за чашечкой кофе Я Варшаву не очень люблю. Мне по душе Гданьск или Вроцлав
мне тоже. просто страшно деньги в стране держать. купить - лишь бы было. для перепродажи с ремонтом. выбрал 35 м2 в мокотове - среди офисов. фонтанчики, спортзал в доме. кароч прикольно. ключи в феврале. буду сдавать её. а что делать
Диверсификация да в белом свете мной абсолютно приветствуется из таких активов можно и выходить, и не выходить и быть белым человеком для всего развитого мира
Як відомо, ціни на нерухомість в Туреччині за останній рік за даними Євростат зросли у валютному обчисленні на 110%. Якщо подивитися ретроспективно - то за 4 останніх роки ціни зросли - якщо рахувати в доларах США - в 2,5-3 рази. Чинників такого зростання три: 1) Існували неймовірно низькі ціни на ГОТОВІ "під ключ" (!!!) квартири - з повним ремонтом, сантехнікою, частково з меблями (кухня+прихожа) та частково з побутовою технікою (варочна поверхня+витяжка+духова шафа). В ціну квратир входили також парковка (в половині випадків підземна) та плавальний басейн для мешканців будинка. Орієнтир ціни був 1000 доларів за 1 кв. м. Дійсно гріх було не вкладатися.
2) В червні 2020 року почала працювати Державна програма кредитування купівлі житла населення Туреччини, яке зростає суттєвими темпами - приріст населення складає приблизно 1 500 000 громадян щорічно. З червня 2020 року надавалися кредити під 0,64% на місяць терміном 15 років з відтермінуванням платежів на 1 рік. Я писав на цьому форумі, що на час відкриття офісів продажу Забудовників вже вставали в чергу бажаючі купити собі квартиру. Проста арифметика показувала, що виплата за таким кредитом тоді дорівнювала ціні оренди квартири в місяць (!!!). Гріх було не купувати власне житло замість того, щоби кормити родину орендодавця.
3) Останні події в Європі спонукали інвесторів шукати місце безпроблемних інвестицій: - ніяких питань "звідки дровішки"; - неймовірна простота інвестицій - ніяких посередників у вигляді адвокатів, юристів, і навіть рієлторів (в половині випадків можна було - побачивши нову забудову - звернутися в Офіс продажу та за 1-2 дня отримати Право власності на квартиру). 100% надійність та відсутність обману інвесторів. Право власності на квартиру надавало безпроблемну можливість отримати ВНП в країні (загальні витрати сміхотворні - близько 150$). До цих витрат треба було додати зовсім приємну річ - Поліс медичного страхування іноземця, який при витратах близько 100 доларів на рік відкривав двері якісного медичного обслуговування в приватних лікарнях країни. - одна з найнижчих в Європі "планка" витрат на проживання в Європі. Наприклад, в ці дні мої респонденти в Австрії повідомляють про те, що в Австрії на родину з 2-х осіб необхідно мати не менше 2000 євро на місяць. В Туреччині на родину з двох осіб достатньо витрачати 500 - максимум 1000 євро на місяць. - Середземноморський клімат: наприклад сьогодні в Анталії вдень максимум +30, на тиждень наперед +28...+25. Температура води в Середземному морі сьогодні +28,6 градуси.
Суттєве зростання цін на нерухомість б’є по кишенях громадян. З метою знизити ціни на нерухомість - а це цікаво для українських інвесторів (!!!) - в вересні 2022 року оголошено про початок нової державної (!!!) програми забезпечення житлом громадян. Згідно з оприлюдненою Програмою: 1) У всіх провінціях країни (а їх 81) починається будівництво 250 000 квартир за державний кошт. Ці квартири будуть мати право отримати родини, які за даними Державного реєстру нерухомості не мають власного житла. 2) Для тих, хто має бажання та можливість побудувати собі будинок, виділяється в ці дні 100 000 земельних ділянок. Цікаво, що земельні ділянки під будівництво будуть видаватися з інфраструктурою, побудованою за кошт держави: лінії електропередач, газогони, лінії водопостачання та дороги.
Є обґрунтована надія на те, що такі суттєві зміни на ринку нерухомості призведуть до зменшення цін на нерухомість та відповідно - до збільшення можливості для інвестицій українців, які вперше за останнє десятиріччя вийшли на місце 6 в ТОП-20 інвесторів.
Для інвесторів в закордонну нерухомість Аналізуємо оголошення про продаж квартири 1+1 в корпусі "А" ЖК Casa grande в Анталії. Я би не викладував цю інфу, але занадто цікава ситуація: - я точно знаю, що з учасників форуму двоє людей послухали мою пораду на цьому форумі та інвестували напряму свої гроші саме сюди. - звісно, на цьому форумі горе-велике горе-хВахівці писали 2 роки тому повну нісенітницю про інвестиції саме в нерухомість в цьому комплексі на 150 квартир. Звісно, самі нічого нікуди ніяк не інвестували. Інфа цікава і прогнозом цін, і економічною ефективністю вкладень. Дивимося оголошення: Беремо в руки калькулятор: - ціна, вказана на сайті продажу квартир: 2 850 000 лір або 2850000/18,30=155 737$ або 155 737 євро. Повторю: 155 737 євро. За інформацією на цьому сайті 2-о річної давнини продаж відбувався за схемою: - ціна за прайс-листом Забудовника (було розміщено повну інформацію - адреса сайта та аналіз якості будівництва бригадою з 3-х архітекторів та будівельників з України, які приіжджали подивитися - я був в супроводі)): 60 000 євро. - перший внесок 30 000 євро. Безвідсоткове розтермінування на 1,5 роки.
Економічна ефективність вкладень: 155 737/60000=2,59 рази по валюті. Хочу звернути увагу ще на втрати фінансові, які покупець сьогодні понесе із-за повної дезінформації від горе-фахівців форуму: - при купівлі нерухомості в Туречичні треба сплачувати податок в 4% від ціни нерухомості (вже точно не пригадую, здається 2 роки тому було 3%). - на момент здачі цих квартир ціна ще була така, як за прайс-листом: 60 000 євро і податок складав не більше ніж 60 000х4%=2 400 євро (фактично гадаю було менше). - на сьогодні 155730х4%=6 229 євро (можливо дещо менше - залежить від оцінки за Актом експертизи квартири). Віртуальні втрати (це додаткова сума) учасників форуму 6 229 - 2 400= 3 829 євро. 3 829 євро "на минуточку"... Один з фахівців, який ховається в 74 км від Києва, навіть писав, що йому літній плавальний басейн не подобається. Що таке "зимовий" з підігрівом (а він там є) він взагалі не знає. Гадаю, теж не подобається.
akurt написав:- одна з найнижчих в Європі "планка" витрат на проживання в Європі. Наприклад, в ці дні мої респонденти в Австрії повідомляють про те, що в Австрії на родину з 2-х осіб необхідно мати не менше 2000 євро на місяць. В Туреччині на родину з двох осіб достатньо витрачати 500 - максимум 1000 євро на місяць.
Ну Ви вибрали для порівняння одну з найдорожчих країн ЄС - давайте середнячків, Іспанію, Польщу або Грецію... 100% до 1000 Євро вийде.
akurt написав:- одна з найнижчих в Європі "планка" витрат на проживання в Європі. Наприклад, в ці дні мої респонденти в Австрії повідомляють про те, що в Австрії на родину з 2-х осіб необхідно мати не менше 2000 євро на місяць. В Туреччині на родину з двох осіб достатньо витрачати 500 - максимум 1000 євро на місяць.
Ну Ви вибрали для порівняння одну з найдорожчих країн ЄС - давайте середнячків, Іспанію, Польщу або Грецію... 100% до 1000 Євро вийде.
Не сказав би що Австрія серед найдорожчих. А вказані не середнячки, а одні з найдешевших