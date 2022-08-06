RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- батон білий - 4 ліри - 0,22 євро батон - може десь в світі продається по 0,0022 євро?

У нас найдешевший батон на базарі - коштує 22 грн (в магазинах дорожче), це 0,52 Євро - найбільша аграрна країна світу...
Але у Вас прорахунок - може 0,22 Євро :wink: ?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6598
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:39

Для BIGor невеличкий урок з інфляції
(на прикладі Польші)

З 17 вересня 2022 року в Польші змінено ставки штрафів за перевищення швидкості руху авто:
- перевищення від 11 до 20 км/год - було 50 злотих - стало 100 злотих. Зростання на 100%.
- перевищення від 21 до 25 км на год - було 100..200 - стало 300 злотих (зростання від 200 до 150%.
- перевищення від 26 до 30 (яка точність!!!) км/годину було 100-200 злотих - стало 400 злотих (зростання в 4-2 рази);
- перевищення більше, ніж на 30 км на годину - було 200…300 злотих - стало 800 (вісімсот),
Ось вона така, інфляція…
Вчимо на конкретних цифрах та конкретних країнах…
Плюс 100%…
Плюс 300%…
Ах, інфляція, що ж ти, підступна, робиш…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6958
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2728 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 607608609610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 946, 947, 948
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9474 4024866
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2022 20:43
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2309, 2310, 2311
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23107 13069836
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2022 14:23
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371544
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.