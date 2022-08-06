У нас найдешевший батон на базарі - коштує 22 грн (в магазинах дорожче), це 0,52 Євро - найбільша аграрна країна світу...
Але у Вас прорахунок - може 0,22 Євро ?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 21:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:39
Для BIGor невеличкий урок з інфляції
(на прикладі Польші)
З 17 вересня 2022 року в Польші змінено ставки штрафів за перевищення швидкості руху авто:
- перевищення від 11 до 20 км/год - було 50 злотих - стало 100 злотих. Зростання на 100%.
- перевищення від 21 до 25 км на год - було 100..200 - стало 300 злотих (зростання від 200 до 150%.
- перевищення від 26 до 30 (яка точність!!!) км/годину було 100-200 злотих - стало 400 злотих (зростання в 4-2 рази);
- перевищення більше, ніж на 30 км на годину - було 200…300 злотих - стало 800 (вісімсот),
Ось вона така, інфляція…
Вчимо на конкретних цифрах та конкретних країнах…
Плюс 100%…
Плюс 300%…
Ах, інфляція, що ж ти, підступна, робиш…
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