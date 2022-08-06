У нас найдешевший батон на базарі - коштує 22 грн (в магазинах дорожче), це 0,52 Євро - найбільша аграрна країна світу...
Але у Вас прорахунок - може 0,22 Євро ?
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Додано: Сер 21 вер, 2022 21:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:39
Для BIGor невеличкий урок з інфляції
(на прикладі Польші)
З 17 вересня 2022 року в Польші змінено ставки штрафів за перевищення швидкості руху авто:
- перевищення від 11 до 20 км/год - було 50 злотих - стало 100 злотих. Зростання на 100%.
- перевищення від 21 до 25 км на год - було 100..200 - стало 300 злотих (зростання від 200 до 150%.
- перевищення від 26 до 30 (яка точність!!!) км/годину було 100-200 злотих - стало 400 злотих (зростання в 4-2 рази);
- перевищення більше, ніж на 30 км на годину - було 200…300 злотих - стало 800 (вісімсот),
Ось вона така, інфляція…
Вчимо на конкретних цифрах та конкретних країнах…
Плюс 100%…
Плюс 300%…
Ах, інфляція, що ж ти, підступна, робиш…
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:59
Ну ось бачите: нарешті навчимося рахувати та дізнаємося що таке інфляція:
Батон білий - супермаркет - ціна 4 (чотири) ліри.
Курс ліра/євро: 18,20 ліри за 1 євро.
Тоді:
4/18,2=0,21978022 євро.
Арифметика.
Звичайна арифметика....
В мене "прорахунків" не буває: я так і написав: "батон білий - 4 ліри - 0,22 євро батон".
P.S. Можливо, в пекарні дешевше - 3 ліри - не дивився.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 вер, 2022 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:07
Вибачте, it's my bad, запрацювався. Звичайно ж Ви вказали правильну суму - 0,22 Євро, що вдвічі дешевше української ціни!
За штрафи в Польщі - то українці винуваті - по іншому не розуміють.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:12
Ну в нас тут вже пролунала фраза: "Якщо бачиш дуже велике та дуже дороге авто - можна не перевіряти - реєстрація українська".
Мене особливо тішать величезні автівки, які мчать як дурні, щоби першому попасти на червоне світло... Кумедні... українці... Вже по Анталії їздять Тесли... українські...
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