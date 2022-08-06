У нас найдешевший батон на базарі - коштує 22 грн (в магазинах дорожче), це 0,52 Євро - найбільша аграрна країна світу...
Але у Вас прорахунок - може 0,22 Євро ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:39
Для BIGor невеличкий урок з інфляції
(на прикладі Польші)
З 17 вересня 2022 року в Польші змінено ставки штрафів за перевищення швидкості руху авто:
- перевищення від 11 до 20 км/год - було 50 злотих - стало 100 злотих. Зростання на 100%.
- перевищення від 21 до 25 км на год - було 100..200 - стало 300 злотих (зростання від 200 до 150%.
- перевищення від 26 до 30 (яка точність!!!) км/годину було 100-200 злотих - стало 400 злотих (зростання в 4-2 рази);
- перевищення більше, ніж на 30 км на годину - було 200…300 злотих - стало 800 (вісімсот),
Ось вона така, інфляція…
Вчимо на конкретних цифрах та конкретних країнах…
Плюс 100%…
Плюс 300%…
Ах, інфляція, що ж ти, підступна, робиш…
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:59
Ну ось бачите: нарешті навчимося рахувати та дізнаємося що таке інфляція:
Батон білий - супермаркет - ціна 4 (чотири) ліри.
Курс ліра/євро: 18,20 ліри за 1 євро.
Тоді:
4/18,2=0,21978022 євро.
Арифметика.
Звичайна арифметика....
В мене "прорахунків" не буває: я так і написав: "батон білий - 4 ліри - 0,22 євро батон".
P.S. Можливо, в пекарні дешевше - 3 ліри - не дивився.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 вер, 2022 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:07
Вибачте, it's my bad, запрацювався. Звичайно ж Ви вказали правильну суму - 0,22 Євро, що вдвічі дешевше української ціни!
За штрафи в Польщі - то українці винуваті - по іншому не розуміють.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:12
Додано: Чет 22 вер, 2022 10:03
Земельний смаколик...
Хотів написати форумчанам пораду спробувати інвестувати зароблені гроші в закордонну земельку...
Чекав точну інфу про Забудовника... Але - мабуть - вже не получиться. Хоча...
Проїжджаю повз однієї земельної ділянки в дуже цікавому місці - облизуюсь - і раптом бачу: огородили парканом.
Але реклами ніякої немає (зазвичай Забудовники відразу пишуть хто та що).
Сьогодні дізнався подробиці - досить цікаво, бо це будівельно-інвестиційна інформація.
ЗЕМЛЯ ПІД ЗАБУДОВУ - якщо належить місту (громаді) - ПРОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ВІДКРИТОМУ АУКЦІОНІ
Ніяких хабарів мерам міста та родичам/помічникам/підспівувачам.
Ділянка цікава: розташована повз активної вулиці з новобудовами.
Проходять лінії міського автобусного сполучення.
З східного боку: сади помаранчових дерев, дерев граната, поле для - міні-футбола із штучним покриттям (працює цілорічно). З західного боку - зручний виїзд на швидкісну трасу - на Кемер.
Параметри:
- 8 105 квадратних метрів землі (81 сотка).
- орієнтовна вартість - 170 мільйонів 205 тисяч лір (приблизно 9 300 000$).
- дата аукціона - 5 жовтня.
- ті, хто хоче взяти участь в аукціоні, який відбудеться 5 жовтня методом закритих ставок, внесуть 5 мільйонів 106 тисяч TL застави заявки. Оціночна ціна землі 1 кв. м = 115$.
Цікаво, хто переможе.
Я роблю ставку на двох Забудовників (в обох особисто знаю власників - в іх об"єкти можна вкладатися не дивлячись):
- AKG Group - на цій же вулиці в 2019 році викупив ділянку в 77 соток (зараз буде на аукціоні 81 сотка). Побудував ЖК на 150 квартир, які на сьогодні є більш, ніж престижними. Слава Богу, вистачило розуму двом нашим форумчяанам купити там кваратири. На жаль, третій форумчанин прогавив та проХХав, хоча я намагався йогму допомагати порадами, але він чомусь думав, що дуже розумний).
Свій попередінй ЖК 2022 року Забудовник в ці дні закінчив - здається зараз йде заселення. Останню квартиру було продано за 8 000 000 лір (близько 440 000 доларів) при ціні на старті продажу в 4 000 000 лір.
- OzPinarlar - дуже потужний Забудовник - в 2021 році виграв аукціон з купівлі ділянки біля південної брами Akdeniz University - зараз веде активне будівництво ЖК CasaTrio - всього 48 двоповерхових квратир площею по 170 кв.м - ціна за Прайс листом карколомна - 12 000 000 лір (близько 650 000 доларів).
Цікаво буде дізнатися результат аукціону...
Ну а форумчанам - в залежності від цього - можливо і вкластися - місце суперове.
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