Додано: Чет 22 вер, 2022 10:03

методом закритих ставок

Хотів написати форумчанам пораду спробувати інвестувати зароблені гроші в закордонну земельку...Чекав точну інфу про Забудовника... Але - мабуть - вже не получиться. Хоча...Проїжджаю повз однієї земельної ділянки в дуже цікавому місці - облизуюсь - і раптом бачу: огородили парканом.Але реклами ніякої немає (зазвичай Забудовники відразу пишуть хто та що).Сьогодні дізнався подробиці - досить цікаво, бо це будівельно-інвестиційна інформація.ЗЕМЛЯ ПІД ЗАБУДОВУ - якщо належить місту (громаді) - ПРОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ВІДКРИТОМУ АУКЦІОНІНіяких хабарів мерам міста та родичам/помічникам/підспівувачам.Ділянка цікава: розташована повз активної вулиці з новобудовами.Проходять лінії міського автобусного сполучення.З східного боку: сади помаранчових дерев, дерев граната, поле для - міні-футбола із штучним покриттям (працює цілорічно). З західного боку - зручний виїзд на швидкісну трасу - на Кемер.Параметри:- 8 105 квадратних метрів землі (81 сотка).- орієнтовна вартість - 170 мільйонів 205 тисяч лір (приблизно 9 300 000$).- дата аукціона - 5 жовтня.- ті, хто хоче взяти участь в аукціоні, який відбудеться 5 жовтня, внесуть 5 мільйонів 106 тисяч TL застави заявки. Оціночна ціна землі 1 кв. м = 115$.Цікаво, хто переможе.Я роблю ставку на двох Забудовників (в обох особисто знаю власників - в іх об"єкти можна вкладатися не дивлячись):- AKG Group - на цій же вулиці в 2019 році викупив ділянку в 77 соток (зараз буде на аукціоні 81 сотка). Побудував ЖК на 150 квартир, які на сьогодні є більш, ніж престижними. Слава Богу, вистачило розуму двом нашим форумчяанам купити там кваратири. На жаль, третій форумчанин прогавив та проХХав, хоча я намагався йогму допомагати порадами, але він чомусь думав, що дуже розумний).Свій попередінй ЖК 2022 року Забудовник в ці дні закінчив - здається зараз йде заселення. Останню квартиру було продано за 8 000 000 лір (близько 440 000 доларів) при ціні на старті продажу в 4 000 000 лір.- OzPinarlar - дуже потужний Забудовник - в 2021 році виграв аукціон з купівлі ділянки біля південної брами Akdeniz University - зараз веде активне будівництво ЖК CasaTrio - всього 48 двоповерхових квратир площею по 170 кв.м - ціна за Прайс листом карколомна - 12 000 000 лір (близько 650 000 доларів).Цікаво буде дізнатися результат аукціону...Ну а форумчанам - в залежності від цього - можливо і вкластися - місце суперове.