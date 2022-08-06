Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:32

В очікуванні зниження цін на квартири в Туреччині...

(матеріал для інвесторів та студентів економічних факультетів)



У версені 2022 року було оголошено старт нової Державної Програми забезпечення громадян Туреччини квартирами.

Станом на вересень 2022 року вже було побудовано та передано громадянам 1 300 000 (!!!) квартир.

Нова Програма передбачає як забезпечення квартирами, так і виділення земельних ділянок під забудову (з повною - побудованою за рахунок держави - інфраструктурою - вода, газ, електрика та дороги).

Програма дуже цікава в деталях.

Для українців цікава як тим, що це однозначно приведе якщо і не до зниження цін, то до стабілізації.

Я прийняв участь із цікавості у "Круглому столі", організованому мерією Анталії, та деякі тези занотував.



1. Обсяг Програми: 500 000 квартир, 250 000 готових (!!!) під забудову земельних ділянок та створення для забезпечення цього 50 000 робочих місць.

2. Участь у Програмі можуть тільки громадяни Туреччини у віці від 18 років. Умова: проживання не менше 1 року на території міста, де буде побудований будинок.

3. Межа заробітної плати, яка дозволяє прийняти участь у Програмі: нижче за 18 000 лір в Стамбулі та нижче 16 000 лір в інших містах. Для довідки: зарплатня персонала середньоїв ланки великого готеля 12 500 лір, вчителя школи/медичного працівника 12 000 лір, поліцейського 15 000 лір, нотаріуса 19000 лір, професор університету 26 000 лір.

4. Термін реалізації - не більше 24 місяців (до вселення в квартиру).

5. Фінансовий бік: У проекті соціального житла TOKİ ціна квартири 2+1 була визначена як 608 000 TL (станом на сьогодні 33 250 доларів), а щомісячні внески були визначені як 2 280 TL (половина мінімальної зарплатін в Туреччині) зі строком погашення 240 місяців. У проекті ціна квартири 3 + 1 становила 851 000 TL (46 500 доларів США), а щомісячний внесок для цих квартир був визначений у 3 187 TL (близько 2/3 від мінімалки).

Перший внесок: 10% визначеної ціни квартири.

6. Є можливість переплати початкового внеску і його можна повністю закрити.

7. НОВИНКА, якої раніше не було: введено "поправку на інфляцію", які буде розраховуватися (тобто сума внесків буде змінюватися) 2 (два) рази на рік. Дуже цікаво, як саме це буде відбуватися: за основу взято рівень зарплатні держслужбовців.

8. Заявки здійснюватимуться проєктно, незалежно від типу житла: квартира 2+1 чи 3+1. Типи житла бенефіціарів будуть визначені «лотереєю визначення житла» після тендеру, а плата за заявку становитиме 500 TL.

9. На сьогодні вже подано більше 1 000 000 заявок. Якщо людина не виграла право на таку квартиру - 500 лір повертається державним банком ZIRAAT Bank на протязі 5 робочих днів.

10. ПІЛЬГОВА ПРОГРАМА: Заяви прийматимуть у 5 категоріях: «Сім’ї загиблих від терору, війни та інваліди», «Громадяни з інвалідністю не менше 40 відсотків», «Пенсіонери», «Молодь 18-30 років».



Очікується, що реалізація програми вплине на ціни на ринку нерухомості.

Нагадаю: населення країни більше 85 мільйонів осіб, приріст населення близько 1,5 мільйона людей на рік.