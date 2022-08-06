У нас найдешевший батон на базарі - коштує 22 грн (в магазинах дорожче), це 0,52 Євро - найбільша аграрна країна світу...
Але у Вас прорахунок - може 0,22 Євро ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:39
Для BIGor невеличкий урок з інфляції
(на прикладі Польші)
З 17 вересня 2022 року в Польші змінено ставки штрафів за перевищення швидкості руху авто:
- перевищення від 11 до 20 км/год - було 50 злотих - стало 100 злотих. Зростання на 100%.
- перевищення від 21 до 25 км на год - було 100..200 - стало 300 злотих (зростання від 200 до 150%.
- перевищення від 26 до 30 (яка точність!!!) км/годину було 100-200 злотих - стало 400 злотих (зростання в 4-2 рази);
- перевищення більше, ніж на 30 км на годину - було 200…300 злотих - стало 800 (вісімсот),
Ось вона така, інфляція…
Вчимо на конкретних цифрах та конкретних країнах…
Плюс 100%…
Плюс 300%…
Ах, інфляція, що ж ти, підступна, робиш…
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:59
Ну ось бачите: нарешті навчимося рахувати та дізнаємося що таке інфляція:
Батон білий - супермаркет - ціна 4 (чотири) ліри.
Курс ліра/євро: 18,20 ліри за 1 євро.
Тоді:
4/18,2=0,21978022 євро.
Арифметика.
Звичайна арифметика....
В мене "прорахунків" не буває: я так і написав: "батон білий - 4 ліри - 0,22 євро батон".
P.S. Можливо, в пекарні дешевше - 3 ліри - не дивився.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 вер, 2022 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:07
Вибачте, it's my bad, запрацювався. Звичайно ж Ви вказали правильну суму - 0,22 Євро, що вдвічі дешевше української ціни!
За штрафи в Польщі - то українці винуваті - по іншому не розуміють.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:12
Додано: Чет 22 вер, 2022 10:03
Земельний смаколик...
Хотів написати форумчанам пораду спробувати інвестувати зароблені гроші в закордонну земельку...
Чекав точну інфу про Забудовника... Але - мабуть - вже не получиться. Хоча...
Проїжджаю повз однієї земельної ділянки в дуже цікавому місці - облизуюсь - і раптом бачу: огородили парканом.
Але реклами ніякої немає (зазвичай Забудовники відразу пишуть хто та що).
Сьогодні дізнався подробиці - досить цікаво, бо це будівельно-інвестиційна інформація.
ЗЕМЛЯ ПІД ЗАБУДОВУ - якщо належить місту (громаді) - ПРОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ВІДКРИТОМУ АУКЦІОНІ
Ніяких хабарів мерам міста та родичам/помічникам/підспівувачам.
Ділянка цікава: розташована повз активної вулиці з новобудовами.
Проходять лінії міського автобусного сполучення.
Поруч супермаркет високого рівня MIGROS, пекарня, магазин "М"ясо" та пара кафе.
Зі східного боку: сади помаранчових дерев, дерев граната (вже з"явилися в продажу - ще дорого - десь по 50 гривень кіло), поле для - міні-футбола із штучним покриттям (працює цілорічно). З західного боку - зручний виїзд на швидкісну трасу - на Кемер.
Параметри:
- 8 105 квадратних метрів землі (81 сотка).
- орієнтовна вартість - 170 мільйонів 205 тисяч лір (приблизно 9 300 000$).
- дата аукціона - 5 жовтня.
- ті, хто хоче взяти участь в аукціоні, який відбудеться 5 жовтня методом закритих ставок, внесуть 5 мільйонів 106 тисяч TL застави заявки. Оціночна ціна землі 1 кв. м = 115$.
Цікаво, хто переможе.
Я роблю ставку на двох Забудовників (в обох особисто знаю власників - в іх об"єкти можна вкладатися не дивлячись):
- AKG Group - на цій же вулиці в 2019 році викупив ділянку в 77 соток (зараз буде на аукціоні 81 сотка). Побудував ЖК на 150 квартир, які на сьогодні є більш, ніж престижними. Слава Богу, вистачило розуму двом нашим форумчанам купити там квартири. На жаль, третій форумчанин прогавив та все проХХав, хоча я намагався йому допомагати порадами, але він чомусь думав, що дуже розумний.
Свій попередній ЖК 2022 року Забудовник в ці дні закінчив - здається зараз йде заселення. Останню квартиру було продано за 8 000 000 лір (близько 440 000 доларів) при ціні на старті продажу в 4 000 000 лір.
- OzPinarlar - дуже потужний Забудовник - в 2021 році виграв аукціон з купівлі ділянки біля південної брами Akdeniz University - зараз веде активне будівництво ЖК CasaTrio - всього 48 двоповерхових квартир площею по 170 кв.м - ціна за Прайс-листом карколомна - 12 000 000 лір (близько 650 000 доларів).
Цікаво буде дізнатися результат аукціону...
Ну а форумчанам - в залежності від цього - можливо і вкластися - місце суперове.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:32
В очікуванні зниження цін на квартири в Туреччині...
(матеріал для інвесторів та студентів економічних факультетів)
У версені 2022 року було оголошено старт нової Державної Програми забезпечення громадян Туреччини квартирами.
Станом на вересень 2022 року вже було побудовано та передано громадянам 1 300 000 (!!!) квартир.
Нова Програма передбачає як забезпечення квартирами, так і виділення земельних ділянок під забудову (з повною - побудованою за рахунок держави - інфраструктурою - вода, газ, електрика та дороги).
Програма дуже цікава в деталях.
Для українців цікава як тим, що це однозначно приведе якщо і не до зниження цін, то до стабілізації.
Я прийняв участь із цікавості у "Круглому столі", організованому мерією Анталії, та деякі тези занотував.
1. Обсяг Програми: 500 000 квартир, 250 000 готових (!!!) під забудову земельних ділянок та створення для забезпечення цього 50 000 робочих місць.
2. Участь у Програмі можуть тільки громадяни Туреччини у віці від 18 років. Умова: проживання не менше 1 року на території міста, де буде побудований будинок.
3. Межа заробітної плати, яка дозволяє прийняти участь у Програмі: нижче за 18 000 лір в Стамбулі та нижче 16 000 лір в інших містах. Для довідки: зарплатня персонала середньоїв ланки великого готеля 12 500 лір, вчителя школи/медичного працівника 12 000 лір, поліцейського 15 000 лір, нотаріуса 19000 лір, професор університету 26 000 лір.
4. Термін реалізації - не більше 24 місяців (до вселення в квартиру).
5. Фінансовий бік: У проекті соціального житла TOKİ ціна квартири 2+1 була визначена як 608 000 TL (станом на сьогодні 33 250 доларів), а щомісячні внески були визначені як 2 280 TL (половина мінімальної зарплатін в Туреччині) зі строком погашення 240 місяців. У проекті ціна квартири 3 + 1 становила 851 000 TL (46 500 доларів США), а щомісячний внесок для цих квартир був визначений у 3 187 TL (близько 2/3 від мінімалки).
Перший внесок: 10% визначеної ціни квартири.
6. Є можливість переплати початкового внеску і всі платежі можна повністю закрити.
7. НОВИНКА, якої раніше не було: введено "поправку на інфляцію", які буде розраховуватися (тобто сума внесків буде змінюватися) 2 (два) рази на рік. Дуже цікаво, як саме це буде відбуватися: за основу взято рівень зарплатні держслужбовців.
8. Заявки здійснюватимуться проєктно, незалежно від типу житла: квартира 2+1 чи 3+1. Типи житла бенефіціарів будуть визначені «лотереєю визначення житла» після тендеру, а плата за заявку становитиме 500 TL.
9. На сьогодні вже подано більше 1 000 000 заявок. Якщо людина не виграла право на таку квартиру - 500 лір повертається державним банком ZIRAAT Bank на протязі 5 робочих днів.
10. ПІЛЬГОВА ПРОГРАМА: Заяви за окремою квотою прийматимуть укатегоріях: «Сім’ї загиблих від терору, війни та інваліди», «Громадяни з інвалідністю не менше 40 відсотків», «Пенсіонери», «Молодь 18-30 років».
Очікується, що реалізація програми вплине на ціни на ринку нерухомості.
Нагадаю: населення країни більше 85 мільйонів осіб, приріст населення близько 1,5 мільйона людей на рік.
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:08
Що буде з цінами на нерухомість в Туреччині?
Як відомо, в останні 3 місяця - і вперше за останні 10 років (!!!) - в ТОП-20 інвесторів в Туреччині на перше місце вийшли громадяни РФ з купівлею до 1800 квартир на місяць (зазвичай купували 400-600, конкуруючи з громадянами Німечини).
Галаю, більшість з цих квартир куплена саме в найвідомішому курорті світу - Анталії.
Це це місто заливала своїм лайном та дуровиною відбірна тічка дезінформаторів цього форуму.
Дзвіночок для росіян пролунав ще з місяць-два тому: перекази з рф стали неможливими, картки "МИР" почали блокувати у всьому світі (в Туреччині приймали 5 банків - зараз тільки 3).
Система переказів "Золота корона" не видає валюту - замість неї турецькі ліри за досить низьким курсом купівлі і то в незначних розмірах - 200-300 доларів.
Вони почали метушитися - намагатися відкрити рахунки в банках Туреччини.
На попит відгукнулася пропозиція: інсайдерський хабар керівнику відділення в 500 доларів плюс депозит на 100 000 лір (більше 5 000 доларів).
Відкритий рахунок - ще не гарантія зарахуваня туди грошей.
Цікавий текст мені переслали "Чорні рієлтори" з нашої діаспори.
Їм написав українець, який років 10 чи 20 мешкає в рф - вже громадянин тієї цікавої країни - був на заробітках-вахтах, та який прозрів, що треба звідти тікати.
Він звернувся до них підібрати інвестицію із словами: "Треба врятувати зароблені в РФ гроші".
Цитата, мова оригіналу, без редагування:
"Нічого не виходить у мене з фінінсами, щоб купити нерухомість в Туреччині...
Валюта залишається на рахунку, видача тільки в рублях, свіфт не працює, щоб перевести в інший банк. Ще й мобілізація внесла корективи. Квитки розкуплені, ціни захмарні, тікають від призову..."
(кінець цитати)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 вер, 2022 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт, іпіть гарних руських фінансово. Амінь!
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:37
Ну так і є:
- десь з пару місцяів тому стояли черги з росіянців в офісах системи переказів "Золотая корона" (єідина що видавала перекази з рф) - зараз там пусто - нєт ніхто. Мені сказала наша українка, яка заміжня за турком, який працює в Москві, що чоловік надіслав їй переказ в доларах - десь 1000 - вона ледве ледве частинами то вирвала і то лірами.
- взагалі то рахунки в турецьких банках відкривають тим, у кого є ВНП в Туреччині, і то не всі банки.
Так ось на попит відкрити рахунок без ВНП встановили ціну - "подарунок" керуючому відділення - в 500 доларів. Можливо, збільшать.
- але тут нова халепа: один з працівників банку сказав, що чув від росіянця, що SWIFT-переказ буде містити його ім"я та прізвище і це відразу може стати відомо ФСБ. Дуже бояться.
P.S. Цікаво, що я не тільки ніяк не спілкуюся з росіянами, не тільки не бачу авто з руЗькими номерами (вкрай рідко - сказали, що Грузія не дозволяє транзит), а й взагалі сидять вони дуже тихенько. Хіба що можна зустріти на ринку. Дуже гучно говОрять. Дикуни.
І ще дуже цікаво: якість такі товсті та такі пузаті, наче зранку до вечора жують силос та запивають самогоном чи "Бояришником".
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