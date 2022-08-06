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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 608609610611
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 09:36

За свіжими повідомленнями "Чорних рієлторів" з числа наших українців встановлено черговий рекорд в орендній платі за квартири в ЖК високого класу (підземний паркінг, літній та зимовий плавальні басейни, сауни, тренажерні зали, волейбольні/тенісні майданчики, дитячі кімнати і таке інше).
Квартира 3+1, площа 150...160 кв. м (точно не знаю). На поверсі будинка - 2 квартири.
Орендна плата:
- в місяць 40 000 лір (40000/18,2=2 200$)
- оплата за 6 місяців авансом (13 200$)
- комісійні рієлтору - плата за 1 місяць 2 200$
- квартплата 500 лір або менше 30$ (!!!!!!!!!!!!).
Таким чином, щоби вселитися, необхідно одноразово: 13 200+2 200=15 400$.

Економічна ефективність вкладень (славетній тічці з славетної вісімки мерзотників, які лили дезінформацію на цьому форумі, не читати):
- інвестиція вересня 2020 року: укладення Попереднього договору з авансом в 50%: 100 000 доларів США (ціну за Прайс-листом Забудовника точно не пам"ятаю, але здається 200 000).
- безвідсоткове розтермінування до Нового 2021/2022 року з фіксацією в турецьких лірах (зменшення кінцевої виплати приблизно на 10 000 доларів за рахунок зміни курсу ліра/долар).
- витрати власника на необхідні меблі (близько 1500$, квартира Забудовнкиом в основному обладнана меблями: шафи в прихожій та у всіх кімнатах, меблі та частково побутова техніка в кухні), холодильник side-by-side (орієнтовно 1200$) та пральну машину (орієнтовно 500) - разом орієнтовно 4200 доларів США.
- первинне заселення в березні 2022 року.
Тоді:
(200000-10000) - 100%
12х2200 - х%
х%=12х2200х100/(200000-10000)=13,89% по валюті в рік.
Да, панове, класно перед вами потанцювали "Вісім запеклих мерзотників" - один з них раптом перестав писати на цьому форумі 21 лютого 2022 року - за три дні до війни (!!!).
Попрацював добре і саме в розділі "Нерухомість"... В період з лютого 2021 року по 16 червня 2021 року нашкрябав в розділі інвестицій в закордонну нерухомість близько 1000 дезінформаційних повідомлень...
akurt
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  #<1 ... 608609610611
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