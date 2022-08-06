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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 09:36
За свіжими повідомленнями "Чорних рієлторів" з числа наших українців встановлено черговий рекорд в орендній платі за квартири в ЖК високого класу (підземний паркінг, літній та зимовий плавальні басейни, сауни, тренажерні зали, волейбольні/тенісні майданчики, дитячі кімнати і таке інше).
Квартира 3+1, площа 150...160 кв. м (точно не знаю). На поверсі будинка - 2 квартири.
Орендна плата:
- в місяць 40 000 лір (40000/18,2=2 200$)
- оплата за 6 місяців авансом (13 200$)
- комісійні рієлтору - плата за 1 місяць 2 200$
- квартплата 500 лір або менше 30$ (!!!!!!!!!!!!).
Таким чином, щоби вселитися, необхідно одноразово: 13 200+2 200=15 400$.
Економічна ефективність вкладень (славетній тічці з славетної вісімки мерзотників, які лили дезінформацію на цьому форумі, не читати):
- інвестиція вересня 2020 року: укладення Попереднього договору з авансом в 50%: 100 000 доларів США (ціну за Прайс-листом Забудовника точно не пам"ятаю, але здається 200 000).
- безвідсоткове розтермінування до Нового 2021/2022 року з фіксацією в турецьких лірах (зменшення кінцевої виплати приблизно на 10 000 доларів за рахунок зміни курсу ліра/долар).
- витрати власника на необхідні меблі (близько 1500$, квартира Забудовнкиом в основному обладнана меблями: шафи в прихожій та у всіх кімнатах, меблі та частково побутова техніка в кухні), холодильник side-by-side (орієнтовно 1200$) та пральну машину (орієнтовно 500) - разом орієнтовно 4200 доларів США.
- первинне заселення в березні 2022 року.
Тоді:
(200000-10000) - 100%
12х2200 - х%
х%=12х2200х100/(200000-10000)=13,89% по валюті в рік.
Да, панове, класно перед вами потанцювали "Вісім запеклих мерзотників" - один з них раптом перестав писати на цьому форумі 21 лютого 2022 року - за три дні до війни (!!!).
Попрацював добре і саме в розділі "Нерухомість"... В період з лютого 2021 року по 16 червня 2021 року нашкрябав в розділі інвестицій в закордонну нерухомість близько 1000 дезінформаційних повідомлень...
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:44
«Одна з безперечних і чистих радостей є відпочинок після праці.» (Кант І.)
Сьогодні українці з числа «Чорних рієлторів» мають право відпочити у лісі в 20 км від Анталії в бік Кемеру.
Тому саме час отримати від них цікаву інвестиційну інформацію, поки жінки готують обід, а чоловіки розпалюють комплекс барбекю (в’їзд в зону відпочіну у лісі та біля пляжу - 48 лір з авто або близько 100 гривень. За 100 гривень ви отримаєте: парковку, комплекс під навісом із столу та двох лавок, рукомийники, барбекю, дитячу ігрову зону, туалети, переодягальні. В Анталії зараз +27, очікується +28).
Тези від наших жінок - чорних рієлтерів (реально говорять українською):
- мій смартфон розрядлжається по три рази за день. Дзвінки, дзвінки, дзвінки.
- коли о 23-30 пролунав черговий дзвінок, я знервовано відповіла: «Майте совість, я ж жива ще людина…» - Так ви ж на СМС не відповідаєте!
- подивилася смартфон: більше 300 СМС від клієнтів.
На жаль, станом на неділю вільних в оренду квартир вже немає. Рієлтори жалкують: невже гроші в родину не будуть приносити?
Повторю: в місті з постійним населенням більше 2 500 000 мешканців вільних квартир в оренду вже немає.
Вчора вони віддали останню за 13000 лір ( близько 720$).
Більше немає.
Рієлтори відпочивають. Добре попрацювали.
Слава Богу не читають дурниці на Фінансовому форумі України про здешевлення житла, падіння цін, іржаву арматуру, відсутність цементу та ефемерну інфляцію…
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akurt
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