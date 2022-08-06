Додано: Сер 28 вер, 2022 08:37

Ситуація на ринку нерухомості Анталії станом на 28 вересня 2022



Як всім відомо, з квітня 2018 року по червень 2021 року на форумі існувала гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".

Гілку було спочатку спаплюжено цікавими персонажами (серед них RTC12 - якщо подивитися - найбільш агресивно вкидав дезінформацію на форумі - і наразі враження, що він там був основний доповідач. Припинив писати на цьому форумі за 48 годин до нападу на Україну. Це щоби ви знали, хто вас дезінформував).

Головною ідею тієї гілки було донести форумчанам те, про що тепер стало всім очевидно: для дітей, коханих, для батьків, коханих можна було створити запасний аеродром, вклавши всього від 33 000 до 60 000 доларів США. Повторю: від 33 000 до 60 000 доларів США. Я наводив конкретні варіанти, реалізовані нашими українцями , та давав поради, куди вкласти гроші, викопані з попід груші.



Що станом на сьогодні, більше ніж через рік після закриття тієї гілки?

Вчора автор рядків був присутнім а зустрічі з губернатором провінції Анталія (центр провінції - місто Анталія) паном Ersin Yazıcı.

Тези виступу щодо ситуації з іноземцями, які вселялися та вселяються на території міста:



Теза 1. Негативні моменти, про які говорили в туризмі протягом останніх 2 років, цього року перетворилися на позитив. Цитата з виступу: «Усі задоволені, сектор задоволений, усі економічні підприємства, які прямо чи опосередковано пов'язані з туризмом, певним чином щасливі. Таким чином видно, що місто стає ще більш щасливим. Кількість іноземних туристів, які в'їхали з початку року через в аеропорт, вже становить 10 788 467. Ми щасливі, ми задоволені. У нас хороший сезон із рухом і достатком, який приносить туризм" (кінець цитати промови).



Теза 2. Губернатор відповідав на питання про міграцію, особливо після російсько-української війни. Він зазначив, що росіяни та українці зараз (цитую його слова) "дуже зайняті". Заявивши про серйозне збільшення кількості росіян, казахів та іранців, губернатор сказав: «Громадяни Росії, України, Киргизії, Казахстану та Ірану в перших в ТОП-5. Після українсько-російської війни ми надаємо тимчасове проживання громадянам як РФ, так і України.

Статистика на сьогодні за словами губернатора така:

Якщо ВНП конкретно в Анталії в 2020 році отримали 87 889 іноземців, то станом на 27 вересня 2021 рік (за неповний рік) вже надано ВНП 177 776 особам.

З цієї кількості отримано:

- громадянами Росії близько 50 000 карток ВНП;

- громадянами Казахстану - 22 673;

- громадянами України 18 495;

- громадянами Киргизії 11 500;

- громадянами Ірану 11 300.



Теза 3. Навіть якщо умови проживання та квартири абсолютно відповідають певним умовам, ми вводимо більш жорсткі умови для отримання ВНП.



P.S. Люди з числа дезінформаторів форуму весь час вам писали дурниці про поросятину, султанів (останній існував більше 100 (!!!) років тому), і - окремо - про біженців-сирійців. Так ось губернатор заявив, що громадянам Сирії надано всього 3 800 посвідок на проживання на всю (!!!) провінцію. Нагадю: довжина берегової лінії провінції Анталія складає близько 640 км - це більше відстані від Києва до Чернівців - приблизно як від Києва до Яремче.