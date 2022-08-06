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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 09:36
За свіжими повідомленнями "Чорних рієлторів" з числа наших українців встановлено черговий рекорд в орендній платі за квартири в ЖК високого класу (підземний паркінг, літній та зимовий плавальні басейни, сауни, тренажерні зали, волейбольні/тенісні майданчики, дитячі кімнати і таке інше).
Квартира 3+1, площа 150...160 кв. м (точно не знаю). На поверсі будинка - 2 квартири.
Орендна плата:
- в місяць 40 000 лір (40000/18,2=2 200$)
- оплата за 6 місяців авансом (13 200$)
- комісійні рієлтору - плата за 1 місяць 2 200$
- квартплата 500 лір або менше 30$ (!!!!!!!!!!!!).
Таким чином, щоби вселитися, необхідно одноразово: 13 200+2 200=15 400$.
Економічна ефективність вкладень (славетній тічці з славетної вісімки мерзотників, які лили дезінформацію на цьому форумі, не читати):
- інвестиція вересня 2020 року: укладення Попереднього договору з авансом в 50%: 100 000 доларів США (ціну за Прайс-листом Забудовника точно не пам"ятаю, але здається 200 000).
- безвідсоткове розтермінування до Нового 2021/2022 року з фіксацією в турецьких лірах (зменшення кінцевої виплати приблизно на 10 000 доларів за рахунок зміни курсу ліра/долар).
- витрати власника на необхідні меблі (близько 1500$, квартира Забудовнкиом в основному обладнана меблями: шафи в прихожій та у всіх кімнатах, меблі та частково побутова техніка в кухні), холодильник side-by-side (орієнтовно 1200$) та пральну машину (орієнтовно 500) - разом орієнтовно 4200 доларів США.
- первинне заселення в березні 2022 року.
Тоді:
(200000-10000) - 100%
12х2200 - х%
х%=12х2200х100/(200000-10000)=13,89% по валюті в рік.
Да, панове, класно перед вами потанцювали "Вісім запеклих мерзотників" - один з них раптом перестав писати на цьому форумі 21 лютого 2022 року - за три дні до війни (!!!).
Попрацював добре і саме в розділі "Нерухомість"... В період з лютого 2021 року по 16 червня 2021 року нашкрябав в розділі інвестицій в закордонну нерухомість близько 1000 дезінформаційних повідомлень...
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:44
«Одна з безперечних і чистих радостей є відпочинок після праці.» (Кант І.)
Сьогодні українці з числа «Чорних рієлторів» мають право відпочити у лісі в 20 км від Анталії в бік Кемеру.
Тому саме час отримати від них цікаву інвестиційну інформацію, поки жінки готують обід, а чоловіки розпалюють комплекс барбекю (в’їзд в зону відпочіну у лісі та біля пляжу - 48 лір з авто або близько 100 гривень. За 100 гривень ви отримаєте: парковку, комплекс під навісом із столу та двох лавок, рукомийники, барбекю, дитячу ігрову зону, туалети, переодягальні. В Анталії зараз +27, очікується +28).
Тези від наших жінок - чорних рієлтерів (реально говорять українською):
- мій смартфон розрядлжається по три рази за день. Дзвінки, дзвінки, дзвінки.
- коли о 23-30 пролунав черговий дзвінок, я знервовано відповіла: «Майте совість, я ж жива ще людина…» - Так ви ж на СМС не відповідаєте!
- подивилася смартфон: більше 300 СМС від клієнтів.
На жаль, станом на неділю вільних в оренду квартир вже немає. Рієлтори жалкують: невже гроші в родину не будуть приносити?
Повторю: в місті з постійним населенням більше 2 500 000 мешканців вільних квартир в оренду вже немає.
Вчора вони віддали останню за 13000 лір ( близько 720$).
Більше немає.
Рієлтори відпочивають. Добре попрацювали.
Слава Богу не читають дурниці на Фінансовому форумі України про здешевлення житла, падіння цін, іржаву арматуру, відсутність цементу та ефемерну інфляцію…
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Додано: Нед 25 вер, 2022 17:50
Недвижимость в Анталии напоминает мне горячие в 2020-21 году имена на фондовом рынке: ZM, NKLA, PTON, SPCE, SHOP и сотни, если не тысячи других щитов. Закончится война, и если и раньше в Анталии простаивало очень много пустой недвиги, то потом будет ещё больше, аренда уйдёт домкратом вниз, и избыточное предложение с околонулевой и отрицательной рентной доходностью, и высокая стоимость денег и ставки в мире: все это потянет рынок в многолетнюю стагнацию
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San
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:39
Ключевые слова: « и если и раньше простаивало…»
НИЧЕГО И НИКОГДА НЕ ПРОСТАИВАЛО.
В моём доме постоянно сдавались без перерыва квартира 2+1 на «нулевом» (по-нашему «первом») этаже и квартира 2+1 на третьем этаже.
Потом выкупили квартиру 1+1 на третьем этаже и после косметического ремонта (покраска стен) сразу заехали арендаторы.
В доме 19 (девятнадцать) квартир,
Какой простой? Когда? Где?
На практике поменялся масштаб цен.
Я всегда писал и советовал ОГЛЯНУТЬСЯ по сторонам: тонны нахомяченного дерьма в виде "Шевченковых хат" в 40 км от города, покосившиеся дачи с тремя помидороми и двумя огурцами, дважды обворованный гараж в котором стоит дорогая как память Шевроле Нубира... Мрак...
И писал, что лучше снять в Анталии квартиру за 250 долларов месяц, а свою нахомяченную сдать в аренду за 500-800 долларов.
Да, были такие цены: 250 баксов в месяц - цена аренды квартиры-трешки на всемирно известном курорте. За разницу в (500-800)-250=... жить - не тужить.
Не обижайтесь, San, но вы не сделали ни первого, ни второго.
А сегодня из вашего родного города мне прислали такой текст (реально цитата из Вайбера):
"Получается, что самое безопасное место на континенте это Турция, да ещё и с шикарным климатом. У кого есть возможность - просто рай..."
Замечу, что написал человек, которому лет 5-7 назад молодой парень-риєлтор со слезами на глазах предлагал, стоя в подъезде, взять вот прямо сейчас из чемоданчика-"дипломат" 130 000 долларов (я не ошибся: сто тридцать тысяч долларов) налички за двушку-сталинку площадью кажется в 50 кв.м на "40 лет Советской Украины" с чудесным видом во двор на остатки бомбоубежища.
Но квартира хорошая: вот за углом бывший Обком партии и после 5-ти лет раздумий удалось поставить бойлер - на кухне - именно на кухне - хозяин квартиры посчитал, что в ванной бойлеру не место.
"У кого есть возможность - просто рай..." была возможность... Лоханулись конкретно...
Но есть компенсация: сейчас прямо в эти дни сдают ту сталинку за 4 000 (четыре тысячи) гривен в месяц, кажется это меньше 100 долларов.
Как-то с пророчеством получилось неудачно...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 25 вер, 2022 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:24
Это ж не то, что Анталия уникальна. 2-3х кратный рост в 2022 произошёл на рынка Грузии, Армении, Сербии. Причина известна - миграционные потоки. Когда они развернутся в обратную сторону - карточный домик посыпется.
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San
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:27
San написав:
Это ж не то, что Анталия уникальна. 2-3х кратный рост в 2022 произошёл на рынка Грузии, Армении, Сербии. Причина известна - миграционные потоки. Когда они развернутся в обратную сторону - карточный домик посыпется.
Свои слова можете подкрепить фактами?
По данным Евростат с отрывом в 4 (!!!) раза от Турции идет Чехия (+26%), а вовсе не Грузия, Армения и Сербия.
Про Грузию мне не рассказывайте: я там был месяц назад.
Вы не были.
Я специально поехал на своем авто в Батуми, чтобы посмотреть на чудо-город.
Смесь Las Vegas
с Першотравенском
. Забавное зрелище.P.S.
И там, и там я был - и не раз, потому знаю что говорю.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 22:07
Я о рашистах, которые задрали цены в тех странах, где их пускают. В Армении и Грузии тоже сейчас сдают за невиданные огромные по местным меркам деньги - 700-1000 уе
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San
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Додано: Сер 28 вер, 2022 08:37
Ситуація на ринку нерухомості Анталії станом на 28 вересня 2022
Як всім відомо, з квітня 2018 року по червень 2021 року на форумі існувала гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Гілку було спочатку спаплюжено цікавими персонажами (серед них RTC12 - якщо подивитися - найбільш агресивно вкидав дезінформацію на форумі - і наразі враження, що він там був основний доповідач. Припинив писати на цьому форумі за 48 годин до нападу на Україну. Це щоби ви знали, хто вас дезінформував).
Головною ідею тієї гілки було донести форумчанам те, про що тепер стало всім очевидно: для дітей, коханих, для батьків, коханих можна було створити запасний аеродром, вклавши всього від 33 000 до 60 000 доларів США. Повторю: від 33 000 до 60 000 доларів США. Я наводив конкретні варіанти, реалізовані нашими українцями, та давав поради, куди вкласти гроші, викопані з попід груші.
Що станом на сьогодні, більше ніж через рік після закриття тієї гілки?
Вчора автор рядків був присутнім а зустрічі з губернатором провінції Анталія (центр провінції - місто Анталія) паном Ersin Yazıcı.
Тези виступу щодо ситуації з іноземцями, які вселялися та вселяються на території міста:
Теза 1. Негативні моменти, про які говорили в туризмі протягом останніх 2 років, цього року перетворилися на позитив. Цитата з виступу: «Усі задоволені, сектор задоволений, усі економічні підприємства, які прямо чи опосередковано пов'язані з туризмом, певним чином щасливі. Таким чином видно, що місто стає ще більш щасливим. Кількість іноземних туристів, які в'їхали з початку року через в аеропорт, вже становить 10 788 467. Ми щасливі, ми задоволені. У нас хороший сезон із рухом і достатком, який приносить туризм" (кінець цитати промови).
Теза 2. Губернатор відповідав на питання про міграцію, особливо після російсько-української війни. Він зазначив, що росіяни та українці зараз (цитую його слова) "дуже зайняті". Заявивши про серйозне збільшення кількості росіян, казахів та іранців, губернатор сказав: «Громадяни Росії, України, Киргизії, Казахстану та Ірану в перших в ТОП-5. Після українсько-російської війни ми надаємо тимчасове проживання громадянам як РФ, так і України.
Статистика на сьогодні за словами губернатора така:
Якщо ВНП конкретно в Анталії в 2020 році отримали 87 889 іноземців, то станом на 27 вересня 2021 рік (за неповний рік) вже надано ВНП 177 776 особам.
З цієї кількості отримано:
- громадянами Росії близько 50 000 карток ВНП;
- громадянами Казахстану - 22 673;
- громадянами України 18 495;
- громадянами Киргизії 11 500;
- громадянами Ірану 11 300.
Теза 3. Навіть якщо умови проживання та квартири абсолютно відповідають певним умовам, ми вводимо більш жорсткі умови для отримання ВНП.
P.S. Люди з числа дезінформаторів форуму весь час вам писали дурниці про поросятину, султанів (останній існував більше 100 (!!!) років тому), і - окремо - про біженців-сирійців. Так ось губернатор заявив, що громадянам Сирії надано всього 3 800 посвідок на проживання на всю (!!!) провінцію. Нагадю: довжина берегової лінії провінції Анталія складає близько 640 км - це більше відстані від Києва до Чернівців - приблизно як від Києва до Яремче.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 09:55
akurt написав:
Після українсько-російської війни
Передайте їм, що це російсько-українська війна, не ми її розв'язали
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Amethyst
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:10
Та знають вони це… але губернатор сказав саме так.
І ви, мабуть знаєте, що Туреччина, можливо не менше за інші краіни, намагаючись тримати нейтралітет (у самої проблеми з Грецією та Сирією), щось робить позитивне:
- всім українцям-кримчанам з числа кримськотатарського народу надали такі ж права, як туркам-месхетинцям та гагаузам: видають ВНЖ постійне з правом роботи (фактично громадянство);
- не відомі випадки відмови в наданні ВНП в Туреччині українцям; а ось росіянам і були відмови, і видають на 4-6 місяців.
- вчора вже всі банки Туреччини припинили приймати в оплату картки російської незрозумілої платіжної системи «МИР», до цього іх приймали в двох приватних та трьох державних банках.
Взагалі, якщо ви кажете «українець», то всюди «зелене світло», навіть Trafik polis відпускає.
Ну а росіян терплять… Бізнес є бізнес.
Он вчора оприлюднили перелік російських брендів, які вдало продовжують торгувати в Україні, так там більше двох десятків. Все російське і працює в Україні, і продається в Україні, і гроші йдуть на росію.
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