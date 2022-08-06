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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:25

До чого призводить дезінформація в бізнесі та фінансах.

До втрати грошей - зрозуміло.
Два роки тому яку тільки, вибачайте, фігню не писали в розділі «Нерухомість», можна дивуватися безкінечно:
- людина, єдиним надбанням якої були та є 100 (сто) злотих в одному з банків Польші, які не здатна витягнути ця людина вже 5 років, авторитетно розказувала, що якщо би так трапилося і наснилося б йому, що він має не 100 злотих, а 1 000 000$, то він би іх витратив на купівлю €, кріпти, нерухомості десь неподалік від пінгвінів.
- людина, яка все своє надбання - 10 (десять) не жартую доларів, які намагався невдало обміняти в аеропорту Анкари, розказувала, як він радить Вкласти всі гроші в біткоін.
«Розумні! - Аж страшно» (з кіно «За двома зайцями»).

Чергова втрата із-за дезінформаторів відбулася на ринку оренди в Анталії.
Я в цьому розділі завжди даю виключно точну та перевірену інформацію. Однією з таких точних та відвернених була порада не забувати знамениту фразу з фільма «Брат-2»: «Мі, рузькіє, нікогда нікого не обманіваєм!»
І радив не зв’язуватися з рієлторами щ числа росіян та казахів.
Але це ось наші Лбди клюнули на щамануху рієлтора з Киргизії.
Втрати суттєві і не відомо, чим закінчиться.
(Далі буде, написано на пляжі, вирушаю додому).
akurt
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  #<1 ... 609610611612
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