Додано: Сер 28 вер, 2022 12:25

До чого призводить дезінформація в бізнесі та фінансах.



До втрати грошей - зрозуміло.

Два роки тому яку тільки, вибачайте, фігню не писали в розділі «Нерухомість», можна дивуватися безкінечно:

- людина, єдиним надбанням якої були та є 100 (сто) злотих в одному з банків Польші, які не здатна витягнути ця людина вже 5 років, авторитетно розказувала, що якщо би так трапилося і наснилося б йому, що він має не 100 злотих, а 1 000 000$, то він би іх витратив на купівлю €, кріпти, нерухомості десь неподалік від пінгвінів.

- людина, яка все своє надбання - 10 (десять) не жартую доларів, які намагався невдало обміняти в аеропорту Анкари, розказувала, як він радить Вкласти всі гроші в біткоін.

«Розумні! - Аж страшно» (з кіно «За двома зайцями»).



Чергова втрата із-за дезінформаторів відбулася на ринку оренди в Анталії.

Я в цьому розділі завжди даю виключно точну та перевірену інформацію. Однією з таких точних та відвернених була порада не забувати знамениту фразу з фільма «Брат-2»: «Мі, рузькіє, нікогда нікого не обманіваєм!»

І радив не зв’язуватися з рієлторами щ числа росіян та казахів.

Але це ось наші Лбди клюнули на щамануху рієлтора з Киргизії.

Втрати суттєві і не відомо, чим закінчиться.

(Далі буде, написано на пляжі, вирушаю додому).