До чого призводить дезінформація в бізнесі та фінансах.
До втрати грошей - зрозуміло.
Два роки тому яку тільки, вибачайте, фігню не писали в розділі «Нерухомість», можна дивуватися безкінечно:
- людина, єдиним надбанням якої були та є 100 (сто) злотих в одному з банків Польші, які не здатна витягнути ця людина вже 5 років, авторитетно розказувала, що якщо би так трапилося і наснилося б йому, що він має не 100 злотих, а 1 000 000$, то він би іх витратив на купівлю €, кріпти, нерухомості десь неподалік від пінгвінів.
- людина, яка все своє надбання - 10 (десять) не жартую доларів, які намагався невдало обміняти в аеропорту Анкари, розказувала, як він радить Вкласти всі гроші в біткоін.
«Розумні! - Аж страшно» (з кіно «За двома зайцями»).
Чергова втрата із-за дезінформаторів відбулася на ринку оренди в Анталії.
Я в цьому розділі завжди даю виключно точну та перевірену інформацію. Однією з таких точних та відвернених була порада не забувати знамениту фразу з фільма «Брат-2»: «Мі, рузькіє, нікогда нікого не обманіваєм!»
І радив не зв’язуватися з рієлторами щ числа росіян та казахів.
Але це ось наші Лбди клюнули на щамануху рієлтора з Киргизії.
Втрати суттєві і не відомо, чим закінчиться.
(Далі буде, написано на пляжі, вирушаю додому).