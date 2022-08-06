Додано: Сер 28 вер, 2022 12:25

До чого призводить дезінформація в бізнесі та фінансах.



До втрати грошей - зрозуміло.



Втрата фактично із-за дезінформаторів відбулася на ринку оренди квартири нашою людиною в Анталії.

Я в цьому розділі завжди даю виключно точну та перевірену інформацію. Однією з таких точних та вивернених була порада не забувати знамениту фразу з фільму «Брат-2»: «Мі, рузькіє, нікогда нікого не обманіваєм!»

І радив не зв’язуватися з рієлторами з числа росіян та казахів.

Але це ось наші люди клюнули на замануху рієлтора з Киргизії.

Втрати суттєво і не відомо, чим закінчиться.

Справа така:

- приїхали на авто в Анталію 25 вересня.

- до того в якомусь невідомому телеграм-каналі знайшли "добродіїв", які пообіцяли золоті гори дешево та сердито.

- добродієм виявився громадянин Киргизії. Чомусь так сяяли золоті гори, що не спрацював інстинкт самозбереження: "Ахтунг! Хіба тут Бішкек???"

- киргизькій (!) рієлтор в Туреччині (!) з посмішкою до потилиці запропонував взяти в оренду непогану квартиру дуже "дешево" - це він так сказав - всього за 1000 доларів на місяць.

Теоретично така ціна існує, але халепа полягала в тому, що ця квартира є в "закритому " для поселення іноземцями мікрорайоні Анталії - жити там можна тимчасово за бізвізовим режимом 90 днів в кожні 180, а ось оформити ВНП в Туреччині - НЕМОЖЛИВО - мікрорайон "закритий" для іноземців.

Щоби оцінити нахабство киргиза - уявіть собі - він запевнив наших українців, що Уряд Туреччини "відкриє" закритий мікрорайон для поселення українців не пізніше січня 2023 року. Чого не збрешеш заради комісійних в 1000 доларів.



Далі більше: оплата за 2 місяці наперед+ депозит 1000 доларів+квартплата в ОСББ за 6 місяців.

Але це не все: за законом треба укласти договір в нотаріальній конторі, де нотаріус поставе свою печатку тільки після підпису власника квартири. Такий Договір є підставою для отримання ВНП.

За нотаріуса розписалася жінка киргиза. Печатку поставила своєю обручкою.

Фініта ла комедія...



Я так і сказав нашому українцю: "Кинули киргизи вас може і не класично, але дуже круто..."

Чесно кажучи, не знаю, що далі буде, але перспективи дуже погані...



Сподіваюся, що дезінформаторів на Фінансовму порталі України буде менше та менше...

Часи ж змінилися...