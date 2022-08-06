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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:25

До чого призводить дезінформація в бізнесі та фінансах.

До втрати грошей - зрозуміло.

Втрата фактично із-за дезінформаторів відбулася на ринку оренди квартири нашою людиною в Анталії.
Я в цьому розділі завжди даю виключно точну та перевірену інформацію. Однією з таких точних та вивернених була порада не забувати знамениту фразу з фільму «Брат-2»: «Мі, рузькіє, нікогда нікого не обманіваєм!»
І радив не зв’язуватися з рієлторами з числа росіян та казахів.
Але це ось наші люди клюнули на замануху рієлтора з Киргизії.
Втрати суттєво і не відомо, чим закінчиться.
Справа така:
- приїхали на авто в Анталію 25 вересня.
- до того в якомусь невідомому телеграм-каналі знайшли "добродіїв", які пообіцяли золоті гори дешево та сердито.
- добродієм виявився громадянин Киргизії. Чомусь так сяяли золоті гори, що не спрацював інстинкт самозбереження: "Ахтунг! Хіба тут Бішкек???"
- киргизькій (!) рієлтор в Туреччині (!) з посмішкою до потилиці запропонував взяти в оренду непогану квартиру дуже "дешево" - це він так сказав - всього за 1000 доларів на місяць.
Теоретично така ціна існує, але халепа полягала в тому, що ця квартира є в "закритому " для поселення іноземцями мікрорайоні Анталії - жити там можна тимчасово за бізвізовим режимом 90 днів в кожні 180, а ось оформити ВНП в Туреччині - НЕМОЖЛИВО - мікрорайон "закритий" для іноземців.
Щоби оцінити нахабство киргиза - уявіть собі - він запевнив наших українців, що Уряд Туреччини "відкриє" закритий мікрорайон для поселення українців не пізніше січня 2023 року. Чого не збрешеш заради комісійних в 1000 доларів.

Далі більше: оплата за 2 місяці наперед+ депозит 1000 доларів+квартплата в ОСББ за 6 місяців.
Але це не все: за законом треба укласти договір в нотаріальній конторі, де нотаріус поставе свою печатку тільки після підпису власника квартири. Такий Договір є підставою для отримання ВНП.
За нотаріуса розписалася жінка киргиза. Печатку поставила своєю обручкою.
Фініта ла комедія...

Я так і сказав нашому українцю: "Кинули киргизи вас може і не класично, але дуже круто..."
Чесно кажучи, не знаю, що далі буде, але перспективи дуже погані...

Сподіваюся, що дезінформаторів на Фінансовму порталі України буде менше та менше...
Часи ж змінилися...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Зараз в Кракові, ситуація ахтунг - квартиру орендувати архіважко! По ідеї народ повинен ломанутися в здачу по оренді.
BIGor
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  #<1 ... 609610611612
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