Додано: Чет 29 вер, 2022 08:55

18 000 лір на місяць - дуже приємна цифра.

Просто лагідно і майже непомітно змінився масштаб цін і зарплатні.

Ну ось це ж напишеш тут, що на ринку оренди нерухомості аншлаг і фактично нуль пропозицій - не вірять.Для поівняння:- в 2017-2021 роках можна було орендувати квартири 2+1 неподалік від моря за ціною 250-400 доларів. Один з наших форумчан орендував травні 2021 року чудову квартиру (власник - громадянин Франції) за 3 500 лір. В цьому році француз хоч і підвищив плату до 5 500 лір на імсяць, але в доларах то смішна ціна: 300 доларів на місяць. Пишаюся (!): це я йому дав перекладача та порадника з числа місцевих турків. Вони тоді передивилися вдвох на вибір 10 квартир, а обрали саме цю. Мудро...- зараз або немає нічого в оренду, або з"являються періодично пропозиції (хтось виїхав) по 800-1000 доларів.Безумовно і перевірено подіями минулих 8-ми місяців: мати "запасний аеродром" для дітей, коханих, та для батьків, коханих, наважливіша річ, яку важко оцінити грошима.На жаль, форумчанам не всім це вдалося: слухали дезінформаторів цього форуму.Але і здача в оренду - досить вигідна штука.Беремо калькулятор:- припустимо, середня ціна оренди середньої квартири в Анталії складає 18 000 лір (близько 1000 доларів). Максимальна, яку я чув реально від наших "чорних рієлторів" - 40 000 лір.- ціна квартири 2+1, яку ми возьмемо за "базу" - нехай буде 90 000 доларів (вдала інвестиція попередніх років). Реально може бути і менше, в залежності від того, коли купував квартиру. Наприклад, в вересні 2017 купувати нову квартиру в новому будинку - все "під ключ", з повним ремонтом, частково з меблями (кухня та прихожа) та частково з побутовою технікою (крім ТВ та холодильника) 1+1 можна було за 50 000 доларів, в тому ж будинку були квартири 2+1 з ціною на 20 000 доларів дорожче.- прибутковість на сьогодні складає приблизно (без врахування витрат на додаткове комплектування року інвестицій):90 000$ - 100%12х1000$ - х%х%=12х1000х100/90000=Для прикладу квартира 1+1:50 000$ - 100%12х500$ - х%х%=12х500х100/50000=Витрати тут бувають тільки на косметичний ремонт - як правило, всі стіни фарбовані - їх перефарбування є незначними витратами. Як правило, ремонт холодильника або ТВ за рахунок орендаря.Такі підрахунки люблять наші люди.А що для громадянина Туреччини?Наприклад, зарплатня офіцера поліції - 15 000 лір, вчителя школи - 12 000 лір, нотаріуса - 19 000 лір.Спеціально спитав у приятеля - працює у відділі інтернету TurkTelecom - зарплатня 20 000 лір.Це - "чистими" на руки.Тут недосідчені пани все про інфляцю якусь пишуть в 80% або 100% - вони просто не змогли заробити гроші на калькулятор.Раніше цей самий приятель отримував десь 5 500 лір зарплатні. І долар був в діапазоні 4,00...5,00...7,00 ліри.Зараз 20 000 лір при доларі зранку 18,54.Просто треба купити калькулятор і порахувати, наприклад:- ціна на бензин марки А95 - 19,4 ліри за літр.Ціна 1 літра бензина 19,4/18,5=1,05 долара за літр.Приватбанк списував гривню вчора по 2,044 гривні за 1 ліру, тобто ціна 1 літра бензина: 39,65 гривні за 1 літр...Ситний обід в фірмовому рестораніобійдеться в 89 лір або в 4,80$В звичайному кафе в 70 лір або 3,80 $.Обід або перекус в кафе на території Akdeniz university (74 000 студентів, я там щодня катаюся на ровері по величезному парку кампуса) обійдеться в 25-40 лір або не більше 2,2$.Просто треба купити калькулятор...