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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:25

До чого призводить дезінформація в бізнесі та фінансах.

До втрати грошей - зрозуміло.

Втрата фактично із-за дезінформаторів відбулася на ринку оренди квартири нашою людиною в Анталії.
Я в цьому розділі завжди даю виключно точну та перевірену інформацію. Однією з таких точних та вивернених була порада не забувати знамениту фразу з фільму «Брат-2»: «Мі, рузькіє, нікогда нікого не обманіваєм!»
І радив не зв’язуватися з рієлторами з числа росіян та казахів.
Але це ось наші люди клюнули на замануху рієлтора з Киргизії.
Втрати суттєво і не відомо, чим закінчиться.
Справа така:
- приїхали на авто в Анталію 25 вересня.
- до того в якомусь невідомому телеграм-каналі знайшли "добродіїв", які пообіцяли золоті гори дешево та сердито.
- добродієм виявився громадянин Киргизії. Чомусь так сяяли золоті гори, що не спрацював інстинкт самозбереження: "Ахтунг! Хіба тут Бішкек???"
- киргизькій (!) рієлтор в Туреччині (!) з посмішкою до потилиці запропонував взяти в оренду непогану квартиру дуже "дешево" - це він так сказав - всього за 1000 доларів на місяць.
Теоретично така ціна існує, але халепа полягала в тому, що ця квартира є в "закритому " для поселення іноземцями мікрорайоні Анталії - жити там можна тимчасово за бізвізовим режимом 90 днів в кожні 180, а ось оформити ВНП в Туреччині - НЕМОЖЛИВО - мікрорайон "закритий" для іноземців.
Щоби оцінити нахабство киргиза - уявіть собі - він запевнив наших українців, що Уряд Туреччини "відкриє" закритий мікрорайон для поселення українців не пізніше січня 2023 року. Чого не збрешеш заради комісійних в 1000 доларів.

Далі більше: оплата за 2 місяці наперед+ депозит 1000 доларів+квартплата в ОСББ за 6 місяців.
Але це не все: за законом треба укласти договір в нотаріальній конторі, де нотаріус поставе свою печатку тільки після підпису власника квартири. Такий Договір є підставою для отримання ВНП.
За нотаріуса розписалася жінка киргиза. Печатку поставила своєю обручкою.
Фініта ла комедія...

Я так і сказав нашому українцю: "Кинули киргизи вас може і не класично, але дуже круто..."
Чесно кажучи, не знаю, що далі буде, але перспективи дуже погані...

Сподіваюся, що дезінформаторів на Фінансовму порталі України буде менше та менше...
Часи ж змінилися...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Зараз в Кракові, ситуація ахтунг - квартиру орендувати архіважко! По ідеї народ повинен ломанутися в здачу по оренді.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:55

Ну ось це ж напишеш тут, що на ринку оренди нерухомості аншлаг і фактично нуль пропозицій - не вірять.
Для поівняння:
- в 2017-2021 роках можна було орендувати квартири 2+1 неподалік від моря за ціною 250-400 доларів. Один з наших форумчан орендував травні 2021 року чудову квартиру (власник - громадянин Франції) за 3 500 лір. В цьому році француз хоч і підвищив плату до 5 500 лір на імсяць, але в доларах то смішна ціна: 300 доларів на місяць. Пишаюся (!): це я йому дав перекладача та порадника з числа місцевих турків. Вони тоді передивилися вдвох на вибір 10 квартир, а обрали саме цю. Мудро...
- зараз або немає нічого в оренду, або з"являються періодично пропозиції (хтось виїхав) по 800-1000 доларів.

Безумовно і перевірено подіями минулих 8-ми місяців: мати "запасний аеродром" для дітей, коханих, та для батьків, коханих, наважливіша річ, яку важко оцінити грошима.
На жаль, форумчанам не всім це вдалося: слухали дезінформаторів цього форуму.

Але і здача в оренду - досить вигідна штука.
Беремо калькулятор:
- припустимо, середня ціна оренди середньої квартири в Анталії складає 18 000 лір (близько 1000 доларів). Максимальна, яку я чув реально від наших "чорних рієлторів" - 40 000 лір.
- ціна квартири 2+1, яку ми возьмемо за "базу" - нехай буде 90 000 доларів (вдала інвестиція попередніх років). Реально може бути і менше, в залежності від того, коли купував квартиру. Наприклад, в вересні 2017 купувати нову квартиру в новому будинку - все "під ключ", з повним ремонтом, частково з меблями (кухня та прихожа) та частково з побутовою технікою (крім ТВ та холодильника) 1+1 можна було за 50 000 доларів, в тому ж будинку були квартири 2+1 з ціною на 20 000 доларів дорожче.
- прибутковість на сьогодні складає приблизно (без врахування витрат на додаткове комплектування року інвестицій):
90 000$ - 100%
12х1000$ - х%
х%=12х1000х100/90000=13,33% річних по валюті.

Для прикладу квартира 1+1:
50 000$ - 100%
12х500$ - х%
х%=12х500х100/50000=12,00% річних по валюті.

Витрати тут бувають тільки на косметичний ремонт - як правило, всі стіни фарбовані - їх перефарбування є незначними витратами. Як правило, ремонт холодильника або ТВ за рахунок орендаря.

Такі підрахунки люблять наші люди.
А що для громадянина Туреччини?
18 000 лір на місяць - дуже приємна цифра.
Наприклад, зарплатня офіцера поліції - 15 000 лір, вчителя школи - 12 000 лір, нотаріуса - 19 000 лір.
Спеціально спитав у приятеля - працює у відділі інтернету TurkTelecom - зарплатня 20 000 лір.
Це - "чистими" на руки.

Тут недосідчені пани все про інфляцю якусь пишуть в 80% або 100% - вони просто не змогли заробити гроші на калькулятор.
Раніше цей самий приятель отримував десь 5 500 лір зарплатні. І долар був в діапазоні 4,00...5,00...7,00 ліри.
Зараз 20 000 лір при доларі зранку 18,54.
Просто лагідно і майже непомітно змінився масштаб цін і зарплатні.
Просто треба купити калькулятор і порахувати, наприклад:
- ціна на бензин марки А95 - 19,4 ліри за літр.
Ціна 1 літра бензина 19,4/18,5=1,05 долара за літр.
Приватбанк списував гривню вчора по 2,044 гривні за 1 ліру, тобто ціна 1 літра бензина: 39,65 гривні за 1 літр...
Ситний обід в фірмовому ресторані
https://www.tavukdunyasi.com
обійдеться в 89 лір або в 4,80$
В звичайному кафе в 70 лір або 3,80 $.
Обід або перекус в кафе на території Akdeniz university (74 000 студентів, я там щодня катаюся на ровері по величезному парку кампуса) обійдеться в 25-40 лір або не більше 2,2$.
Просто треба купити калькулятор...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:Зараз в Кракові, ситуація ахтунг - квартиру орендувати архіважко! По ідеї народ повинен ломанутися в здачу по оренді.
В Щецині те саме, в липні колега шукала - насилу знайшла. Думаю, і зараз та сама ситуація
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:16

  Faceless написав:
BIGor написав:Зараз в Кракові, ситуація ахтунг - квартиру орендувати архіважко! По ідеї народ повинен ломанутися в здачу по оренді.
В Щецині те саме, в липні колега шукала - насилу знайшла. Думаю, і зараз та сама ситуація

Питають майже біографію, треба ще давати данні по доходах або роботі чи контракт. Можливо багато українців кидають, я не знаю, але з осторогою на наших дивляться. Оренда на рік мінімум.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:49

А наші рієлтори - найкращі!

В ці дні "чорними рієлторами" (працюють "під дахом" офційної контори) є жінки з числа наших українок - ними можна тілки пишатися: реально не дурять людей, намагаються знайти щось "по кишені", та ще й з "чистими документами" на оренду.
Свіжина останньої години.
- квартира 2+1.
- раойн віддалений - раніше зовсім не корситуваувся попитом - чисто "спальний турецький" - але в наші буремні часи це майже люкс.
Червона позначка праворуч вверху:
Зображення
- суперова для нашого часу ціна: 7 500 лір або 410 доларів.
- "чисті документи" з правом оформлення ВНП.
От же ж дівчата молодці!

Що зароблять:
- комісійні в сумі 7 500 лір.
- зазвичай ділять на три частини: 1 - власнику "даху" - і по 1/3 кожній з наших жіночок - тобто по 2 500 лір. Ну, небагато, але і зовсім непогано для наших людей - мати 2 500 за день.
Чисто по єврейські якщо порахувати, то 20х2500=50 000 лір за місяць або 2,5 зарплатні чоловіка-фахівця з інтернету в офісі Turktelekom.
Ех, і чого я такий ледачий, що не є рієлтором...
Правда, я заробляю на іншому і зранку вже непогано "капнуло" на картки двох банків...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 вер, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ну, небагатоі але і зовсім непогано для наших людей - мати 2 500 за день.

Ну, за день то можна казати, якщо щодня чи майже щодня вдається зробити хоч одну угоду. А чи вдається?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:53

  Faceless написав:
  akurt написав:Ну, небагатоі але і зовсім непогано для наших людей - мати 2 500 за день.

Ну, за день то можна казати, якщо щодня чи майже щодня вдається зробити хоч одну угоду. А чи вдається?

Вдається. Майже щодня.
Вчора, здається, сказали: "зірвалося": непогана квартира але виявилося вже в останню мить, що реального власника в Анталії немає і нотаріус не оформив Договір оренди.
Реально дуже переживали і майже плакали. Не жартую.
Додатково заробляють на різних додаткових послугах:
- підключити інтернет у відсутність власника і без картки ВНП - 300...800 лір.
- показати, де можна купити в Комісійному магазині якісь меблі або холодильник, допомгти вибрати, якщо треба - і власник "комісійного магазину" дає відкат в 500 лір.
- дати наводку на фахівця з оформлення ВНП - за кожну людину премія в 100 лір.
Ну так щось набігає з клієнта на додаткових послугах...
Але ось в документах та якості квартир ніколи НЕ дурять як он ті киргизи чи казахи.

У вільний час працють як гід-перекладач в лікарні - куди наші звертаються - там точно не знаю, здається 300 лір за годину чи за візит.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:12

  BIGor написав:Питають майже біографію, треба ще давати данні по доходах або роботі чи контракт. Можливо багато українців кидають, я не знаю, але з осторогою на наших дивляться. Оренда на рік мінімум.

В Туреччині біографію не питають, про прибутки теж не питають.
Регулюють по-іншому:
- депозит не менше плати за 1 місяць і попереджають, що при достроковому розірванні депозит не повертається.
- буває вимога власника передоплати за 6 місяців або навіть за 1 рік наперед.
- обов"язково наші з "чорних рієлторів" оформлюють і у нотаріуса завіряють Заяву орендаря про безумовне звільнення квартири в разі порушення умов договору оренди.

Оренда переважно на рік.
Дуже рідко люди здають в оренду квартиру на менший термін.
akurt
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