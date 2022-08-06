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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 610611612613
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:26

Ну, мы все видим по ТВ и на YouTube, что бегут.
Вчера на пляже слышал беседу таких между собой: оплывшие жирком «ботаники». Цвета «сметана». Понятно было из беседы, что только-только убежали. Лет примерно 30… 35.
В каком то смысле хорошо, что убежали: меньше будут лезть в Украину.
Среди как бы адекватных (если вообще на территории россии есть адекватные) мужчина 1987 года рождения, сбежал быстро сам, жена и ребёнок ещё в РФ, завершают дела, может что-то распродают. Через месяц собираются быть в Турции все вместе.

Украинская диаспора вчера открыла в одном из населенных хорошо иностранцами микрорайонов Анталии «Украинский клуб»: там и флаги, и лозунги, и музыка. Большое помещение.
Так и сказали организаторы: «Пусть знают, что такое украинцы!»
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:25

Біля плавального басейна прямо зараз: 14:15 зустрів наших «чорних рієлторів».
Розказали про динаміку цін на оренду самої дешевої квартири 1+1 за тиждень:
- 7500;
- на наступний день 9 000;
- вчора 11 000;
- сьогодні вже 13 000 лір (більше 700$).
Це сказали «за таку маленьку квартиру, наче вона для студента тільки».

Ажіотаж…
Ось куди треба було гроші інвестувати.,,
akurt
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