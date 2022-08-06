Додано: Вів 04 жов, 2022 19:25

Хто тисне на ринок нерухомості Туреччини?



Не тільки наші люди.

Я не стикаюся ніяк з росіянами і не спілкуюся, але на пляжі останнім часом хочеш-не хочеш - а поруч опиняються росіянці.

Їх можна легко розрізнити: біляві та такі, що продукують жир/смалець.[/u]

Враження, що на росії їдять тільки силос, брюкву та запивають самогоном.

Коли ось серед них - хлопець, який не заплив смальцем, а "нормальний" - з числа втікачів від призову на війну в Україні.

Це такого ви бачите зараз по ТВ на кордоні росії з Грузією або з Казахстаном..

Тим більше стало цікаво...

1. Орендував квартиру 1+1 в Анталії.

2. Заплатив хабаря за відкриття рахунку в одному з турецьких банків (близько 200 доларів).

3. Здається, 25-27 років. Реальний втікач від призову - тому і стало цікаво поговорити.



Не лайтеся: хоч одного не буде на фронті проти України.



Цікава ситуація: втік то він втік, але що далі?

- працював юрисконсультом в одному з дуже північних на росії міст.

- я знайшов його аккаунт в Фейсубці: веселе прямо скажімо життя: танці, клуби, дівчата.

- є фото з досить дорогим авто.

- в Туреччині намагається отримати ВНП. Подав заяву. Не факт, що дадуть - як україцям - на 1 або 2 роки - росіянам дають як не на 4, так на 6 місяців, рідко на 1 рік.

- працювати - навіть в разі отримання ВНП - не має права - потрібна "робоча віза", але з тією освітою, що у нього - роботи точно не знайде.

- що мене сильно вразило: ДУЖЕ ХОЧЕ ПОПАСТИ до "піндосів" в США (!!!) - я ледве не впав у воду моря від такого бажання... Як відомо, отримати візу в США росінцям більш ніж не реально, а вже і Шенгенську не дають... Так, "рідненький", а чим ти раніше думав....



Тут я подумав, що лисий карла дуже хитро все зробив: ну втік цей легінь, ну не отримав ти повістку, а далі - що, тупік реальний. Ніде ти, "рідненький" не подінешся, скоро гроші батьків закінчаться (на рахунок в банку Туреччини вони не можуть перераховувати гроші, а картки МИР банки Туреччини не приймають) і повернешся ти в свою Воркуту, Магадан або в Архагельськ...

Ну а поки що поділись з анталійським рієлторами грошами, з анталійськими орендодавцями грошами, та з Урядом Туреччини - теж грошами.

І ніде ти не дінешся: ні в Європу, ні в США, ні в Канаду - не попадеш ніколи...

А далі все відомо: Воркута, Магадан або - в Архагельськ... на нари...



Ну хоч якась компенсація за страждання українців...