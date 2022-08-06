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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 12:26
Ну, мы все видим по ТВ и на YouTube, что бегут.
Вчера на пляже слышал беседу таких между собой: оплывшие жирком «ботаники». Цвета «сметана». Понятно было из беседы, что только-только убежали. Лет примерно 30… 35.
В каком то смысле хорошо, что убежали: меньше будут лезть в Украину.
Среди как бы адекватных (если вообще на территории россии есть адекватные) мужчина 1987 года рождения, сбежал быстро сам, жена и ребёнок ещё в РФ, завершают дела, может что-то распродают. Через месяц собираются быть в Турции все вместе.
Украинская диаспора вчера открыла в одном из населенных хорошо иностранцами микрорайонов Анталии «Украинский клуб»: там и флаги, и лозунги, и музыка. Большое помещение.
Так и сказали организаторы: «Пусть знают, что такое украинцы!»
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:25
Знову зустрів наших «чорних рієлторів».
Розказали про динаміку цін на оренду самої дешевої квартири 1+1 за тиждень:
- 7500;
- на наступний день 9 000;
- вчора 11 000;
- сьогодні вже 13 000 лір (більше 700$).
Це сказали «за таку маленьку квартиру, наче вона для студента тільки».
Ажіотаж…
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:25
Хто тисне на ринок нерухомості Туреччини?
Не тільки наші люди.
Я не стикаюся ніяк з росіянами і не спілкуюся, але на пляжі останнім часом хочеш-не хочеш - а поруч опиняються росіянці.
Їх можна легко розрізнити: біляві та такі, що продукують жир/смалець.[/u]
Враження, що на росії їдять тільки силос, брюкву та запивають самогоном.
Коли ось серед них - хлопець, який не заплив смальцем, а "нормальний" - з числа втікачів від призову на війну в Україні.
Це такого ви бачите зараз по ТВ на кордоні росії з Грузією або з Казахстаном..
Тим більше стало цікаво...
1. Орендував квартиру 1+1 в Анталії.
2. Заплатив хабаря за відкриття рахунку в одному з турецьких банків (близько 200 доларів).
3. Здається, 25-27 років. Реальний втікач від призову - тому і стало цікаво поговорити.
Не лайтеся: хоч одного не буде на фронті проти України.
Цікава ситуація: втік то він втік, але що далі?
- працював юрисконсультом в одному з дуже північних на росії міст.
- я знайшов його аккаунт в Фейсубці: веселе прямо скажімо життя: танці, клуби, дівчата.
- є фото з досить дорогим авто.
- в Туреччині намагається отримати ВНП. Подав заяву. Не факт, що дадуть - як україцям - на 1 або 2 роки - росіянам дають як не на 4, так на 6 місяців, рідко на 1 рік.
- працювати - навіть в разі отримання ВНП - не має права - потрібна "робоча віза", але з тією освітою, що у нього - роботи точно не знайде.
- що мене сильно вразило: ДУЖЕ ХОЧЕ ПОПАСТИ до "піндосів" в США (!!!) - я ледве не впав у воду моря від такого бажання... Як відомо, отримати візу в США росінцям більш ніж не реально, а вже і Шенгенську не дають... Так, "рідненький", а чим ти раніше думав....
Тут я подумав, що лисий карла дуже хитро все зробив: ну втік цей легінь, ну не отримав ти повістку, а далі - що, тупік реальний. Ніде ти, "рідненький" не подінешся, скоро гроші батьків закінчаться (на рахунок в банку Туреччини вони не можуть перераховувати гроші, а картки МИР банки Туреччини не приймають) і повернешся ти в свою Воркуту, Магадан або в Архагельськ...
Ну а поки що поділись з анталійським рієлторами грошами, з анталійськими орендодавцями грошами, та з Урядом Туреччини - теж грошами.
І ніде ти не дінешся: ні в Європу, ні в США, ні в Канаду - не попадеш ніколи...
А далі все відомо: Воркута, Магадан або - в Архагельськ... на нари...
Ну хоч якась компенсація за страждання українців...
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