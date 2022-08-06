Ну, мы все видим по ТВ и на YouTube, что бегут.
Вчера на пляже слышал беседу таких между собой: оплывшие жирком «ботаники». Цвета «сметана». Понятно было из беседы, что только-только убежали. Лет примерно 30… 35.
В каком то смысле хорошо, что убежали: меньше будут лезть в Украину.
Среди как бы адекватных (если вообще на территории россии есть адекватные) мужчина 1987 года рождения, сбежал быстро сам, жена и ребёнок ещё в РФ, завершают дела, может что-то распродают. Через месяц собираются быть в Турции все вместе.
Украинская диаспора вчера открыла в одном из населенных хорошо иностранцами микрорайонов Анталии «Украинский клуб»: там и флаги, и лозунги, и музыка. Большое помещение.
Так и сказали организаторы: «Пусть знают, что такое украинцы!»