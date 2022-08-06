Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, мы все видим по ТВ и на YouTube, что бегут. Вчера на пляже слышал беседу таких между собой: оплывшие жирком «ботаники». Цвета «сметана». Понятно было из беседы, что только-только убежали. Лет примерно 30… 35. В каком то смысле хорошо, что убежали: меньше будут лезть в Украину. Среди как бы адекватных (если вообще на территории россии есть адекватные) мужчина 1987 года рождения, сбежал быстро сам, жена и ребёнок ещё в РФ, завершают дела, может что-то распродают. Через месяц собираются быть в Турции все вместе.
Украинская диаспора вчера открыла в одном из населенных хорошо иностранцами микрорайонов Анталии «Украинский клуб»: там и флаги, и лозунги, и музыка. Большое помещение. Так и сказали организаторы: «Пусть знают, что такое украинцы!»
Знову зустрів наших «чорних рієлторів». Розказали про динаміку цін на оренду самої дешевої квартири 1+1 за тиждень: - 7500; - на наступний день 9 000; - вчора 11 000; - сьогодні вже 13 000 лір (більше 700$). Це сказали «за таку маленьку квартиру, наче вона для студента тільки». Ажіотаж…
Просто треба в житті 2 (дві) речі: а) НЕ слухати дурнів та дезінформаторів на цьому форумі. Хтось з учасників форуму рік чі два тому порахував, що на гілці про інвестиції в закордонну нерухомість наполегливо працюють (за гроші чи від скудності розуму) 8 (вісім, Карл!) дезінформаторів. Життя та час показали, що вони як перебували на дні соціально-економічного життя, так там і перебувають. занурюючись все глибше. Шкода, що на те саме дно соціально-економічного життя потягнули за собою і багато розумних людей.
б) думати головОМ, а не ногОМ. Цьому, до речі, вчить і "киівська гілка" - неймовірно цікаві диспути. Мене НІЯК не цікавить КРЖН, але думки багатьох людей неймовірно цікаво читати та насолоджуватися тим, що є - Є!!!!! - в Україні розумні люди.
Так ось, про ціни там, де я з квітня 2018 року (з квітня 2018, Карл!) наполегливо, з цифрами та фактами, з прогнозами та обґрунтованими порадами рекомендував інвестувати досить смішні гроші - майже копійки.
Якби не працювала проти вас, панове, вісімка відвертих мерзотників, то на сьогодні б: а) частина дітей та родин, можливо, залишилися б живі. Перехрестимося. б) Ви були б хоч і багаті, але здорові - і це краще, ніж бути хворим, але бідним.
Так ось: - літо 2019 року: я всім з форуму раджу інвестувати гроші в новий ЖК від дуже дуже потужного Забудовника - в комплекс Casa Grande Анталії. Забудовник відомий десятком реалізованих проєктів. Більшість з них я особисто мацав руками. Один раз почув від власника квартири в комплексі, який було здано раніше, від українця: "У них точно можна купувати ще на етапі фундаменту!" - Прайс-лист надсилав Забудовник будь-кому (!!!!) просто при заповненні форми на сайті. - ціна квартир 1+1 -площею в 60 кв. м - 60 000 євро, ціна квартир 2+1 площею в 100 кв. м - 96 000 євро. І це інвестиція БЕЗ посередників, БЕЗ рієлторів, БЕЗ адвокатів та БЕЗ нотаріусів (!!!). - умови інвестицій: перший внесок в 50%, безвідсоткове розтерімінування на 18 місяців з можливістю сплати будь-якими частинами. Фіксація в євро.
Таким чином, достатньо було думати головОМ, а не ногОМ, викопати з попід груші жалюгідні на сьогодні 30 000 євро або 48 000 таких самих жалюгідних на сьогодні євро, та насолоджуватися майбутнім щастям в році року 2022 (а фактично з літа 2021, коли ЖК було здано): діти живі, батьки вціліли, авто стоіть на безкоштовній парковці біля ЖК на 150 квартир, сам плаваєш у басейні ЖК при +31 в жовтні на двОрі, та задаєш питання, якого числа в грудні запустять плавальний басейн з підігрівом в середині ЖК. Після плавання в басейні відвести дитину на футбольне поле із штучним покриттям - саме сьогодні споглядав, як тренери працюють з дітьми. А самому пройти метрів 50...100 далі та нарвати собі 5-7 кіло стиглих вже в ці дні гранатів з дерев загальнодоступного зеленого масива відразу за ЖК та футбольним полем.
Дивимося варіант 1. Квартира 2+1 площа 95 кв.м (будівельна площа 100 кв. м). Беремо калькулятор: 4 000 000 Tl/18,10=220 995 € Ой... це ж треба: євро перетворилися...перетворилися євро.... 96 000 євро перетворилися в 220 995 €... Дивимося варіант 2. Квартира 2+1 площа 95 кв.м (будівельна площа 100 кв. м). Різниця в поверхах. Перший варіант - "гіріш" поверх - по-нашому "перший", на березі Середземного моря такі квартири завжди дешевші на 20%. Завжди. Ну не люблять інвестувати люди в "нульові" поверхи. Беремо калькулятор: 4 800 000 Tl/18,10=265 190 € Ой... це ж треба: євро перетворилися...перетворилися євро.... 96 000 євро перетворилися в 265 190 €...
Бачте, варто робити дві речі: а) [дієслово видалено] в писок збоченцям та дезінформаторам. А вони досі топчуться майже на всіх гілках форуму. "Майстри на всі руки". б) думати головОМ, а не ногОМ.
P.S. Рекомендую одному з учасників форуму - на жаль, навічно заблокованому, та який перебуває зараз в Україні - власнику квартири там - зв"язатися зі мною. На скільки я пам"ятаю, я давав свій номер телефона [+90 5xx xxx xxx] - через Телеграм-канал. Там є мій акаунт саме за тим номером телефона. Ви можете здати зараз в оренду свою квартиру 1+1 приблизно за 1000 євро на місяць. Залюбки допомогли б наші українські рієлтори тут.