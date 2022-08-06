Додано: Нед 09 жов, 2022 00:26

BIGor написав: Ну що, чекаємо обвалу цін? https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... 022/12158/ Ну що, чекаємо обвалу цін?

Шкода, що на те саме дно соціально-економічного життя потягнули за собою і багато розумних людей.

досить смішні гроші

- Прайс-лист надсилав Забудовник будь-кому (!!!!) просто при заповненні форми на сайті.

Дивимося варіант 1. Квартира 2+1 площа 95 кв.м (будівельна площа 100 кв. м).



Дивимося варіант 2. Квартира 2+1 площа 95 кв.м (будівельна площа 100 кв. м).

Хто зна, може і обвалу цін в Польщі.Просто треба в житті 2 (дві) речі:а) НЕ слухати дурнів та дезінформаторів на цьому форумі. Хтось з учасників форуму рік чі два тому порахував, що на гілці про інвестиції в закордонну нерухомість наполегливо працюють (за гроші чи від скудності розуму) 8 (вісім, Карл!) дезінформаторів. Життя та час показали, що вони як перебували на дні соціально-економічного життя, так там і перебувають. занурюючись все глибше.б) думати головОМ, а не ногОМ. Цьому, до речі, вчить і "киівська гілка" - неймовірно цікаві диспути.Мене НІЯК не цікавить КРЖН, але думки багатьох людей неймовірно цікаво читати та насолоджуватися тим, що є - Є!!!!! - в Україні розумні люди.Так ось, про ціни там, де я з квітня 2018 року () наполегливо, з цифрами та фактами, з прогнозами та обґрунтованими порадами рекомендував інвестувати- майже копійки.Якби не працювала проти вас, панове, вісімка відвертих мерзотників, то на сьогодні б:а) частина дітей та родин, можливо, залишилися б живі. Перехрестимося.б) Ви були б хоч і багаті, але здорові - і це краще, ніж бути хворим, але бідним.Так ось:- літо 2019 року: я всім з форуму раджу інвестувати гроші в новий ЖК від дуже дуже потужного Забудовника - в комплекс Casa Grande Анталії. Забудовник відомий десятком реалізованих проєктів. Більшість з них я особисто мацав руками. Один раз почув від власника квартири в комплексі, який було здано раніше, від українця: "У них точно можна купувати ще на етапі фундаменту!"- ціна квартир 1+1 -площею в 60 кв. м -євро, ціна квартир 2+1 площею в 100 кв. м - 96 000 євро. І це інвестиція БЕЗ посередників, БЕЗ рієлторів, БЕЗ адвокатів та БЕЗ нотаріусів (!!!).- умови інвестицій: перший внесок в 50%, безвідсоткове розтерімінування на 18 місяців з можливістю сплати будь-якими частинами. Фіксація в євро.Таким чином, достатньо було думати головОМ, а не ногОМ, викопати з попід груші30 000 євро або 48 000 таких самих жалюгідних на сьогодні євро, та насолоджуватися майбутнім щастям в році року 2022 (а фактично з літа 2021, коли ЖК було здано): діти живі, батьки вціліли, авто стоіть на безкоштовній парковці біля ЖК на 150 квартир, сам плаваєш у басейні ЖК при +31 в жовтні на двОрі, та задаєш питання, якого числа в грудні запустять плавальний басейн з підігрівом в середині ЖК.Після плавання в басейні відвести дитину на футбольне поле із штучним покриттям - саме сьогодні споглядав, як тренери працюють з дітьми. А самому пройти метрів 50...100 далі та нарвати собі 5-7 кіло стиглих вже в ці дні гранатів з дерев загальнодоступного зеленого масива відразу за ЖК та футбольним полем.Беремо калькулятор: 4 000 000 Tl/18,10=Ой... це ж треба: євро перетворилися...перетворилися євро.... 96 000 євро перетворилися в...Різниця в поверхах.Перший варіант - "гіріш" поверх - по-нашому "перший", на березі Середземного моря такі квартири завжди дешевші на 20%. Завжди.Ну не люблять інвестувати люди в "нульові" поверхи.Беремо калькулятор: 4 800 000 Tl/18,10=Ой... це ж треба: євро перетворилися...перетворилися євро.... 96 000 євро перетворилися в...Бачте, варто робити дві речі:а) [дієслово видалено] в писок збоченцям та дезінформаторам. А вони досі топчуться майже на всіх гілках форуму. "Майстри на всі руки".б) думати головОМ, а не ногОМ.Рекомендую одному з учасників форуму - на жаль, навічно заблокованому, та який перебуває зараз в Україні - власнику квартири там - зв"язатися зі мною. На скільки я пам"ятаю, я давав свій номер телефона [+90 5xx xxx xxx] - через Телеграм-канал. Там є мій акаунт саме за тим номером телефона. Ви можете здати зараз в оренду свою квартиру 1+1 приблизно за 1000 євро на місяць. Залюбки допомогли б наші українські рієлтори тут.