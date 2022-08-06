Додано: Нед 09 жов, 2022 07:52

Гадаю, Ви помиляєтеся.

1. Колега вдало інвестував в нерухомість за кордоном і зараз НЕ ВТІК з України в Австрію, а перебуває в Києві.

Я не знаю точно - ми не спілкувалися давно - можливо, хтось з його родини перебуває в тій квартирі.

Останній раз особисто спілкувався, надаючи пораду, в яких меблевих салонах купити меблі. На скільки я знаю, квартира повністю мебльована. А квартира була - як тут стандартно "під ключ", з повним ремонтом та частково з побутовою технікою.

Але якщо вона закрита, то варіантів 2:

а) вкладення в 60 000 € однозначно принесли зараз профіт ПЛЮС 100 000€. Нехай і не можна ще помацати руками "ПЛЮС 100 000€". І це НАДІЙНА інвестиція.

б) він однозначно може продати цю нерухомість хоч в наступний понеділок - достатньо оформити в Україні Доручення на продаж, поставити на нього Апостиль та переправити його в Анталію (автобуси з Києва ідуть прямо в Анталію ЩОДЕННО, з Запоріжжя та Дніпра - тричі на тиждень).

Тобто це АКТИВ, а не пасив. Звісно варіант б) мабуть не варто радити для реалізації.



2. Ви помиляєтеся в тому, що житло здається за 200 доларів. Я майже щоденно спілкуюся з нашими українськими рієлторами в Анталії: квартир в оренду практично немає. І немає за ціною майже в 1 000 євро або і більше 1000 євро.

3. Унікальні поодинокі випадки бувають - наприклад, вчора до обіду я займався допомогою в оформленні документів на ВНП одному легіню - програміст - то йому вдалося якось знайти (мені було трохи цікаво через кого, але коректно не спитав) квартиру 0+1 (маленьку в новому ЖК SurYapi - я про нього згадував інколи) - за 5000 лір або 270 доларів. Але це унікальний окремий випадок.

До речі, я йому так і сказав: "Рекомендував людям купити тут квартиру - в 2019 та в 2020 роках можна було взяти тут квартиру за 33 000 доларів (ціна з місцем в підземному паркінгу). Зараз в рекламі зазначено, що старт цін від 110 000 доларів.".



Є певна напруженість на ринку нерухомості в тому плані, що восени 2022 завершується дія Договорів оренди від осені 2021 року - орендодавці підвищують оплату за оренду.

Причому підвищення іде за схемою:

"Було 3 500 лір в місяць - стає 18 000 лір на місяць"

Звісно, орендар інколи попадає у важку ситуацію:

було 3500/7,5=466$, тепер буде 18 000/18,5=970$.

(наведено реальні цифри , які я почув від нашої українки та з якою намагалися придумати/розробити варіанти вирішення проблеми. На жаль, мої поради не дуже слухала. Не знаю, що буде робити далі: я втомився роз’яснювати ій варіанти поспіль дві доби та припинив спілкування).



Які з цієї ситуації виходи?

Варіант 1: Орендарю погодитися на нову ціну: вона економічно та ринково обґрунтована. Думаю, і Карла Маркса, і Фріда Енгельс з цим би погодилися.

Варіант 2: (РЕКОМЕНДАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТУРЕЧЧИНИ) Провести перемовини - досягнути компромісу та оформити Додаткову угоду до Договору оренди.

Варіант 3: Орендарю піти в "глуху відмову": "Не буду платити нову орендну плату, вона мені НЕ подобається".



Варіант 3 пропоную обговорити нашим рієлторам з форуму: цікаво, що б ви порадили орендарю та орендодавцю.



Варіант 3 має декілька "підводних каменів" як для Орендаря, так і для Орендодавця:



Козирі в руках Орендаря:

А) "А що я гірше за Леопольда II — Короля бельгійців из Саксен-Кобургськой династії, другого, але старшого з тих, хто вижив, сина Леопольда I та Луізи Марії Орлеанської - а він жив на березі Середземного моря?

Б) Роз’яснення за травень 2022 року Міністерства юстиції Туреччини про рекомендацію орендодавцям НЕ підвищувати орендну плату до липня 2023 року більше ніж на 25% відносно рівня оплати в 2021 році.

Зверніть увагу: "Роз’яснення"... З цим роз’ясненням можна звертатися до маленького місцевого начальника, який є в кожному мікрорайоні - він називається "Muhtar" - щось подібне було в Україні під назвою "квартальний". Ну типу хоч до когось же повинна звертатися людина за поясненням/умовлянням/арбітражем.

В) Тверде переконання в тому, що "И да, мир несправедлив..."

Г) "НЕ буду виселятися - і нехай каміння з неба падають, не виселюся та й все!".



Козирі в руках Орендодавця:

А) "Моя нерухомість і ціну встановлюю я, орієнтуючись на ринок нерухомості та попит/пропозицію!"



[Було б цікаво почути думку наших лендлордів, чи має право Орендодавець на таку думку].



Б) В 90% випадків орендар НЕ ВИКОНУВАВ Умови Договору - повторяю: НЕ ВИКОНУВАВ УМОВУ ДОГОВОРУ - щодо оплати за оренду шляхом перерахування на рахунок Орендодавця в банку.

Просто віддавав гроші "з рук в руки". А закон передбачає тільки оплату на рахунок в банку.

В цьому випадку Орендар не зможе довести, що він взагалі щось платив і Суд прийме рішення про безумовне виселення у зв’язку з невиконанням умов Договору.



В) зараз мої респонденти з числа українських "Чорних рієлторів" доповідають, що у 100% випадків укладається особливий Документ- "Згода Орендаря на безумовне виселення за першою вимогою Орендодавця".