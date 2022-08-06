Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, мы все видим по ТВ и на YouTube, что бегут. Вчера на пляже слышал беседу таких между собой: оплывшие жирком «ботаники». Цвета «сметана». Понятно было из беседы, что только-только убежали. Лет примерно 30… 35. В каком то смысле хорошо, что убежали: меньше будут лезть в Украину. Среди как бы адекватных (если вообще на территории россии есть адекватные) мужчина 1987 года рождения, сбежал быстро сам, жена и ребёнок ещё в РФ, завершают дела, может что-то распродают. Через месяц собираются быть в Турции все вместе.
Украинская диаспора вчера открыла в одном из населенных хорошо иностранцами микрорайонов Анталии «Украинский клуб»: там и флаги, и лозунги, и музыка. Большое помещение. Так и сказали организаторы: «Пусть знают, что такое украинцы!»
Знову зустрів наших «чорних рієлторів». Розказали про динаміку цін на оренду самої дешевої квартири 1+1 за тиждень: - 7500; - на наступний день 9 000; - вчора 11 000; - сьогодні вже 13 000 лір (більше 700$). Це сказали «за таку маленьку квартиру, наче вона для студента тільки». Ажіотаж…
Просто треба в житті 2 (дві) речі: а) НЕ слухати дурнів та дезінформаторів на цьому форумі. Хтось з учасників форуму рік чі два тому порахував, що на гілці про інвестиції в закордонну нерухомість наполегливо працюють (за гроші чи від скудності розуму) 8 (вісім, Карл!) дезінформаторів. Життя та час показали, що вони як перебували на дні соціально-економічного життя, так там і перебувають. занурюючись все глибше. Шкода, що на те саме дно соціально-економічного життя потягнули за собою і багато розумних людей.
б) думати головОМ, а не ногОМ. Цьому, до речі, вчить і "киівська гілка" - неймовірно цікаві диспути.
Так ось, про ціни там, де я з квітня 2018 року (з квітня 2018, Карл!) наполегливо, з цифрами та фактами, з прогнозами та обґрунтованими порадами рекомендував інвестувати досить смішні гроші - майже копійки: - літо 2019 року: я всім з форуму раджу інвестувати гроші в новий ЖК від дуже дуже потужного Забудовника - в комплекс Casa Grande Анталії. Забудовник відомий десятком реалізованих проєктів. Більшість з них я особисто мацав руками. Один раз почув від власника квартири в комплексі, який було здано раніше, від українця: "У них точно можна купувати ще на етапі фундаменту!" - Прайс-лист надсилав Забудовник будь-кому (!!!!) просто при заповненні форми на сайті. - ціна квартир 1+1 -площею в 60 кв. м - 60 000 євро, ціна квартир 2+1 площею в 100 кв. м - 96 000 євро. І це інвестиція БЕЗ посередників, БЕЗ рієлторів, БЕЗ адвокатів та БЕЗ нотаріусів (!!!). - умови інвестицій: перший внесок в 50%, безвідсоткове розтерімінування на 18 місяців з можливістю сплати будь-якими частинами. Фіксація в євро.
Таким чином, достатньо було викопати з попід груші жалюгідні на сьогодні 30 000 євро або 48 000 таких самих жалюгідних на сьогодні євро, та насолоджуватися майбутнім щастям в році року 2022 (а фактично з літа 2021, коли ЖК було здано): діти живі, батьки вціліли, авто стоіть на безкоштовній парковці біля ЖК на 150 квартир, сам плаваєш у басейні ЖК при +31 в жовтні на двОрі, та задаєш питання, якого числа в грудні запустять плавальний басейн з підігрівом в середині ЖК. Після плавання в басейні відвести дитину на футбольне поле із штучним покриттям - саме сьогодні споглядав, як тренери працюють з дітьми. А самому пройти метрів 50...100 далі та нарвати собі 5-7 кіло стиглих вже в ці дні гранатів з дерев загальнодоступного зеленого масива відразу за ЖК та футбольним полем.
Дивимося варіант 1. Квартира 2+1 площа 95 кв.м (будівельна площа 100 кв. м). Беремо калькулятор: 4 000 000 Tl/18,10=220 995 € Ой... це ж треба: євро перетворилися...перетворилися євро.... 96 000 євро перетворилися в 220 995 €... Дивимося варіант 2. Квартира 2+1 площа 95 кв.м (будівельна площа 100 кв. м). Різниця в поверхах. Перший варіант - "гіріш" поверх - по-нашому "перший", на березі Середземного моря такі квартири завжди дешевші на 20%. Завжди. Ну не люблять інвестувати люди в "нульові" поверхи. Беремо калькулятор: 4 800 000 Tl/18,10=265 190 € Ой... це ж треба: євро перетворилися...перетворилися євро.... 96 000 євро перетворилися в 265 190 €...
P.S. Рекомендую одному з учасників форуму - на жаль, навічно заблокованому, та який перебуває зараз в Україні - власнику квартири там - зв"язатися зі мною. На скільки я пам"ятаю, я давав свій номер телефона [+90 5xx xxx xxx] - через Телеграм-канал. Там є мій акаунт саме за тим номером телефона. Ви можете здати зараз в оренду свою квартиру 1+1 приблизно за 1000 євро на місяць. Залюбки допомогли б наші українські рієлтори тут підібрати нормальних орендарів. За рік можна "відбити" 1/5 (!!!) частину інвестиції.
akurt написав:Таким чином, достатньо було викопати з попід груші жалюгідні на сьогодні 30 000 євро або 48 000 таких самих жалюгідних на сьогодні євро, та насолоджуватися майбутнім щастям в році року 2022 (а фактично з літа 2021, коли ЖК було здано): діти живі, батьки вціліли, авто стоіть на безкоштовній парковці біля ЖК.
Вот это вот Ваше выше очень противоречит вот этому от Вас же ниже, так как коллега сделал выше написанные упражнения с лопатой и грушой, но сказать о "безопасности", к сожалению, не может.
akurt написав:P.S. Рекомендую одному з учасників форуму - на жаль, навічно заблокованому, та який перебуває зараз в Україні - власнику квартири там - зв"язатися зі мною. На скільки я пам"ятаю, я давав свій номер телефона [+90 5xx xxx xxx] - через Телеграм-канал. Там є мій акаунт саме за тим номером телефона. Ви можете здати зараз в оренду свою квартиру 1+1 приблизно за 1000 євро на місяць. Залюбки допомогли б наші українські рієлтори тут підібрати нормальних орендарів. За рік можна "відбити" 1/5 (!!!) частину інвестиції.
Как и о доходности. Вот Акурт поет о высокой доходности сдачи в аренду, но по факту коллега вечно заблокированный, пока имеет отрицательную доходность аренды, потому что сдать не может, а коммуслуги оплачивает и амортизация идет. Один мой друг сдал в 2021 за копейки, и в 2022 просто арендаторы согласились на прошлогодний договор + "инфляционное" повышение, что с учетом девальвации, еще меньше в твердой валюте, чем год назад. Меньше 200 дол в итоге имеет в месяц, плюс тоже не может, к сожалению, наслаждаться "безопасностью".
Гадаю, Ви помиляєтеся. 1. Колега вдало інвестував в нерухомість за кордоном і зараз НЕ ВТІК з України в Австрію, а перебуває в Києві. Я не знаю точно - ми не спілкувалися давно - можливо, хтось з його родини перебуває в тій квартирі. Останній раз особисто спілкувався, надаючи пораду, в яких меблевих салонах купити меблі. На скільки я знаю, квартира повністю мебльована. А квартира була - як тут стандартно "під ключ", з повним ремонтом та частково з побутовою технікою. Але якщо вона закрита, то варіантів 2: а) вкладення в 60 000 € однозначно принесли зараз профіт ПЛЮС 100 000€. Нехай і не можна ще помацати руками "ПЛЮС 100 000€". І це НАДІЙНА інвестиція. б) він однозначно може продати цю нерухомість хоч в наступний понеділок - достатньо оформити в Україні Доручення на продаж, поставити на нього Апостиль та переправити його в Анталію (автобуси з Києва ідуть прямо в Анталію ЩОДЕННО, з Запоріжжя та Дніпра - тричі на тиждень). Тобто це АКТИВ, а не пасив. Звісно варіант б) мабуть не варто радити для реалізації.
2. Ви помиляєтеся в тому, що житло здається за 200 доларів. Я майже щоденно спілкуюся з нашими українськими рієлторами в Анталії: квартир в оренду практично немає. І немає за ціною майже в 1 000 євро або і більше 1000 євро. 3. Унікальні поодинокі випадки бувають - наприклад, вчора до обіду я займався допомогою в оформленні документів на ВНП одному легіню - програміст - то йому вдалося якось знайти (мені було трохи цікаво через кого, але коректно не спитав) квартиру 0+1 (маленьку в новому ЖК SurYapi - я про нього згадував інколи) - за 5000 лір або 270 доларів. Але це унікальний окремий випадок. До речі, я йому так і сказав: "Рекомендував людям купити тут квартиру - в 2019 та в 2020 роках можна було взяти тут квартиру за 33 000 доларів (ціна з місцем в підземному паркінгу). Зараз в рекламі зазначено, що старт цін від 110 000 доларів.".
Є певна напруженість на ринку нерухомості в тому плані, що восени 2022 завершується дія Договорів оренди від осені 2021 року - орендодавці підвищують оплату за оренду. Причому підвищення іде за схемою: "Було 3 500 лір в місяць - стає 18 000 лір на місяць" Звісно, орендар інколи попадає у важку ситуацію: було 3500/7,5=466$, тепер буде 18 000/18,5=970$. (наведено реальні цифри, які я почув від нашої українки та з якою намагалися придумати/розробити варіанти вирішення проблеми. На жаль, мої поради не дуже слухала. Не знаю, що буде робити далі: я втомився роз’яснювати ій варіанти поспіль дві доби та припинив спілкування).
Які з цієї ситуації виходи? Варіант 1: Орендарю погодитися на нову ціну: вона економічно та ринково обґрунтована. Думаю, і Карла Маркса, і Фріда Енгельс з цим би погодилися. Варіант 2: (РЕКОМЕНДАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТУРЕЧЧИНИ) Провести перемовини - досягнути компромісу та оформити Додаткову угоду до Договору оренди. Варіант 3: Орендарю піти в "глуху відмову": "Не буду платити нову орендну плату, вона мені НЕ подобається".
Варіант 3 пропоную обговорити нашим рієлторам з форуму: цікаво, що б ви порадили орендарю та орендодавцю.
Варіант 3 має декілька "підводних каменів" як для Орендаря, так і для Орендодавця:
Козирі в руках Орендаря: А) "А що я гірше за Леопольда II — Короля бельгійців из Саксен-Кобургськой династії, другого, але старшого з тих, хто вижив, сина Леопольда I та Луізи Марії Орлеанської - а він жив на березі Середземного моря? Б) Роз’яснення за травень 2022 року Міністерства юстиції Туреччини про рекомендацію орендодавцям НЕ підвищувати орендну плату до липня 2023 року більше ніж на 25% відносно рівня оплати в 2021 році. Зверніть увагу: "Роз’яснення"... З цим роз’ясненням можна звертатися до маленького місцевого начальника, який є в кожному мікрорайоні - він називається "Muhtar" - щось подібне було в Україні під назвою "квартальний". Ну типу хоч до когось же повинна звертатися людина за поясненням/умовлянням/арбітражем. В) Тверде переконання в тому, що "И да, мир несправедлив..." Г) "НЕ буду виселятися - і нехай каміння з неба падають, не виселюся та й все!".
Козирі в руках Орендодавця: А) "Моя нерухомість і ціну встановлюю я, орієнтуючись на ринок нерухомості та попит/пропозицію!"
[Було б цікаво почути думку наших лендлордів, чи має право Орендодавець на таку думку].
Б) В 90% випадків орендар НЕ ВИКОНУВАВ Умови Договору - повторяю: НЕ ВИКОНУВАВ УМОВУ ДОГОВОРУ - щодо оплати за оренду шляхом перерахування на рахунок Орендодавця в банку. Просто віддавав гроші "з рук в руки". А закон передбачає тільки оплату на рахунок в банку. В цьому випадку Орендар не зможе довести, що він взагалі щось платив і Суд прийме рішення про безумовне виселення у зв’язку з невиконанням умов Договору.
В) зараз мої респонденти з числа українських "Чорних рієлторів" доповідають, що у 100% випадків укладається особливий Документ- "Згода Орендаря на безумовне виселення за першою вимогою Орендодавця".
Пропоную учасникам форуму для обговорення дуже цікаву на мій погляд тезу:
San написав:пока имеет отрицательную доходность аренды, потому что сдать не может, а коммуслуги оплачивает и амортизация идет.
1. Чи можна вважати, що маєш "від"ємну прибутковість" від оренди, якщо інвестовано 60 000€, а маєш на сьогодні орієнтовно 150 000...200 000€?
2. Чи можна вважати, що маєш "від"ємну прибутковість" від оренди, якщо нічого не здаєш в оренду?
3. Чи варто жалкувати за необхідними обов"язковими витратами коштів на утримування такої інвестиції, якщо НЕМАЄ ніяких платежів за воду, електричну енергію та газ, немає ніякої оплати "за доставку", "за ароматизацію газу", "за утримування електричних мереж", "за вивезення сміття", але є обов"язкова умова оплачувати внески в ОСББ ЖК - на сьогодні в тому ЖК в сумі 700 лір (зазвичай внески складають від 150 до 750 лір в залежності від рішення зборів ОСББ та послуг, які надаються ОСББ) або близько 39€ на місяць?
akurt написав:Пропоную учасникам форуму для обговорення дуже цікаву на мій погляд тезу:
San написав:пока имеет отрицательную доходность аренды, потому что сдать не может, а коммуслуги оплачивает и амортизация идет.
1. Чи можна вважати, що маєш "від"ємну прибутковість" від оренди, якщо інвестовано 60 000€, а маєш на сьогодні орієнтовно 150 000...200 000€?
2. Чи можна вважати, що маєш "від"ємну прибутковість" від оренди, якщо нічого не здаєш в оренду?
3. Чи варто жалкувати за необхідними обов"язковими витратами коштів на утримування такої інвестиції, якщо НЕМАЄ ніяких платежів за воду, електричну енергію та газ, немає ніякої оплати "за доставку", "за ароматизацію газу", "за утримування електричних мереж", "за вивезення сміття", але є обов"язкова умова оплачувати внески в ОСББ ЖК - на сьогодні в тому ЖК в сумі 700 лір (зазвичай внески складають від 150 до 750 лір в залежності від рішення зборів ОСББ та послуг, які надаються ОСББ) або близько 39€ на місяць?
BIGor написав:Прибутковість рахується на дуже довготривалому терміні. Щоб все точно вирахувати - ось Вам стаття (знайомі оцінювачі підсказали) - в екселі все добре рахується. https://library.if.ua/book/155/10202.html
Ну ось! Клас! Мены спододалося! "довготривалому"... А тепер читаемо:
San написав:Вот Акурт поет о высокой доходности сдачи в аренду, но по факту коллега вечно заблокированный, пока имеет отрицательную доходность аренды,
Так все ж: "пока" чи "довгостроковому"? Максимум, коли колега міг би вселити орендарів - то лютий 2022. Час, коли салони завозили йому меблі.
P.S. Будете сміятися, але вам за оцю думку
BIGor написав:З такими цінами точно НЕ треба інвестувати. Ринок перегріт. Це звичайно моє субєктивне твердження.
BIGor написав:Прибутковість рахується на дуже довготривалому терміні. Щоб все точно вирахувати - ось Вам стаття (знайомі оцінювачі підсказали) - в екселі все добре рахується. https://library.if.ua/book/155/10202.html
Ну ось! Клас! Мены спододалося! "довготривалому"... А тепер читаемо:
San написав:Вот Акурт поет о высокой доходности сдачи в аренду, но по факту коллега вечно заблокированный, пока имеет отрицательную доходность аренды,
Так все ж: "пока" чи "довгостроковому"? Максимум, коли колега міг би вселити орендарів - то лютий 2022. Час, коли салони завозили йому меблі.
P.S. Будеет сміятися, але вам за оцю думку
BIGor написав:З такими цінами точно НЕ треба інвестувати. Ринок перегріт. Це звичайно моє субєктивне твердження.
поставила "плюс" людина, яка за останні 35 років не наважилася інвестувати навіть в 5 рулонів шпалер.
На рахунок ще одного моменту - наші інвестори рахують грошовий потік в доларах-евро - це основна помилка - тре рахувати в валюті надходження грошей (Турція - ліра, Польща - злоті, Україна - гривні), вийняток - якщо підписаний договір оренди з іноземцями з зафіксованою валютою на великий строк.
ПС - теж поки не інвестував, поки цікаве саме житло для себе (але на жаль ту гілку закрили).