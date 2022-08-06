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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48

akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06

  Andrey2512 написав:А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

Взагалі не цікаво....Багато мінусів.
BIGor
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