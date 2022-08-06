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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48
akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.
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BIGor
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Додано: Нед 09 жов, 2022 11:14
А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
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Andrey2512
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06
Andrey2512 написав:
А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
Взагалі не цікаво....Багато мінусів.
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BIGor
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