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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48

akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06

  Andrey2512 написав:А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

Взагалі не цікаво....Багато мінусів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:15

  BIGor написав:akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.

Менше читайте Фейсбук та Інстаграм.
Там понаписують.
Наприклад, сьогодні консультував одного легіня по ВНП і сказав, щоб той дуже ретельно ставився до Договору оренди і попередив, щоби не зв"язувався з рієлторами казахами, узбеками та киргизами.
Що ви думаєте: він передзвонив через 10 хвилин і дуже схвильовано сказав, що зустрівся за порадою з Фейсбука саме з киргизом (!!!), той посадвив його в авто і відразу прямо в авто почав курити при клієнтові якусь траву - він говорив - я забув назву.
Цей мій знайомий миттєво втік з авто.
От такі і пишуть в Інстаграмах та Фейсбуках. Або за них пишуть.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:33

  Andrey2512 написав:А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

За моїм досвідом найчастіше про Болгарію та Румунію пишуть ті, хто там ніколи не був, або був в Болгарії за путівкою та бачив вітрину в "Золотих пісках".
Мої "5 копійок":
1. В нас зовсім мало знають Румунію. Хибна думка, що там живуть цигани. І більше нікого.
Я був в Румунії останній раз 1-3 вересня, і це не перший візит в 2022 році, то я вам кажу, що яку країну я люблю, то Румунію.
Про всяк випадок: зараз в Анталії цілий місяць на лікуванні себе та дочки приятель - він зараз мешкає в Румунії як біженець (але на обстеження та лікуватися приїхав в Туреччину). Так сказав, що просто чудова програма прийому біженців з України: ВСЕ БЕЗКОШТОВНО.
Там діє - як він сказав - програма "50/20" - це означає що румун, який забезпечить житлом українця, отримує в день від держави 50 лей за людину (для порвіняння: я бронював готель в Румуніі в вересні за 100 лей) плюс 20 лей на харчування в день для людини (для порівняння: з 12-00 до 15-00 в ресторанах Румунії обід 15-20 лей). Сказав, що румуни дуже задоволені такими умовами. Особливо коли попереду зима і мають гроші за вільне житло.
Але я цінами на житло не інтересувався. Ціна пального дуже висока: здається 1,77€ за літр.
Але на Румунію я би око поклав.
До речі, мало хто знає, що засновник Королівства Румунія придумав назву від латинського Rome - столиці Західної Римської імперії. Столиця Східної Римської імперії була в Константинополі (зараз Стамбул).

2. Болгарію завжди проїжджаю транзитом - 325 км - напрочуд бідна безлюдна країна з жахливими вузькими дорогами та обмеженнями швидкості руху. А в Румунії я на авто "йшов" вночі зі швидкістью стабільно 100 км/год під час нічної зливи. І це - не по "автобану", як в Італії, або в Туреччині (дозволена швидкість на деяких трасах в Туреччині до 150 км/год).
Болгарію - ті нещасні 325 км - поки проїдеш, так виснажишся. Ліоруч та праворуч хати з проваленими дахами з черепиці.
Мої приятелі не так давно приїхали в Анталію на авто то сказали, що були вражені бідністю та майже повною розрухою.
Але Болгарія в ЄС - і валюта невідомо звідки стабільна. Болгарія, до речі, чинить опір деякій допомозі для України.
Ще про Болгарію: на цьому форумі в 2018-2019 роках писав один легінь цікаві речі - гадаю, найцікавішоє є те, що Болгарія приймає на ВНП наших українців-пенсіонерів. Для переселення треба оформити спеціальну візу в Посольстві Болгарії в Україні. Тоді їхати.
akurt
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